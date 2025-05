El polémico intendente libertario de 25 de Mayo, el exGEN Ramiro Egüen, avisó que no participará del acto que encabezará este miércoles el gobernador Axel Kicillof, que arribará a la ciudad para inaugurar un centro de salud.

El intendente, que ya protagonizó diversos episodios polémicos, aseguró que ni él ni su equipo serán “parte del circo”. El libertario arremetió contra el mandatario y en una entrevista con Provincia Noticias lo llamó "caradura". "Toda la provincia bajo agua por falta de sus obras, con muertos y desaparecidos y él viene a cortar una cinta”, agregó uno de los tres jefes comunales que abandonaron las fuerzas políticas con las que habían accedido a las intendencias para alinearse con el presidente Javier Milei.

Al cruce le salió el exintendente de ese distrito, el subadministrador de Hábitat Hernán Ralinqueo, quien sostuvo que la única finalidad del alcalde es “hacerse autobombo de que se pasó a La Libertad Avanza, para mostrar que él es más libertario que todos”.

El intendente incluso había solicitado que el Gobierno bonaerense devolviera las tierras municipales donde está emplazado el flamante espacio sanitario. “Se opone a la inauguración del centro de salud, sobre todo por una cuestión ideológica”, aseguró Ralinqueo.

“Despidió a todos los promotores de salud, que son personas que están en todos los pueblos haciendo prevención y que vienen de la época inicial del sanitarismo. Le debe doler que el lugar lleve el nombre de Ramón Carrillo”, ironizó.

El funcionario de Kicillof aseveró que los dichos de Egüen sobre los terrenos “es una falacia” y “el manual del libertario, donde la verdad es lo que menos interesa”.

“Se hizo en toda la provincia igual: el municipio aportaba un inmueble a la provincia para que haga una obra con fines específicos, donde había audiencia pública, ordenanza, decreto, además está todo reglado porque es con fondos del BID. Después de todo el procedimiento, la provincia devuelve el terreno con la obra, en este caso un centro de salud donde hay que desarrollar la gestión. Así se abrieron cientos de centros de salud en la provincia, es inédito y no creo que haya un municipio que haya devuelto un centro de salud”, lamentó.

A ello, el titular del PJ local agregó que el intendente y sus funcionarios llevaron adelante una campaña de comunicación en contra de la obra y que se hizo extensiva entre los ciudadanos. Además, los números lo ayudan.

“Nosotros trabajamos muchísimo y subimos cinco puntos de coparticipación. Cuando empecé en 2015 estuve 3 años contando monedas para pagar los sueldos del 1 al 5, hasta que logramos acomodar los números”, recordó Ralinqueo.

Por eso, marcó que en comparación de aquella época, el de ahora “es un municipio de mucho dinero, pero si no sabes administrar, la herencia se termina rápido”.

“Tiene mucha espalda producto de tener los recursos, además cortaron todo tipo de asistencia e inversión social, pararon las obras educativas municipales, por lo que hizo un ahorro y le permite tener una gestión un poco más holgada”, aseguró.

Como dio cuenta este medio, el intendente libertario quedó envuelto en diversas polémicas. Una de ellas implicó un feroz cruce con el comerciante Sergio Tuya, quien luego de acercarse a una radio local para preguntarle a Egüen las razones por las que se quedó sin sus herramientas de trabajo, el intendente lo invitó a pelear y lo esperó a la salida del estudio para golpearlo.

Tuya habló con Buenos Aires/12 y dijo que era la primera vez que quedó envuelto en un tema judicial. Después de las agresiones, denunció a Egüen en la comisaría. “Me aconsejaban que dijera que me amenazó de muerte, pero yo soy justo y no voy a decir algo que no recuerdo que pasó, pero sí voy a acercar los videos donde está todo”, señaló quien está al frente de una distribuidora.

No es la única denuncia. Daiana Loza, abogada y parte del equipo del ex intendente Hernán Ralinqueo, explicó que también se presentaron ante la Justicia a raíz del “escándalo” del que fue testigo el distrito el fin de semana previo a Navidad. “Es una locura lo que hizo”, expresó a este diario. Detalla que denunciaron a Egüen luego de que los videos se hicieran públicos y mostrasen la violencia del jefe comunal.

“Solicitamos que se lo juzgue por incumplimiento de los deberes de funcionario público, violencia y abuso autoridad, amedrentamiento, y violación a la propiedad del señor Tuya”, indicó Loza. “Creemos que las pruebas están documentadas”, agregó.