El diputado provincial de Misiones Cristian Castro se refirió este jueves a la crisis en la industria yerbatera y a la nueva medida del gobierno que elimina la resolución que establecía límites en la producción, beneficiando a las grandes empresas.

“Desde diciembre de 2023, con la desregulación que generó el DNU 70/23, le quitó algunas facultades al Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), que regulaba los precios. En los años 90 también se desreguló el mercado de yerba, generando una crisis que se desató en el 2001 con el famoso tractorazo, que fue una lucha por mejores condiciones y precios. Esa situación llevó a elaborar lo que fue el Instituto", recapituló Castro, entrevistado en la 750.

"Pero esta semana el gobierno fue más a fondo, prácticamente apretando lo que quedaba del directorio del Instituto, derogando la resolución 170/2021, que establecía topes o cupos para las plantaciones. Se podían plantar hasta 5 hectáreas, eso quedó totalmente eliminado. Ahora los grandes van a poder plantar la cantidad de yerba mate que quieran", agregó el legislador misionero.

La cosecha de yerba mate cayó a un piso histórico, y muchos productores decidieron no levantar la producción debido a la dificultad para cubrir los costos del negocio. “La caída de la producción de hoja verde es del 52%, y por el otro lado el consumo aumentó un 10% con respecto al año pasado, entonces si yo hablo de oferta y demanda y de las leyes del mercado con las que tanto insisten, esto haría que el precio de la hoja se vaya para arriba. Si estoy diciendo que cayó un 52% la oferta y aumentó un 10% la demanda, no da”, criticó el diputado del partido agrario y social.

“No se da porque no es un mercado perfecto y eso es lo que Milei no entiende y está cerrado en esto. Es una cuestión ideológica más que algo de la realidad, y lamentablemente la provincia tiene un pacto con el gobierno central y no se anima a plantear las cosas que hay que plantear cuando se habla de yerba mate.", continuó Castro.

"A causa de todo esto, los productores comenzaron a protestar para lograr un cambio y, si bien en un principio se llegó a un acuerdo, este no fue cumplido. Hace dos meses se llegó al pico de la protesta y hubo un desalojo bastante agresivo por parte de la policía", relató.