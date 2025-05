El nombre de la obra es Presidente Schreber, con dirección, dramaturgia y actuación de Hugo Cardozo, acompañado sobre el escenario por Adriana Frodella. Sustentada en "los procesos internos y condiciones de búsqueda e investigación desarrolladas en las Máquinas Teatrales, o Máquinas de Improvisar, sistema creado por el maestro, actor, director y dramaturgo Pompeyo Audivert", la puesta en escena resuena con los conflictos de esta época: sigue la compleja vida de Daniel Paul Schreber, un hombre atrapado entre las realidades y sus delirios. A medida que su salud mental se deteriora, su mente se ve invadida por visiones de un poder divino y una lucha constante con su propia identidad. Todos los sábados de mayo y junio, a las 21, se podrá ver en La Orilla Infinita (Colón 2148).

Schreber llegó a ser el presidente de la Corte de Apelaciones de Dresde, en Alemania, en los primeros años del siglo 20. Él mismo relata en su libro “Memorias de un enfermo de nervios”, con detalle y precisión, lo sucedido durante su prolongada estancia en el Hospital Mental de Sonnenstein, cuando tenía la plena convicción de ser víctima de un intento de almicidio (sustracción del alma) por parte de Dios con la ayuda de su psiquiatra, el Dr. Flechsig.

Cardozo es actor, dramaturgo, director de teatro y psicólogo. Desde hace años participa de la obra Edipo en Ezeiza, de Pompeyo Audivert.

No es casual que Schreber sea un "presidente", las resonancias sobre el presidente argentino aparecen. ¿Por qué traerlo a escena ahora? "Es un caso de Sigmund Freud que se estudia en cuarto año de la Facultad (de psicología), sobre psicosis, una referencia en el mundo, particularmente del psicoanálisis", cuenta Cardozo, quien considera que se trata de un caso "muy florido en el sentido que ha sido la historia de un hombre que tiene varias internaciones, por lo menos tres, hasta que fallece muy joven".

Cuando Schreber llega a ser presidente de la Corte, "entra en crisis, no puede tolerar el tema de firmar, es una crisis de identidad, y eso es lo que despliega la obra, que no es solamente documental, y se centra, especialmente, en la relación entre el protagonista y su psiquiatra. "La obra de teatro es sobre Schreber y Flechsig. Entran los otros personajes en la historia, pero me interesó mucho abordar los dos planos", sigue Cardozo.

Según adelantaron sus realizadores, el hilo conductor de la obra son las tensas interacciones con su médico, el Dr. Flechsig y figuras familiares. Así, se exploran sus experiencias de paranoia, las angustias del tratamiento psiquiátrico de la época y su búsqueda desesperada por encontrar sentido a su trastorno. A través de un relato intenso y lleno de contradicciones, el público se enfrenta a los límites de la razón y la percepción humana, en un retrato desgarrador de la enfermedad mental. Tal la propuesta que se podrá ver los

En escena se podrá ver un trabajo físico expresivo donde la palabra producirá acontecimientos mismos de la Máquina, llevando adelante como referencia, fragmentos del caso Schreber, de su libro y de la Ley de Salud Mental 26657, promulgada en 2010 y reglamentada en 2013.

"Esta ley tiene como objetivo asegurar el derecho a la protección de la salud mental de todas las personas en Argentina. Busca garantizar el pleno goce de los derechos humanos de las personas con padecimientos mentales, alineándose en la Organización Mundial de la Salud", dice el propio Cardozo, quien sostiene que el encierro debe ser "el último recurso" para personas con padecimientos mentales.

"Nos centramos en el padecer de una persona que puede ser cualquiera de los padecientes hoy. Y la medicina, esa discusión con la medicina, el tema del encierro, ¿no? Donde él justamente no quería estar encerrado y lo que significa hoy el encierro y por muchos años. Sostengo las banderas de la ley de salud mental, justamente como defensa de este paradigma de derechos humanos y una discusión sobre el encierro".

El equipo de Presidente Schreber se completa con Ignacio Chazarreta en asistencia de dirección, Álvaro Penarez en paisaje sonoro; Chazarreta en diseño y operación de luces y sonido, Ramiro Sorrequieta en diseño de vestuario y El mítico en escenografía.

Las entradas están a la venta en www.laorillainfinita.com.ar">www.laorillainfinita.com.ar.