El ex presidente de Bolivia, Evo Morales, llamó este martes a un "gran reencuentro nacional" tras ser excluido de las elecciones presidenciales del 17 de agosto. Líderes sociales afines a Morales anunciaron el inicio de una lucha social y legal para conseguir que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia registre su candidatura, luego de que el órgano electoral no lograra inscribir su nombre por no tener un partido reconocido.

Morales, que promueve la creación de un nuevo partido llamado Evo Pueblo, recurrió al Partido de Acción Nacional Boliviano (Pan-Bol) para intentar registrar su candidatura, pero esa organización no está habilitada porque perdió su personería jurídica hace dos semanas. El periodo de inscripción se cerró el lunes por la noche con el registro de 10 candidaturas habilitadas para participar en las elecciones del 17 de agosto.

Llamado a la unidad

El secretario de Cámara del TSE, Fernando Arteaga confirmó a la prensa que Evo Morales no pudo inscribirse ya que "Evo Pueblo no es un partido con personalidad jurídica vigente y Pan-Bol tiene su personalidad jurídica cancelada". Morales, que propuso como candidata a vice a su exministra de Culturas, Wilma Alanoca, respondió este martes que "Evo Pueblo cumplió los requisitos y plazos establecidos para registrar a nuestro binomio mediante el sistema digital del TSE".

"Convoco a todos aquellos que sueñan con una Bolivia más justa, con participación auténtica, a reiniciar el diálogo democrático y a defender unidos el proceso de cambio que surgió del pueblo", expresó Morales en su cuenta de X. El exmandatario agregó que "es hora de dejar de lado nuestras diferencias y construir una unidad sólida para combatir la judicialización de la política y la criminalización de la protesta social". La dirigente Juanita Ancieta dijo por su parte que "la lucha va a continuar en las calles, va a ser legal y una batalla social" de "entera responsabilidad" del gobierno de Luis Arce y del TSE.

Pan-Bol quedó afuera de la carrera electoral luego de que la Sala Plena del TSE resolviera cancelar la personería jurídica del partido debido a que en la elección presidencial de 2020 no alcanzó el tres por ciento de votos que la legislación boliviana establece. Pero Wilfredo Chávez, abogado de Morales, recordó que una ley permitía mantener su personería a los partidos sin alcanzar el umbral mínimo de votos, debido a la condición excepcional de aquella elección por la pandemia de covid-19.

"Ellos (Pan-Bol) han sido sometidos a un proceso interno dentro del TSE y se ha decidido no aplicar la sanción", recordó el abogado. También mencionó que el partido afectado inició "las impugnaciones respectivas" para conseguir su habilitación, al tiempo que hace ya varios días se hizo una solicitud a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para la aplicación de medidas cautelares a favor del candidato y la organización.

Oficialismo dividido

El oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) estuvo entre los últimos en llegar hasta la sede del TSE en La Paz para el registro físico de sus candidatos, en una caravana de miles de militantes liderados por el presidente de Bolivia, Luis Arce, y sus candidatos a la presidencia, Eduardo del Castillo, y a la vicepresidencia, Milán Berna. Del Castillo, quien hasta el viernes fue el ministro de Gobierno de Arce, fue anunciado como candidato tras la decisión del mandatario de no buscar la reelección.

El oficialismo está fragmentado en tres facciones, una afín al gobierno, otra leal a Evo Morales y una tercera que respalda la candidatura del presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, quien hasta hace unos días era cercano al exmandatario y estaba considerado como su heredero político y sindical. Rodríguez, que se postula por la Alianza Popular, presentó a la exministra de Planificación del Desarrollo de Morales, Mariana Prado, como su compañera de fórmula.

El mismo lunes se conocieron los fallos de dos salas constitucionales, una de La Paz y otra de la región amazónica de Beni, que ordenaron la suspensión de la inscripción de candidaturas del Movimiento Tercer Sistema (MTS), la sigla base de la alianza de Rodríguez. Tras varias horas de deliberación, la Sala Plena del TSE dejó en suspenso el "registro definitivo" de la Alianza Popular hasta este miércoles, cuando está prevista una audiencia de la sala constitucional de Beni para resolver la denuncia contra el MTS.

Las otras candidaturas

La alianza Unidad, principal bloque opositor, ratificó como candidato presidencial al empresario Samuel Doria Medina y como vice al exfuncionario del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) José Luis Lupo. El expresidente Jorge Tuto Quiroga (2001-2002), que se desmarcó del bloque, presentó su candidatura por la alianza Libre, junto al emprendedor Juan Pablo Velasco.

También inscribieron candidatos el Partido Demócrata Cristiano (PDC), el Movimiento de Renovación Nacional (Morena), Nueva Generación Patriótica (NGP), APB-Súmate y las alianzas Libertad y Progreso ADN y Fuerza del Pueblo. En la dupla de Morena, liderada por la alcaldesa de la ciudad de El Alto, Eva Copa, sorprendió la postulación del exvocero presidencial de Arce, Jorge Richter, como aspirante a la vicepresidencia.