Casi a punto de que se cumpla un mes de la última comunicación del submarino ARA San Juan con el Centro de Control en Mar del Plata, familiares de los tripulantes fueron ayer al Congreso para asistir a la sesión y buscar garantías de que la nave siga siendo buscada, pero terminaron alcanzados por la brutal represión: varios de ellos, incluidas madres de marinos, fueron golpeados por la Gendarmería que desplegó la ministra Patricia Bullrich.

Los familiares se reunieron en la Plaza del Congreso y todos juntos encararon el primer retén. Los gendarmes, decididos a impedir el ingreso sin hacer distinciones, los bloquearon y en el forcejeo algunos familiares recibieron golpes. Pero alcanzaron a hacerse oír y pudieron decirles quiénes eran. Algunos gendarmes, con solidaridad de miembros de las Fuerzas Armadas y de seguridad, abrieron un resquicio en las vallas y el grupo pasó. Avanzaron hasta la entrada del Palacio Legislativo y allí se toparon con otro retén. La escena se repitió: golpes y forcejeos de los gendarmes que actuaban de cancerberos, alguno que logra decir que eran familiares de los submarinistas y gendarmes que les abren un pasadizo.

Ya dentro del edificio del Congreso, los familiares creyeron que ya no habría más obstáculos, forcejeos ni golpes. Pero se equivocaban. Faltaba la tercera estación del Vía Crucis. Llegados a la bandeja, hubo un nuevo encontronazo con la seguridad. Finalmente se dispusieron a presenciar la sesión... pero no hubo quórum y se levantó.

Pero no fue un día perdido. El diputado Guillermo Carmona (del Frente para la Victoria de Mendoza), impulsor del encuentro del martes entre diputados de distintos bloques y los familiares, explicó a PáginaI12: “Después del encuentro de los familiares y los diputados, redactamos la carta pidiéndole a Macri que se cree una comisión bicameral para investigar lo ocurrido con el San Juan y controlar la búsqueda. Ayer mismo (por el martes) la mandamos por mail y hoy (por ayer) a la mañana la mandamos en papel. Según diputados oficialistas, el presidente aceptó lo que pedíamos. Y hoy (ayer) en Labor Parlamentaria, el diputado Emilio Monzó aseguró que Macri dijo que mandaría el pedido a extraordinarias, según contó la diputada Cristina Rodríguez, presente en la reunión de comisión”.

Carmona destacó que del pedido de la bicameral participaron diputados de todos los bloques, y recordó: “Hace un tiempo que impulsamos la creación de la bicameral y la interpelación del ministro (de Defensa, Oscar) Aguad. Pero para evitar la convocatoria a Aguad, suspendieron la última sesión”.

Luis Tagliapietra, papá de Alejandro Damián Tagliapietra, tripulante del San Juan, tuvo otra experiencia ayer en el Congreso. “Hoy (ayer), después del compromiso con todos los diputados que estuvieron en la reunión del miércoles, me reuní con Guillermo Montenegro (diputado del PRO). El me transmitió un mensaje de Macri en el que se comprometía a plasmar el pedido para la próxima sesión extraordinaria, que es la semana que viene. Por suerte lo conseguimos. La bicameral que pedimos tiene dos objetivos principales: investigar qué pasó y sobre todo garantizar que se siga buscando al San Juan y sus tripulantes con todos los medios, nacionales e internacionales, al alcance. Queremos que por ningún concepto se suspenda la búsqueda. Y por suerte hemos tenido la mejor recepción en nuestro pedido. No tengo más que agradecimiento con Guillermo Carmona y Guillermo Montenegro, que son de dos partidos distintos y sin embargo se pusieron de acuerdo. En la reunión hubo gente de todos los bloques, estuvieron Filmus, Lospennato... Todos a disposición, de manera unánime, expresaron su apoyo, tanto en lo personal como a nuestro pedido”.