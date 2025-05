"Como dijimos en la campaña electoral, si la crueldad se puso de moda, que no cuenten con nosotros". Las palabras de Leandro Santoro resonaron como una reafirmación de principios en Ferro Carril Oeste, el lugar donde la coalición Es Ahora Buenos Aires montó su búnker de campaña para esperar y compartir con la militancia y la prensa los resultados. Tras los números de estas elecciones de medio término, el peronismo se consolidó como la principal fuerza opositora y controlará la tercera parte de la Legislatura, con diez nuevos legisladores y legisladoras que se sumarán a un bloque de veinte integrantes en total. Santoro destacó que los números obtenidos permitieron que el espacio de la coalición peronista obtenga dos nuevas bancas en la Legislatura, constituyéndose así como primera minoría.

Todo lo que sucedió en el microsestadio del club de Caballito, y en el sector aparte que se destinó a la prensa, dio la pauta de que al interior de la fuerza se esperaba de todos modos un mejor resultado, en una elección tan nacionalizada como la que se resultó esta desde el comienzo de la campaña. Los números propios obtenidos no distaban demasiado de los que se manejaban como posibles, de acuerdo a las encuestas y sondeos previos. Pero no se esperaba que el PRO hiciera una elección tan mala, y por tanto que el mileísmo se impusiera de ese modo en la Ciudad. Finalmente, Es Ahora Buenos Aires obtuvo un segundo lugar, con un 27,4 por ciento de los votos contra un 30,1 de La Libertad Avanza, y ambos lejos del 15,9 por ciento del PRO.

Aun en un nuevo escenario en la Ciudad y en el país, en cantidad de votos, los números que obtuvo Leandro Santoro se mantienen prácticamente estables desde la última elección de la Ciudad, cuando en 2021 fue cabeza de lista en las elecciones de medio término para el Congreso nacional: ayer sacó 449.104 votos; en 2021 (con una mayor participación electoral, del 65,67 por ciento), obtuvo 456.876 sufragios. En la comparación a nivel local, la lista del Frente de Todos (encabezada en ese entonces por Alejandro Amor y Victoria Montenegro) había sacado 484.950 votos en 2021.





Una nueva realidad

Pasadas las 7 de la tarde, con los resultados ya en firme, el actual diputado nacional ingresó al sector de prensa, el único lugar en el que dirigió unas breves palabras, acompañado por el resto de los y las integrantes de la lista porteña. "Las urnas han hablado, han expresado una decisión que es inapelable, en esta Ciudad de Buenos Aires que tanto amamos se ha cerrado un ciclo", evaluó hablando en un atril preparado para las cámaras. "Se ha cerrado un ciclo político que permitió que durante muchos años demandas históricas de los porteños queden insatisfechas. "Aparentemente, el PRO como proyecto político dejó de representar a la mayoría de los porteños, hay una nueva realidad", fue su análisis.

Lo acompañaban integrantes de la lista y referentes del PJ porteño: Claudia Negri, Pitu Salvatierra, Federico Mochim Andra González, Juan Pablo Modarelli, Noemí Geminiani, Bárbara Rossen, Juan Manuel Olmos, Mariano Recalde, Víctor Santa María, Magdalena Tiesso, Berenice Iañez.

En el sector vip del microestadio "Héctor Etchart" se vio también a Cecilia Moreau, Paula Penacca, Juan Cabandié, Claudio Morresi, Kelly Olmos, Delfina Rossi, Gustavo López, Julio Vitobello, Alejandro Grimson, entre otros y otras.

Contra el abuso de las reglas de juego

"A nosotros nos tocó enfrentar a dos gobiernos, al Gobierno Nacional y al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en un contexto muy adverso, donde parece que está permitido cualquier cosa", apuntó Santoro en su discurso ante la prensa, que duró poco más de tres minutos. "Si eso es así, reafirmamos nuestra convicción de seguir luchando por la defensa de la democracia y en contra del abuso de las reglas de juego", resaltó.

Por la mañana, después de emitir su voto en una escuela de Almagro, había condenado expresamente la difusión de videos con declaraciones falsas que difundieron en redes sociales por cuentas libertarias, realizados para perjudicar al PRO. “Lo que pasó anoche no tiene antecedentes en la democracia. Me refiero a las fake news, me refiero a la trampa. Quiero expresar mi más enérgica condena. Se han vulnerado principios elementales de la democracia. En la democracia no se juega al fleje", denunció.

"Construir la ciudad que queremos"

Hubo una línea para agradecer a la militancia, que mientras tanto en el estadio tenía imágenes, pero no audio de lo que estaba diciendo su candidato en el sector apartado para la prensa. "Creemos también que es importante remarcar el sacrificio y el esfuerzo de cientos de militantes que, a lo largo de todo el territorio de la ciudad, permitieron que esta fuerza política se constituya como la primera minoría en la Legislatura porteña, ganando dos nuevas bancas para nuestro espacio y ganando al menos seis comunas.

Las comunas en las que se impuso Es Ahora Buenos Aires son las del sur de la ciudad, y la 15 (Chacarita, Villa Crespo, La Paternal, Villa Ortúzar, Agronomía y Parque Chas, donde sacó 31,97 por ciento). Se suman la 3 (compuesta por Balvanera y San Cristóbal, donde sacó el 29,72 por ciento), la 4 (La Boca, Barracas, Parque Patricios y Nueva Pompeya, con el 31,96 por ciento), la 5 (Almagro y Boedo, sacó 31,82 por ciento), la 7 (Flores y Parque Chacabuco, con el 29,53 por ciento), la 8 (Villa Soldati, Villa Riachuelo y Villa Lugano, donde sacó el 34,84 por ciento) y la 9 (Liniers, Mataderos y Parque Avellaneda, con un 30,26 por ciento). Por barrio, el mejor desempeño fue en Villa Soldati; allí reunió el 38,1 por ciento de los votos.

"Por supuesto, que este resultado nos obliga a seguir trabajando para construir la ciudad que queremos, que es una ciudad inclusiva, una ciudad con sentido social, una ciudad pujante. Es ahí donde vamos a poner el esfuerzo en la Legislatura", expresó Santoro.

Principios

"Por último, una declaración de principios. Si la crueldad se puso de moda, como dijimos en la campaña electoral, que no cuenten con nosotros", resaltó luego Santoro, entre aplausos de sus compañeros y compañeras de lista. "Entendemos la importancia del resultado de las urnas, pero también entendemos cuáles son los principios que nos llevaron a militar y que nos llevaron a comprometernos políticamente", marcó.

"Esos principios que tienen que ver con la búsqueda de una sociedad más justa, más igualitaria, y son los que van a orientar nuestra acción política en los próximos años. Así que de ninguna manera vamos a bajar las banderas, de ninguna manera vamos a aceptar que la crueldad se haya puesto de moda para siempre. Y nuestra tarea militante va a ser la de seguir construyendo una mayoría social que, más temprano que tarde, consiga que en la Ciudad de Buenos Aires el proyecto de la inclusión social, de la tolerancia y de la democracia con sentido social, pueda ser mayoría", concluyó el candidato. Cerró el agradecimiento final con un "nos vemos en la lucha".

Tras el breve discurso, el búnker de Es Ahora Buenos Aires comenzó a desarmarse de inmediato. Sobre la calle Avellaneda algunos militantes rezagados recibían la novedad: "no entra más nadie, se terminó". Los que iban saliendo comenzaron a reunirse espontáneamente allí mismo, ocupando parte de la calle que a esa altura del puente que cruza las vías del Sarmiento, es más ancha.

Los análisis se cruzaban, muchos contrafácticos: la existencia de otras dos listas que compitieron representando al peronismo en la ciudad aparecía como la piedra en el zapato. Alguien empezó a cantar y, casi como un desahogo, en el barrio de Caballito sonó a voz en cuello la marchita, incluida la estrofa agregada de Néstor y Cristina.