Central sale siempre del encierro. El partido de ayer presentó dificultades desconocidas. Porque Estudiantes tiene plantel para pelear por el título y era un partido eliminatorio. El trámite del juego no salió nunca de la paridad y a medida que pasaron los minutos el rival crecía con la pelota. Pero cuando apareció una oportunidad, el canaya resolvió la tarde. El rival se quedó sin cambios y dejó la cancha Carrillo por lesión. Con uno más, Central volvió a tomar aire y se lanzó a la búsqueda de la victoria. Esa reacción encontró su premio a minutos del final con un cabezazo de Carlos Quintana para marcar la diferencia y orientar al club a los cuartos de final, en una victoria que cerró con grito de Jaminton Campaz, ya con el pincha lanzado desesperado al ataque.

No es una sensación, Central en el Gigante es imbatible. Los rivales lo intentan de diferentes formas y el canaya no trastabilla, ni siquiera cuando el rival que tiene en frente sale a jugar con la ambición de pelear el título. Central ayer no fue más que Estudiantes. De hecho, el equipo lució con juego trabado. En el mediocampo Ascacibar se impuso a Navarro e Ibarra y no hubo caminos al área de Mansilla. Porque solo López, en algunas gambetas, despertó el interés del hincha. Copetti jugó fuera del área, Malcorra falló en su búsqueda de asociar juego con pases y las corridas de Coronel fueron sin dudas lo más peligroso que proponía el equipo.

Sin acciones de gol, el partido rompió su ritmo automatizado en dos ocasiones. En una corrida de Giaccone –-la única de la tarde— dejó a López con la pelota en el área chica pero Mansilla tapó el toque del delantero canaya. Y la respuesta de Estudiantes, en el tramo final de la primera parte, fue con un buen cabezazo de Carrillo que controló Broun sobre la línea.

El primer tiempo se fue con un Estudiantes que iba creciendo en su juego y un Central que estaba enredado en sus ideas. Holan le cambió posiciones a López y Giaccone y no funcionó. Después incluyó a Duarte, y tampoco. El pincha, en cambio, encontró buenos momentos con el ingreso de Sosa. Pero en el mejor momento de Estudiantes el equipo se quedó con diez por la salida por lesión de Carrillo y Eduardo Domínguez ya no tenía cambios para hacer porque minutos antes usó el último con el ingreso de Farías, de intrascendente participación.

Fue allí donde Central despertó. No por su fútbol, sino por su convicción. El canaya vio la debilidad del rival y lo atacó con más decisión. Campaz tomó malas deciciones y Duarte perdió todos los duelos. Estudiantes ya había tomado la decisión de aguantar y llevar la definición a penales. Pero Malcorra no quiso saber nada y se esforzó por tocar más la pelota. En una corrida por izquierda lo bajaron y del tiro libre apareció el triunfo. En el área chica ganó solo por arriba Quintana para superar a Mansilla con cabezazo cruzado. Faltaban tres minutos y Estudiantes se desesperó. De contragolpe lo definió Campaz y Central pasó de ronda. Está en cuartos y jugará en casa, donde se muestra imbatible.

Campaz marcó el segundo gol. Foto: Sebastiám Granta.

2 Central

Broun 6

Coronel 6

Quintana 7

Komar 6

Sández 5

Navarro 5

Ibarra 5

Giaccone 5

Malcorra 7

López 7

Copetti 5

DT: Ariel Holan

0 Estudiantes

Mansilla 7

Meza 6

Núñez 5

Rodríguez 5

Arzamendia 5

Ascacibar 7

Medina 5

Burgos 5

Neves 5

Palacios 6

Carrillo 6

DT: Eduardo Domínguez

Goles: ST: 42m Quintana (C), 50m Campaz (C).

Cambios: ST: Desde el inicio Boselli y Benedetti por Meza y Arzamendia (E), 13m Duarte por Giaccone (C), 17m Sosa y Piovi por Neves y Burgos (E), 23m Campaz por López (C), 27m Farias por Medina (E) y 41m O’Connor y Ortiz por Ibarra y Navarro (C).

Arbitro: Andrés Merlos

Cancha: Central