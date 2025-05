Una encuesta realizada a principio de este año indagó en los seis distritos de la ciudad acerca de "¿qué piensan las juventudes rosarinas?" en temas como la movilidad, el medio ambiente, la educación, salud, servicios públicos, arraigo, los espacios de encuentro, el rol del Estado y la democracia. Se trata de temáticas consultadas a 382 personas de entre 15 y 30 años. La violencia e inseguridad, la pobreza y la desigualdad, y el desempleo aparecen entre las tres problemáticas que más afectan a ese grupo etario. Mientras que la economía e inversiones, la defensa de la libertad y los derechos de las infancias, están entre los tres temas que más les interesan. El 38 por ciento dijo que se iría del país, y el 23%, de la ciudad, como principal motivo por "una experiencia diferente".

El estudio de opinión fue publicado desde Nexo, Territorio de ideas + Club cultural (con Doxa data consultores). La presentación del informe señala que junto al Grupo de Estudios Juveniles y Políticas de Juventud de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), interpretaron la encuesta "en el marco de las experiencias y prácticas juveniles en la ciudad. La analizamos desde la lectura de la socióloga en el estudio de las juventudes para que los los datos recogidos nos permitan llegar a una reflexión sobre cómo viven y piensan".

Entre los primeros datos de la población consultada, el informe indica que el 27% reside en la zona céntrica; el 18%, en el noroeste; 17%, en el norte; 16%, en el oeste; 16%, en el sur; y el 6%, en el suroeste. Más del 75% de las personas encuestadas tiene entre 19 y 30 años; mientras que el resto va de 15 a 18. Del total, el 68% seleccionó el ítem soltero/a.

En cuanto al nivel de estudios alcanzados, más del 58% cuenta con el secundario completo; mientras que el 18.5% cuenta con estudios terciarios finalizados; y el 12% culminó estudios universitarios. En tanto, un 9.3% alcanzó estudios primarios; y el 1.5% tiene esa instancia incompleta.

Sobre la situación laboral, el 30.5% cuenta con un trabajo de tiempo completo; mientras que poco más del 28% tildó el casillero "no trabajo, pero estoy buscando". El 18.5% tiene un trabajo de medio tiempo; el 13% realiza trabajos eventuales; y poco más del 9% seleccionó "no trabajo, pero no estoy buscando".

Entre los principales problemas que más afectan a las juventudes en Rosario (podían seleccionar hasta 2 opciones) aparecen la violencia e inseguridad, con el 66%; la pobreza y desigualdad, con el 44%; y el desempleo, con el 43%. La lista continúa con temas como la corrupción, la inflación, el acceso a la vivienda, la violencia de género, la justicia, el transporte público, el accionar de la policía, el acceso a la salud, el cambio climático, y el funcionamiento de la democracia.

La encuesta también indagó en relación a si se irían de la ciudad o del país, y por qué. La mayoría (38,9%) dijo se iría del país; y el 22.8%, que se iría de la ciudad; y 29% dijo que no se iría. Entre los motivos para irse, el que más eligieron fue "para vivir una experiencia diferente"; mientras que el 13.9% lo motivó en la inseguridad; el resto lo haría por falta de trabajo, para estudiar o por el estado del barrio donde vive.

Entre los temas de interés, aparece la economía e inversiones, en el 62% de las respuestas; le siguen la defensa de la libertad (32.2%), derechos de las infancias (30.4%), defensa del ambiente (24.1%). Con menos porcentajes aparecen temas como "derechos de los adultos mayores, defensa de las dos vidas y valores familiares, defensa de la democracia, feminismo y géneros, derechos de las juventudes, dictaduras y derechos humanos y temas sindicales".

Al responder sobre los servicios públicos, consideran que deberían mejorarse la seguridad y control (66.7%), seguido por el transporte público (35.9%), el acceso a la educación (33.6%), el acceso a la salud, a los espacios públicos, a la nocturnidad, la cultura y actividades artísticas, y la promoción de deportes.

En el punto "democracia y rol del Estado", se les preguntó su nivel de acuerdo con diferentes frases. Por mencionar algunas, a la afirmación de que "la democracia es la mejor forma de gobierno" el 56% se manifestó "muy de acuerdo"; el 26%, "algo de acuerdo"; el 8% dijo "algo en desacuerdo" y el 3%, "muy en desacuerdo", mientras que el resto dijo no saber.

En tanto, el 55% dijo estar "muy de acuerdo" con la frase "es correcto que la policía solicite documentos a las y los jóvenes"; el 26%, "algo de acuerdo"; el 10%, "algo en desacuerdo"; y el 7%, "muy en desacuerdo".

El 49% dijo estar "muy en desacuerdo" con la frase "da lo mismo un régimen democrático que uno no democrático". En cuanto a la afirmación "las juventudes hoy no son escuchadas por los adultos y por los políticos", el 37% dijo estar "algo de acuerdo"; y el 30%, "muy de acuerdo". El 27% se manifestó "algo de acuerdo" con que "los servicios públicos deben ser administrados por privados y no por el Estado", el 25% dijo "muy de acuerdo"; y suma 41% el resultado entre los que respondieron estar "algo en desacuerdo" y "muy en desacuerdo". Y a la frase "un gobierno militar es la mejor opción para salir de la crisis económica", 50% dijo "muy en desacuerdo"; 14%, "algo en desacuerdo"; 17%, "algo de acuerdo", y 10%, "muy de acuerdo".

Entre los medios de transporte que más usan las juventudes, la mayoría (34%) seleccionó el colectivo urbano, seguido por el auto particular (suele aumentar por la noche, según la situación socioeconómica), la movilidad a pie (disminuye por la noche), en moto, bicicleta propia, aplicaciones de viajes, taxis y remises (las tres aumentan por la noche), bicicletas públicas y monopatín eléctrico.

Sobre los espacios de encuentro, la mayoría dijo que su lugar favorito de la ciudad son los parques y plazas (32.6%), seguido por la costa del río (22%), su barrio, centros comerciales, restaurantes/bares, museos/centros culturales, clubes/complejos deportivos, y centros de estudio.

Al consultarles si durante 2024 participaron en alguna actividad, la mayoría (33%) dijo que no participó. Poco más del 15%, dijo haber participado en algún club deportivo; el 10% en alguna organización religiosa; el 9.7%, a algún grupo artístico; y entre el 8 y 2% participó de alguna marcha, voluntariado, toma de escuela/facultad, organización social o partido político, entre otras.