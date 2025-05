Se llama Sirenas (estreno el próximo jueves por Netflix), pero bien podría haberse titulado "medusas" o "valquirias" teniendo en cuenta quien encabeza esta miniserie de cinco episodios. La Michaela “Kiki” Kell que interpreta Julianne Moore rescata águilas y puede usar un báculo en un evento. Se trata de una socialité de Martha's Vineyard con el porte y los modos de una deidad que le tocó convivir con el resto de los mortales. Tiene como asistente –y esclava- a Simone (Milly Alcock) cuya hermana, Devon (Meghann Fahy), se hará presente para cambiar las reglas de juego. ¿El motivo? El estilo de vida lujoso de Michaela es como una droga para su sirvienta, y la familia ha decidido que es hora de intervenir.

“Kiki tiene ese efecto en las personas”, dice Peter (Kevin Bacon), el esposo de la billonaria que pide y logra la devoción. Esta comedia oscura, escrita por Molly Smith Metzler (guionista de Las cosas por limpiar y Orange Is the New Black), recuerda a las piezas en las que Tom Wolfe y Truman Capote destripaban, y se dejaban hipnotizar, por la praxis de los poderosos. “¿Por qué todos se visten como si fueran huevos de pascua?”, se pregunta Devon, la chica de otra clase quien seguramente caiga en el embrujo de la ama de la costa este. Entre los productores de Sirenas aparece Margot Robbie, quien llamativamente no se reservó ningún rol para la ficción. Con el aura de Julianne alcanza y sobra.