El capítulo El Precio de la segunda temporada de The Last of Us ha dejado a los seguidores de la serie sorprendidos al revelar un momento crucial del pasado de Joel Miller. La incorporación de Tony Dalton al elenco, interpretando a Javier Miller, no solo presenta un personaje nuevo, sino que también ofrece una perspectiva diferente sobre las influencias y traumas que definieron a Joel. Ambientado en 1983, el episodio muestra cómo una figura paterna estricta y compleja influyó en la vida del protagonista, combinando una protección distorsionada con afecto oculto.

El impacto de Javier Miller en la psicología de Joel

La aparición de Javier Miller en el episodio profundiza en las motivaciones de Joel, uno de los personajes centrales de The Last of Us. La relación familiar que se retrata explica cómo su personalidad se formó en un ambiente de contradicciones. En una escena clave, tras un incidente violento con un traficante, Javier decide compartir una cerveza con Joel en lugar de castigarlo, transmitiendo una lección de vida pragmática pero moralmente ambigua. Este momento aclara por qué el protagonista mezcla amor y violencia al proteger a quienes quiere.

La trayectoria versátil de Tony Dalton

Tony Dalton, reconocido por su papel en Better Call Saul, ha reforzado su carrera internacional con su interpretación en The Last of Us. Nacido en Texas y formado en el Lee Strasberg Theatre and Film Institute, el actor ha trabajado en proyectos tanto en México como en Estados Unidos. Antes de unirse a esta serie, destacó en películas mexicanas como Matando Cabos y La dictadura perfecta. En Hollywood, además de interpretar a Lalo Salamanca, participó en el Universo Cinematográfico de Marvel como Jack Duquesne en Hawkeye.

La elección de Dalton para el papel de Javier Miller surgió de la visión de Neil Druckmann, cocreador de la franquicia, quien buscaba un actor que equilibrara carisma y tensión. "Es el hombre más encantador y amenazante que he visto en televisión", afirmó Druckmann.

Reflexiones sobre la recepción del público

La inclusión de Tony Dalton en The Last of Us no solo añade complejidad a la trama, sino que también ha sido elogiada por críticos y fans. La serie, reconocida por explorar emociones humanas en un contexto distópico, ha fortalecido su conexión con la audiencia gracias a las capas que este personaje aporta.

Mientras el episodio genera discusión, los seguidores analizan en redes sociales y foros la actuación de Dalton, destacando cómo su interpretación invita a reflexionar sobre los conceptos de protección y amor en situaciones extremas. La infancia de Joel, retratada en El Precio, también impulsa un examen más detallado sobre cómo las experiencias pasadas marcan decisiones adultas, reforzando la relevancia cultural de la serie y su capacidad para provocar debates profundos.