El socio de Newell’s resistió a la gestión de Ignacio Astore al rechazar los puntos propuestos para votar en la asamblea del pasado miércoles y el club se sumerge a una incierta transición. Porque el presidente insiste en no adelantar las elecciones y en un contexto de repudio generalizado a su figura la Comisión Directiva tendrá muchas dificultades para llegar a fin de año. Por lo pronto las autoridades deberían llamar a nueva asamblea para intentar otra vez aprobar el Presupuesto, situación similar que se vivió con la anterior Comisión Directiva de la institución.

Al presidente le rechazaron Presupuesto por una mayoría casi total en la asamblea del miércoles y cuando había que votar la propuesta del oficialismo de comprar terrenos en Pérez los asistentes fueron agredidos por quienes acompañaban la moción de la directiva. Las agresiones devolvieron al parque Independencia las escenas que ya se vivieron en 2017 y más atrás en los años de Eduardo López.

La violencia como recurso fue la reacción ante la impotencia de una directiva que después del descalabro deportivo no dudó en mentir al socio con un anuncio en febrero de adelanto de elecciones que nunca sucedió. El rechazo a la figura de Astore era previsible, al punto que hubo una concurrencia muy numerosa de socios para manifestar su descontento.

La violencia desacredita a Astore y a la institución, en tanto siga bajo su gestión. Y el presidente tiene por delante responsabilidades que lo expondrán aún más: deberá llamar a nueva asamblea para intentar lograr aprobar el Presupuesto. No porque el club no se pueda administrar sin presupuesto sino para no agravar una crisis de gestión y económica en el Parque que preocupa a todos los sectores políticos.

Es que la incertidumbre reina en Newell's porque todos asumen que el presidente no resiste una derrota más del primer equipo, menos aún en el próximo clásico. Esta fragilidad en el mando anticipa un escenario más grave al actual. Astore tendrá tiempo para postergar la asamblea que intente aprobar el Presupuesto. Para eso deberá convocar a los diferentes sectores políticos a explicar el gasto proyectado. Pero como al presidente ya nadie le cree la alternativa que se evalúa es sumar a la orden del día del Balance un llamado para tratar la documentación rechazada el miércoles.

Por lo pronto, el proceso electoral quedó iniciado con la constitución de la Junta Electoral, la cual estará compuesta por los mismos miembros que llevaron adelante los procesos de 2016 y 2021. Se trata de Germán Sthali, Eduardo Arichuluaga y Lisandro Coronato, quienes por sus antecedentes lograron la aprobación de casi todo el arco opositor.