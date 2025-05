Un informe de la División de Lavado de Activos de la Policía Federal presentado en la causa sobre el criptogate $LIBRA aumenta las sospechas sobre movimientos de dinero dudosos vinculados a Mauricio Novelli, el empresario amigo de Javier Milei que lo conectó con el creador de esa criptomoneda que el Presidente promovió, después de lo cual más de 40.000 inversores perdieron miles de dólares. El documento no sólo confirma --como reveló Página/12-- que la madre y la hermana de Novelli estuvieron, con acceso autorizado por él, en sus dos cajas de seguridad el primer día hábil después del lanzamiento del token, sino que entraron con un bolso y una mochila vacíos y según las imágenes recuperadas de la sucursal bancaria, todo indicaría que se los llevaron llenos. El joven trader había contratado ambos espacios en la bóveda bancaria el 4 de febrero, solo diez días antes del escándalo desatado con el tuit del primer mandatario.

La jueza María Servini ya tenía en su poder una serie de datos patrimoniales y de movimientos llamativos que la llevaron inmovilizar el 22 de abril último --y por 90 días-- los bienes y activos financieros de Novelli, su socio Manuel Terrones Godoy, el ex asesor de la Comisión Nacional de Valores y Sergio Morales. Pero la medida también incluyó a la mamá y la hermana del primero, que se llaman María Alicia Rafaele y María Pía Novelli respectivamente. Según el informe de la PFA, al que accedió este diario, ambas mujeres llegaron a la sucursal Martínez del Banco Galicia el 17 de febrero a las 10.40 horas y se fueron cargadas a las 11.03 horas. Existe una filmación, que está reservada, pero algunas imágenes fueron incorporadas al reporte.

Hay una serie de datos cronológicos relevantes, que tanto el fiscal Eduardo Taiano --quien tiene delegada la investigación-- como la Secretaría de Recupero de Activos Ilícitos y la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes del Ministerio Público Fiscal, le habían planteado a la jueza. Forman parte de los motivos por los que pidieron congelar los patrimonios: a futuro podría plantearse su decomiso si se comprueba algún delito.

Por un lado, subrayaron las reuniones de Novelli con Milei, la última el 30 de enero, donde estuvo el empresario estadounidense Hyaden Davis, a quien se le atribuye la creación de $LIBRA. Llaman la atención también sobre la coincidencia de Novelli, Terrones, Morales y Davis en un viaje a Paraguay entre el 18 y el 20 de noviembre del año pasado. El 21 van a la Casa Rosada. El 4 de febrero Novelli dio de alta las dos cajas de seguridad (con los números 81-9-0 y 478-1-6). Según los registros, fue con su madre y su hermana allí. Al día siguiente viajó a Estados Unidos. El 14 de febrero, Milei hizo su famoso tuit sobre $LIBRA y compartió un link para poder lograr el acceso a comprar el activo, que aún no era público, pero que en cuestión de horas se desplomó. El 16, Novelli volvió. El 17 sus dos familiares visitaron sus cajas.

Lo que desnuda el informe

En el momento en que entraron al banco aquel día, dice la PFA, "Rafele tenía en su poder un bolso de mano el cual, por su forma, estaría vacío; mientras que la Sra. Novelli llevaba consigo una mochila, la cual aparentemente estaría en las mismas condiciones". A las 10.49, sigue el relato, "se dirigieron al subsuelo, precisamente a la bóveda de cajas de seguridad". María Pía sacó una de las cajas, entró a un box (donde habría sacado el contenido) y al cabo de cuatro minutos guardó esa caja y extrajo la otra y volvió al box. Lo que ocurre allí adentro es confidencial, no se puede observar.

Según la descripción de los investigadores, la chica al salir "carga la mochila en su hombro realizando un cierto esfuerzo, presumiéndose que se encuentra con mayor peso de como ingresó". Cuando salen ambas de la sucursal agrega, "tanto el bolso de mano como la mochila que utilizaron al momento de ingresar" están "aparentemente más abultados". Al juzgado la PFA entregó imágenes que permitirían apreciar esa diferencia, según consta en el texto en cuestión.

Los tres representantes del Ministerio Público Fiscal que trabajan en el tema (junto con Taiano firmaron Gustavo Lattanzio y María del Carmen Chena) le habían dicho a la jueza, que "desde una mirada conglobada de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se desarrollaron los mencionados movimientos, podemos presumir que se ha ocultado producto del delito en las mismas y que se han llevado a cabo acciones para sustraerlo del accionar de la justicia..." Habían analizado también datos patrimoniales de los involucrados. Algo curioso son los costosos autos en los que se mueven (Audi, Mercedes Benz, camionetas Toyota, entre otros).

Para el congelamiento de bienes (de modo que los implicados no puedan hacer ningún tipo de operación) la jueza comunicó su disposición al Banco Central de manera que la remita a todas las entidades financieras, al Registro de Aeronaves, al de la Propiedad Inmueble de la Capital Federal, a la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor, al Registro Nacional de Buques, a la Comisión Nacional de Valores, Agencia de Recaudación y Control Aduanero, a la Unidad de Información Financiera, a la Inspección General de Justicia, y al Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos Aires. Lo mismo se notificó a empresas de depósito y custodia de valores.

Los legajos de investigación patrimonial sobre Milei y su hermana Karina, secretaria general de la presidencia --sobre quienes se pidió el levantamiento del secreto fiscal y bancario-- que autorizó buena parte de las reuniones con los protagonistas, tramitan en forma reservada. Es poco creíble, de todos modos, que si existieron pagos irregulares el dinero circule por el circuito oficial/tradicional. Algunos de los denunciantes y querellantes pidieron que se investigue si, como relataron empresarios del mundo cripto, se cobraban reuniones con el Presidente a través de su hermana.

Intereses privados en la Rosada

"En el caso Libra estamos acusando al Presidente de mantener un interés privado en perjuicio del cumplimiento de los deberes del cargo público, (gobernar para todos), con el propósito de facilitarles a un par de empresarios ganar dinero gracias a la difusión presidencial", es uno de los ejes del planteo que hizo este martes ante la sala II de la Cámara Federal el abogado Pedro Biscay, en representación del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE). La jueza Servini les rechazó un pedido para ser querellantes. Ellos argumentan que "existen circunstancias de hecho que demuestran la configuración de un perjuicio para la sociedad". "El presidente de la Nación, desvió sus funciones para, al menos, difundir un negocio privado", sostienen.

En una audiencia ante los camaristas Martín Irurzun y Eduardo Farah, habló Biscay casi sin interrupciones. Además de acentuar que quien invitó a potenciales inversores a comprar $LIBRA "es el responsable político de la administración general del país" se preguntó si no hay razones para sospechar "de un caso de corrupción" ya que "no tuvo impacto en en materias como políticas de financiamiento a la producción PYME" . Parte del argumento es que no es un problema que Milei promueva el ecosistema crypto sino que lo haga desde su cuenta en "X" sin el diseño de una "política de financiamiento o estímulo sectorial delegada en el Ministerio de Economía...". Para defender la facultad de querellar, además, llevó antecedentes de otras ONG.

Esta sala de la Cámara ya le indicó a Servini que quienes se presentaron como damnificados debían ser admitidos como querellantes. Un grupo está representado por Juan Grabois y su equipo de abogados. Son personas que compraron $LIBRA y les pasó lo que a la mayoría: perdieron lo invertido al existir una maniobra de rag pull (tirar de la alfombra). Compraron, se disparó el valor del token, se esfumaron los activos que le daban liquidez y se desplomó el precio. Unas pocas billeteras, con información privilegiada, ganaron millones. La Cámara de Casación mantuvo el criterio, pero ahora Novelli y Terrones Godoy quieren llegar a la Corte Suprema con un recurso extraordinario. No quieren querellantes.

Días atrás, el dúo de criptobros había presentado en la causa un escrito en defensa propia pero, en especial, de Milei, pese a que es claro que nada habría sucedido (ni presunta estafa u otros delitos) si él no hubiera tuiteado. Allí alegaron que en realidad, todo se trató de un proyecto "altruista" y privado, pensado para que la mitad de los tokens se entregaran a modo de donaciones a emprendimientos del sector tecnológico. Decían que vendrían inversiones, mejoraría la economía y hasta habría nuevos empleos. Nada de eso sucedió. El ideólogo, dijeron, fue Davis, y sostienen que ellos no son responsables ni pueden explicar lo que ocurrió con el activo, pero dicen que en el contrato estaban los términos y sugieren que sería responsabilidad de quien no lo leyó ignorar qué estaba comprando. El empresario Davis informó post lanzamiento de $LIBRA que él tenía 100 millones de dólares, pero nunca los devolvió hasta ahora.

Novelli y Terrones Godoy admiten que las reuniones en la Casa Rosada tenían que ver con éste y otros negocios similares, gestados en el evento llamado Tech Forum, que tuvo cierre a cargo de Milei. Se jactan de su relación de hace tiempo con él (quien daba clases en una academia de negocios de Novelli y promovió otras criptomonedas fallidas). Les parece lo más normal y loable del mundo juntarse en la sede de gobierno para hacer negocios privados y que el Presidente participe. Este jueves está convocada la primera mediación en la que 25 ahorristas les reclaman lo perdido.