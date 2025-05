Desde Londres

Apremiados por la política arancelaria e internacional de Donald Trump, el Reino Unido y la Unión Europea (UE) salieron del Brexit duro adoptado en 2021 con un nuevo acuerdo este lunes en Londres entre Sir Keir Starmer, primer ministro laborista y la presidenta de la Unión Europea, Ursula von der Leyen.

En el edificio de Lancaster House un sonriente Starmer dijo que era hora de "dar una vuelta de página" y prometió que el acuerdo aportaría ganancias de nueve mil millones de libras al reino y una desinflación de los precios agrícolas (el Reino Unido importa la mitad de sus productos alimenticios de la UE). "Tenemos que dejar atrás debates rancios para dar paso al sentido común y a soluciones prácticas para beneficio de los británicos. De esto se trata. De volver a integrarnos al mundo", dijo Starmer.

Entre los puntos salientes del acuerdo se encuentra una virtual eliminación de las barreras para el comercio de productos agroindustriales, un acuerdo pesquero de largo plazo, la participación de la industria armamentista británica en el nuevo fondo de defensa europeo frente a la "amenaza rusa" y la distancia del gobierno de Trump de la alicaída OTAN, la alianza transatlántica militar construida con Europa durante la Guerra Fría.

Límites y encuestas

El acuerdo no representa un regreso del Reino Unido al bloque europeo. Los laboristas reafirmaron que se mantienen las tres líneas rojas inviolables trazadas para toda negociación con la UE: no formarán parte del mercado común, no habrá unión aduanera ni libertad de movimiento para las personas y las empresas.

Los conservadores y la ultraderecha de UK Reform, liderada por Nigel Farage, que hoy encabeza las preferencias de voto, acusaron al gobierno de traición y venta de la soberanía británica. La pesca y la "injerencia de la justicia europea" en el comercio son dos poderosos caballos de batalla que tienen pero, a diferencia del referendo de 2016 que consagró el Brexit, hoy una mayoría de los británicos considera que el experimento fue un fracaso.

Según las últimas encuestas solo un 30 por ciento de los británicos piensa hoy que el Brexit fue positivo: un 55 por ciento lo considera un error. Un 62 por ciento cree que el Brexit duro negociado por Boris Johnson en 2019 había empeorado la situación económica, las exportaciones británicas y el costo de vida. La mayoría apoya una relación más estrecha con la UE.

A pesar de este cambio en la opinión pública, la negociación duró meses debido al temor laborista a reavivar el feroz debate sobre el Brexit, lo más parecido a una grieta a la Argentina experimentada por los británicos desde las reformas de Margaret Thatcher en los 80.

Que esta negociación evite la reaparición de esta grieta o le sirva a UK Reform para subir un poco más en las encuestas dependerá de que los beneficios que se consigan sean percibidos como tales por una sociedad británica que lucha por salir del estancamiento económico y las políticas de ajuste iniciadas por los conservadores en 2010 y continuadas en su mayoría por este gobierno.