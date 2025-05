En Nine Perfect Strangers (Prime Video) la teoría de los seis grados de separación y el mito del hilo rojo asiático devienen en un singular experimento de sanación personal. Siempre y cuando haya hongos alucinógenos, una etérea gurú llamada Masha Dmitrichenko (Nicole Kidman) más un exclusivo spa como espacio de retiro. La segunda temporada de la ficción mantiene el clima de misterio, lo sofisticado, las grandes panorámicas y los trapitos sucios de sus personajes, aunque algo ha cambiado –y para bien- en esta experiencia que podría haber sido pergeñada por una Agatha Christie psicotrópica. Los dos primeros episodios de la entrega creada por David E. Kelley (Big Little Lies, The Undoing) estarán disponibles en la plataforma de streaming desde el jueves 22.

Amén de las variopintas motivaciones para ir hasta ese rincón alpino, la propuesta ahora escarba en la propia mochila existencial de la guía que reune al grupo. La actriz sobresale con esta mujer angelical y diabólica que inspira miedo, devoción y un gran manejo de la voluntad. Una titiritera de acento eslavo que quedó atorada a una pérdida irreparable y necesita seguir. Ahora tiene como soporte y espejo a Helena (Lena Olin), la aristócrata y propietaria del castillo Zauberwald. Que el lugar antes fuera un loquero deja en claro lo que hay detrás de las máscaras que llevan sus personajes. En ese sentido, el resort ubicado en una montaña europea se asimila mejor al tono que ansía la serie. Del drama al humor negro, salpimentado con el suspenso, los géneros y criaturas de este nuevo arco lucen más en sintonía con la catarsis elegante que propone Maya.

Ya sin el tufillo New Age del Tranquillum House californiano, la trama persiste en los dilemas de los huéspedes y al enigmático método de conversión que flirtea con el electroshock emocional y físico. Para ello es necesario ingerir un brebaje que pega en el inconsciente. El hotel boutique tiene una habitación para una monja (Dolly de Leon) desconectada de Dios y varios cuartos para los conflictos irresolutos entre progenitores con sus descendientes. Ahí se destacan Victoria (Christine Baranski) e Imogen (Annie Murphy), dos mujeres de cuna de oro con su vínculo destrozado. “Todo lo que mi personaje ha querido es pasar tiempo con su madre y recibir su aprobación, pero ella parece haber evitado activamente ambas cosas. Imogen es una chica algo malcriada y herida. Traté de apegarme a esto último porque su otro costado podía ser un poco molesto”, dice Murphy entrevistada por Página/12.

Un detalle. Si hubiera una tercera temporada, quien encarna a su madre se la juega por Buenos Aires. Para Baranski, el vino y lo colonial de Buenos Aires resultarían una "combinación fantástica" para Nine Perfect Strangers. Otra historia peculiar es la que sigue a una pareja formada por una pianista prodigio y su manager. Tina (King Princess) tiene bloqueo creativo y siente la asfixia de su relación con Wolfie (Maisie Richardson- Sellers). “Llevan seis años juntas que traducido en años lesbianos son como noventa y cinco”, bromea la intérprete.

En su concepto, forma y hasta fecha de salida, Nine Perfect Strangers es una prima cercanísima a The White Lotus. Este lazo ahora es aún más evidente por la presencia de Murray Bartlett, quien brilló en la primera temporada de la antología de Mike White. El australiano encarna a Brian Tumkin, un titiritero televisivo cancelado por un colapso en el medio de un rodaje. Solitario y quebrado, pasa sus horas charlando con Jessie, el oso que solía manipular en sus días de gloria. “Ha estado en un limbo desde entonces. Amaba mucho su trabajo y lo consumía, así que estar sin él ha sido duro. No lo está superando y ha intentado hacerlo de varias maneras. Está al límite de sus fuerzas. Siente que no le queda ningún lugar al que recurrir y Zauberwald es un salvavidas para él”, explica el actor en charla con este medio.

-¿Cuál fue la base para este personaje que remite al reconocido Mister Rogers, pero en una versión completamente desmadrada?

Murray Bartlett: –Diría que tiene algo de Mister Rogers y bastante de Pee-wee Herman, que era un personaje bastante alocado. Estuve mirando varios programas de televisión para chicos para captar ese sabor y tonalidad. Lo que noté que todos los conductores tienen esta tendencia a hablar fuerte y claro, tienen un amplio rango de excentricidad. Son muy articulados y con expresiones exageradas. Brian fue una estrella televisiva a la que por debajo le están pasando muchísimas cosas, con sus vulnerabilidades y explosiones a flor de piel. Lo que hice fue tratar de deconstruirlo.

-Quienes están allí han sido especialmente seleccionados por un motivo especial, ¿qué cree que llevó a Maya a elegirlos?

M.B.: -Lo que hace Maya, y por detrás los guionistas, es presentar a estos nueve perfectos desconocidos para interconectar sus traumas. Es como un tapiz que no entendés al comienzo, pero luego te das cuenta de que tienen mucho en común. Definitivamente, mi personaje tuvo un impacto en varios de los que pululan por aquí.

-¿Qué haría Armond, su inolvidable concierge en The White Lotus, si un huésped como Brian Tumkin perdiera su equipaje?

M. B.: -Él y Armond sabrían exactamente qué hacer. Y eso ya es decir demasiado.