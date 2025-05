Carlo Ancelotti habló por primera vez tras su oficialización como DT de Brasil y aseguró que es "un reto importante" que lo hace "muy feliz", aunque también se mostró incómodo por tener que tocar el tema mientras todavía ocupa el banco del Real Madrid. A su vez, evitó dar definiciones sobre el timing del anuncio, realizado unilateralmente por la Confederación brasileña este lunes.

“El sentimiento personal, obviamente desde el día 26 seré el entrenador de Brasil. Es un reto muy importante, pero hasta ese día soy el entrenador del Real Madrid y quiero acabar bien este tramo final y esta fantástica aventura aquí”, dijo el italiano en la conferencia de prensa previa al duelo de este miércoles contra Mallorca, en el Bernabéu.

“Soy muy feliz. Si no tenía la rueda de prensa, hoy era un día fantástico -bromeó-. Pero tengo que explicar cosas que no quiero, porque tengo la camiseta del Real Madrid hasta el próximo día 25. Respeto esta camiseta, sí, pero soy muy feliz por lo que me está pasando”, añadió.

El DT de 65 años, quien luego de tres décadas de carrera tendrá su primera experiencia a nivel Selecciones, no quiso entrar en la polémica por los tiempos del anuncio. “Se produce porque la CBF ha sacado este comunicado. Es oficial. Y desde el día 26 soy entrenador de Brasil. El Real Madrid sacará el comunicado cuando ellos quieran, no hay ningún tipo de problema. Lo hará en los tiempos que ellos quieran y consideren oportunos; como hizo la Confederación Brasileña ayer. Cada uno actúa como mejor quiere actuar”.

En cuanto a su salida del club merengue, definió: "Sé perfectamente cómo van a ser estas dos semanas, preparando los tres partidos que quedan. Y después, el día 26, tengo otra cosa que hacer".

"Nunca he sentido que el Real Madrid no me quería. Siempre me ha mostrado cariño y siempre me lo mostrará. Estas son las cosas de la vida, no podía ser el entrenador del Real Madrid toda la vida. El club necesita un nuevo impulso, que puede ser. Y no hago un drama de esto. Mil gracias a este equipo y a este club. Seguiremos cada uno por lo suyo y seré una aficionado del Real Madrid para toda la vida", agradeció.

Ancelotti se va del Real luego de 15 títulos y una última campaña decepcionante, a la sombra del Barcelona. “Si el día que llegué aquí me dicen que iba a ganar 11 títulos en cuatro años -otros cuatro en los dos de su primera etapa- lo firmaría con sangre. Esta temporada no ha salido bien por muchas cosas, pero en la evaluación general de este periodo ha sido inolvidable”, explicó.

Vale recordar que el italiano tenía un año más de contrato con el Madrid, por lo que se escudó en que sus charlas internas con el club respecto a su futuro son "absolutamente personales” para no explicar cuándo le comunicaron su salida. En su lugar asumirá Xabi Alonso, proveniente del Bayer Leverkusen de Alemania y con pasado como futbolista del club.

“A Xabi Alonso le tengo mucho cariño y no tengo ningún consejo que darle. Tiene todas las herramientas para ser un buen entrenador en el futuro”, le dedicó Ancelotti a su sucesor.