El Sindicato de Trabajadores Municipales de Rosario realizó una asamblea para denunciar “la falta de respuestas” en las negociaciones paritarias con la intendencia y lanzó un paro de 24 horas para el martes de la próxima semana. El anuncio desató un conflicto con el gobierno local, que salió a desmentir la falta de diálogo y aseguró que la movida en la plaza “fue un acto político” del gremio. Por si fuera poco, el intendente Pablo Javkin adelantó que habrá sumarios administrativos y una denuncia judicial por cortar las calles de la ciudad con cinco ambulancias del SIES, durante el encuentro. “Nos gustaría que el intendente responda que quiere sentarse con los trabajadores a discutir salarios”, señaló Antonio Ratner, secretario general del gremio municipal. “Ayer mismo el intendente habló con el secretario general. Por lo tanto, yo lo digo con toda claridad: Ratner miente”, salió a responder Sebastián Chale, secretario de Gobierno del municipio. “Está jugando en la pelea electoral y con esto se quiere meter en la campaña”, acusó el funcionario.

La convocatoria tuvo lugar este jueves, pasadas las 11 de la mañana, en la plaza 25 de Mayo. Con una nutrida participación de trabajadores, las autoridades del gremio municipal de Rosario denunciaron la falta de una propuesta para actualizar los salarios por parte de la intendencia. A mano alzada entre los presentes, el sindicato definió lanzar un paro por 24 horas para el martes 13 de mayo, a menos que el Ejecutivo local presente una propuesta formal. Con una inflación acumulada del 9,5% durante el primer trimestre del año, que convivió con un aumento salarial del 5%, desde el gremio entienden que la oferta debe contemplar una actualización del 4,5% correspondiente a marzo, para luego negociar los ajustes del segundo trimestre del 2025.

“En toda la provincia de Santa Fe los trabajadores públicos han tenido una propuesta de incremento salarial. Los únicos que no tuvimos una convocatoria paritaria, y menos una respuesta salarial a la altura del año que estamos, somos los municipales. Después de muchos intentos y negociaciones, privilegiando el diálogo para llegar a un acuerdo, nos reunimos con los delegados y decidimos hacer una asamblea. Y decidir entre todos, frente a la municipalidad, los pasos a seguir para conseguir una mejora salarial”, explicó Ratner a Rosario/12. “Definimos una medida de fuerza por 24 horas sin concurrencia a los lugares de trabajo y luego nos reuniremos con los delegados para ver qué continuidad le damos al plan de lucha”, añadió.

“Ratner miente”

Por el contrario, desde el municipio aseguran que venían manteniendo diálogos y encuentros con el gremio para definir la política salarial, y se mostraron sorprendidos por el anuncio de paro. “El secretario general del sindicato publicó un video donde dice que no había fecha de cobro, que no había propuesta salarial y que no había diálogo con el municipio. Las tres cosas son mentira y fueron una justificación para armar un acto político frente a la puerta del palacio municipal”, aseguró Chale a Rosario/12. “La semana pasada hubo no menos de seis o siete horas de reunión con el sindicato. Ayer mismo el intendente habló con el secretario general. Por lo tanto, yo lo digo con toda claridad: Ratner miente”, aseguró.

Según el funcionario, había en marcha una mesa paritaria para discutir el tema salarial y otra mesa de diálogo en torno a relaciones laborales. Y acusó al referente gremial de romper esas instancias, para buscar un rédito partidario. “Está jugando en la pelea electoral y con esto se quiere meter en la campaña. No era un día de paro, ni siquiera era una asamblea. Fue un acto político donde tocaron la marcha peronista antes de arrancar”, cuestionó y agregó: “Ratner pretende gobernar la ciudad a través de un tercero, que es lo que pasa en algunas ciudades del país, lamentablemente. Así están muchos municipios”.

Según Chale, la intención del gobierno local es otorgar una actualización “de acuerdo a las posibilidades del municipio” en un contexto económico complejo. Ese número podría ir en sintonía con el ofrecimiento del gobierno provincial a los gremios estatales, que fue del 8% en tres meses, acompañado por una compensación a aquellos trabajadores que quedaron por debajo de la inflación durante los primeros tres meses del año. “Sería algo no muy lejos de eso. Pero no vamos a arriesgar un número hasta tener plena certeza de que podemos pagarlo, como siempre lo hicimos. Lo que nunca hubo es este nivel de virulencia”, remarcó.

Denuncia y sumarios

Mientras se desarrollaba la asamblea, Javkin publicó un mensaje en redes sociales donde denunció la utilización de ambulancias públicas para cortar las calles y así desarrollar el acto sindical. “En medio de las habituales negociaciones paritarias, el Sindicato de Trabajadores Municipales cortó calles de la ciudad con cinco ambulancias del SIES, las mismas que deben estar a disposición de las urgencias sanitarias, para realizar un acto extorsivo y que suena a campaña electoral”, sostuvo. Y completó: “Ya ordené la instrucción de sumarios internos, pero además vamos a denunciarlos ante la Justicia. Esas ambulancias no son de ningún dirigente sindical, son de todos los rosarinos. Los que las usaron para sus intereses políticos y personales serán castigados”.

Consultado por este tema, Ratner negó que las ambulancias se hayan utilizado para cortar la calle y consideró que el Ejecutivo local busca “desviar el foco” de la discusión, que es el salario de los trabajadores. “Nosotros siempre tenemos presencia en las marchas, en el Día de la Mujer, los 24 de marzo, y siempre somos los que convocamos a la presencia de las ambulancias, por cualquier cosa que pueda pasar”, señaló. “Creo que es la falta de respuestas lo que los lleva a denunciar esto. Nos gustaría que el intendente responda que quiere sentarse con los trabajadores a discutir salarios”, añadió.

Asimismo, el dirigente gremial sostuvo que la calle se cortó porque la plaza “rebalsaba de trabajadores” en la asamblea. “Cuando hay estas aglomeraciones importantes siempre está la ambulancia acompañando por cualquier cosa que pueda suceder”, manifestó y agregó: “Esperamos una convocatoria oficial. Que nos inviten a dialogar la política salarial. Si nosotros vemos que podemos coincidir con la propuesta, no habrá medida de fuerza. Ahora, si no coincidimos, vamos al paro”.

En tanto, Chale ratificó el mensaje del intendente. “Va a haber sumarios administrativos y vamos a radicar la denuncia penal, porque es un delito. No se puede usar un vehículo de la municipalidad para cualquier cosa y menos una ambulancia, que es un bien público. Es muy grave”, afirmó. Además, el secretario de Gobierno remarcó que todo se dio en medio de un “reclamo infundado” por parte del gremio: “Estamos pagando en tiempo y forma, y tenemos una instancia de diálogo para otorgar una actualización salarial. Pero una que podamos pagar, no la que se le ocurra a Ratner”.