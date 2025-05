La vida del Dr. Barry se cuenta como una novela, una novela en la que la heroína se viste con ropa de hombre y se hace llamar James para poder ejercer la medicina; requisitos de época que comparte con muchas mujeres que usaron pantalones y se cambiaron el nombre para poder estudiar, viajar y trabajar.

El Dr. James Barry, cirujano e Inspector General de Hospitales Militares (el rango médico más alto en el ejército británico), una eminencia que se había recibido a los catorce años y era antes de cumplir los veinte, médico personal del gobernador de la Colonia del Cabo, Sudáfrica, era una mujer, se llamaba Margaret Ann Bulkley y había nacido en Irlanda. La biografía apenas comienza.

Según algunas versiones el Dr. Barry había pedido ser sepultado con la ropa que llevaba puesta al momento de morir, pero desoyeron su voluntad y una criada descubrió que el doctor era una mujer mientras lo acicalaba. “Es una mujer perfecta, con genitales, senos aplastados y con profundas estrías en la piel de su estómago que delataban un embarazo a una edad muy temprana”, le dijo la criada al Mayor D. R. McKinnon, el médico que certificó su muerte.

En una carta el Mayor escribió que la mujer quería sacar una ventaja económica con esa historia y que en su opinión “el Dr. Barry era un hermafrodita. Pero si el Dr. Barry era un hombre, una mujer o un hermafrodita, lo ignoro, y poco importa porque puedo positivamente afirmar que la identidad de ese cuerpo era el de la persona que he conocido como Inspector General de Hospitales durante varios años”. Durante años nadie volvió a hablar de los genitales del doctor Barry hasta que un diario irlandés publicó la noticia. Habían pasado más cien años, no había pruebas, pero sí muchas especulaciones sobre el misterio irresistible. ¿De verdad aquel cirujano que supo hacer cesáreas exitosas y trasformar los hospitales en los que ejerció era una mujer?

En los primeros años del siglo XXI un médico historiador con vocación de detective aseguró que Barry se había “disfrazado” de hombre para estudiar medicina y para unirse a la lucha por la independencia de Venezuela porque su tío, el pintor James Barry (de quién tomó el nombre), era amigo de Francisco de Miranda. Las versiones sabuesas aseguran que Margaret había abandonado Irlanda y llegado a Londres después de haber sido violada por otro tío (lo que comprobaría la teoría del embarazo) y que amparada por una conspiración familiar que incluía a su madre, estudió medicina en Edimburgo y se alistó como asistente hospitalario de la Armada Británica.

Fue médico en la India, en Sudáfrica, en la Isla Mauricio, Trinidad y Tobago, Santa Elena, Jamaica y Malta, entre otros lugares. Durante la guerra de Crimea compartió tareas con Florence Nightingale quién recordó el aquel encuentro en una carta: “Me hizo permanecer en medio de una muchedumbre (…) durante la reprimenda que recibí mientras se comportaba como un bruto (…) Tras su muerte me dijeron que era una mujer (…) Yo diría que era la criatura más endurecida que haya encontrado nunca.”

Obras de teatro, canciones, novelas, cartas y otras ficciones siguen hablando del Dr. Barry y polemizan sobre si debe ser recordaba como Margaret o como James. Por ahora el debate no termina: «Una heroína de nuestro tiempo, de todos los tiempos”; “Se categorizó como hombre, vivió como hombre, murió como hombre y hubiera preferido ser enterrado como hombre. No hay lugar para la interpretación”; “Fue la primera médica inglesa”; “No usen pronombres femeninos”; “Es alguien que luchó toda su vida por esa identidad y se consideraba un punto intermedio”; “Un ícono feminista que quería vivir lo que las mujeres no podían vivir”.

Su lápida en el Cementerio de Kensal Green dice: “Dr. James Barry, Inspector General de Hospitales”.