Finalmente, no se logró juntar las voluntades necesarias para dar sanción al proyecto que busca devolver la posibilidad de reelección sin limitaciones a diputados, senadores, concejales y consejeros escolares. La suspensión de la sesión especial convocada para hoy llegó al cierre de esta edición. Este lunes ingresó un texto impulsado por el sector del gobernador Axel Kicillof que incluyó también a los intendentes.

El proyecto que iba a debatirse fue presentado por un grupo de legisladores que se alinea con la titular del PJ, Cristina Fernández de Kirchner; mientras que la senadora Ayelén Durán, del Movimiento Derecho al Futuro y que responde al ministro Andrés Larroque, firmó la iniciativa que incluye a los jefes comunales.

Eso abrió una nueva tensión en el peronismo, dado que el reclamo de algunos intendentes era que el gobernador se pusiera al frente de la militancia de la propuesta. En Calle 6 tomaron el proyecto como una señal de “presión” sobre los intendentes que respaldaron el desdoblamiento electoral.

Con todo, durante la tarde del miércoles hubo diversos llamados cruzados, reuniones y diálogos para tratar de llegar no solo al número para votarlo, sino al quórum, que en el Senado es de 24 legisladores.

Si bien Unión por la Patria tiene 21 escaños y contaría con el apoyo de los tres miembros de Unión Renovación y Fe, no había uniformidad al interior del espacio oficialista. Es que también está integrado por los MDF Durán y Pedro Borgini, junto con la massista Sofía Vannelli. El de Sergio Massa fue el espacio impulsor de la ley que prohibió las re-reelecciones y se manifestó en contra de dar marcha atrás con la misma. Es dudoso el camino que tomará Federico Fagioli, senador que responde a Juan Grabois, quien criticó con dureza el avance de este proyecto en las últimas horas. Otra incógnita es el destino del senador bahiense Marcelo Feliú, quien no se expresó al respecto.

Además, los libertarios dialoguistas dieron señales de que no se sentarían si no está el bloque peronista completo.

“Es una locura que no hayan convocado a ordinarias en todo el año”, lamentó un senador de la oposición ante este medio. “Están todos los proyectos que se presentaron de diciembre hasta acá en mesa de entradas, no tomaron estado parlamentario y por lo tanto no hubo giro a comisión”, agregó.

Es que a la discusión interna también se sumó la presión mediática, como así también de los dirigentes de la oposición que desde diputados hasta intendentes cuestionaron que se ponga en debate el tema en un contexto donde la Provincia quedó golpeada por el impacto de las tormentas que generaron inundaciones y dejaron personas fallecidas.

Sobre la caída del miércoles, algunos especularon con que llegado el momento de ingresar al recinto, quede expuesto que no hay número suficiente de legisladores y se levante la sesión.

Qué dice el texto que se debatirá en el Senado

El texto cuya autoría responde al senador Luis Vivona, exige la derogación de la ley que limita los mandatos a dos periodos, en tanto que propone modificar el artículo 3 de la Ley Orgánica de las Municipalidades para garantizar que los concejales puedan ser reelectos. A la vez, pide reformar el artículo 13 bis de la ley 5.109, para que los diputados y senadores provinciales puedan volver a presentarse a elecciones.

En otro punto, el articulado propone modificar también el artículo 148 de la Ley de Educación, con el fin de que los consejeros escolares tampoco queden limitados a dos periodos como establece la normativa vigente.

En su argumentación, el autor del texto recuerda que “la voluntad de las y los Constituyentes a instancias de reformar nuestra Carta Magna provincial en 1994 fue la de no limitar la continuidad para estos cargos electivos”.

“Esto no puede interpretarse como una omisión involuntaria, dado que expresamente incorporaron la limitación al ejercicio del Poder ejecutivo provincial en el artículo 123. De haber querido establecer iguales condiciones para los legisladores provinciales hubieran optado en aquella instancia por incorporar idéntica fórmula”, señaló Vivona.

En ese plano, marcó que el texto constitucional vigente “indica lo contrario”, dado que “hasta el día de hoy la Constitución de la provincia de Buenos Aires no impone restricciones para las sucesivas elecciones de Diputados (art. 70) ni de Senadores (art. 78)”.

“A pesar de ello, se sancionaron las leyes mencionadas que en cierta medida han modificado el espíritu del texto constitucional provincial avanzando sobre la restricción de la reelección y es precisamente lo que se pretende resolver con la aprobación de esta iniciativa”, sentenció.