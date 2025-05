El director técnico de River Marcelo Gallardo se mostró conforme con el rendimiento de sus jugadores en el triunfo del "Millonario" por 3-2 sobre Barcelona de Ecuador, como visitante, y valoró "el mérito de no haber venido a especular". Además, Gallardo destacó el nivel de sus jugadores en el primer tiempo, donde su equipo pudo "presionar alto y atacar con mucha gente".

Con el triunfo, River se mantuvo en la primera posición del Grupo B de la Copa Libertadores 2025, y se acerca a la clasificación a los octavos de final.

Habiendo alcanzado 13 partidos consecutivos sin perder, y sumando de a tres en un terreno que al "Millonario" se le dificulta tanto como el ecuatoriano, el entrenador no dudó a la hora de destacar la importancia de los tres puntos.

El DT de 49 años valoró principalmente lo hecho por sus jugadores en la primera etapa, donde pudieron plasmar el juego que más lo representa, con presión alta, ataques multitudinarios y el equipo parado en campo rival. Además, la contundencia acompañó a su equipo, que se dedicó principalmente a defender la ventaja en la segunda mitad, algo que Gallardo adjudicó al desgaste que arrastran sus jugadores.

Gallardo habló también sobre el contexto del partido, con un clima "muy pesado y con mucha humedad" y jugando ante un rival de gran portento físico, alentado "por el empuje de su gente y el resultado adverso", lo que llevó a su equipo a agruparse defensivamente.

En cuanto a las situaciones que deberá corregir, el director técnico mencionó que "la presión no dio efecto" en la jugada que terminó en el segundo gol del conjunto ecuatoriano, con campo abierto. También destacó que, después del mencionado tanto, su equipo no sufrió demasiado, aunque de todas formas no jugó el partido de manera inteligente.

Sobre la gran campaña que hizo River como visitante en esta Copa Libertadores, donde obtuvo siete de los nueve puntos en disputa en la fase de grupos, el "Muñeco" remarcó que "no es fácil ganar de visitante en la Copa", y valoró los dos triunfos, ante Universitario de Perú y Barcelona, y el "gran empate en Quito", frente a Independiente del Valle, aunque admitió que le queda pendiente el triunfo en condición de local.

De cara al futuro, con River disputando los octavos de final del Torneo Apertura 2025 ante Barracas Central a disputarse el próximo lunes, Gallardo analizó que "va a ser un partido duro, con un rival que va a dar pelea" y que tendrá que revisar, junto a su equipo de trabajo, cómo llegan sus jugadores, a quienes les reconoció el esfuerzo de "jugar con esta intensidad cada 3 o 4 días".

Por último, el entrenador aclaró que la salida del delantero Sebastián Driussi, autor del primer gol de la noche, se debió a una molestia leve en el aductor, y las precauciones necesarias en semanas importantes para su club.