Cuando pensás que ya viste todo en Super Nintendo World, llega Donkey Kong Country y el parque sube de nivel. Esta sección es un homenaje a uno de los clásicos más queridos de Nintendo. Desde la casa de Donkey Kong hasta el avión estrellado de Funky, pasando por lianas, barriles, cuevas y una banda sonora selvática, todo está diseñado para que parezca que entraste al juego.

Mine-Cart Madness es la nueva montaña rusa de Super Nintendo World en el parque Epic Universe de Universal Orlando. Inspirada en los niveles de rieles de la saga Donkey Kong Country, esta atracción crea la ilusión de que los carritos saltan sobre vías rotas, una mecánica clásica de los videojuegos. Aunque en realidad los vehículos están montados sobre un brazo oculto, el diseño logra una experiencia inmersiva sin comprometer la seguridad.

Mine-Cart Madness: la atracción que cambia la forma de ver las cosas

El corazón de esta zona es una montaña rusa que se destaca gracias al sistema Boom Coaster, donde los vehículos no van sobre los rieles visibles: cuelgan desde una estructura oculta. Esto permite que el carrito salte, se incline, serpentee y dé la sensación de estar fuera de control sin realmente estar fuera de control. Todos estos movimientos están fríamente calculados y son parte de la inmersión que propone este espectáculo.

El recorrido te lleva en una aventura junto a Donkey Kong y Diddy Kong para proteger la banana dorada. Hay saltos, curvas cerradas, barriles, enemigos y efectos que cambian según el tramo. Todo está diseñado para que se sienta como un nivel jugable y no solo una atracción.

Y lo mejor de todo es que la velocidad del recorrido es moderada, lo que permite que chicos y grandes la disfruten sin grandes sobresaltos, ya que el eje pasa por el entretenimiento y no por lo vertiginoso. No es una montaña rusa extrema, pero sí una experiencia única. La narrativa está integrada, la música reacciona al recorrido y los detalles visuales son impecables. Mine-Cart Madness no sólo homenajea a Donkey Kong y su legado, sino que redefine lo que puede ser una montaña rusa.

La atracción ofrece, como ya mencionamos, una experiencia moderadamente intensa, ideal para toda la familia. Tiene una altura mínima requerida de 40 pulgadas (102 cm) y está diseñada para recibir hasta mil personas por hora, teniendo en cuenta que cuenta con una capacidad de cuatro personas por carrito. Los efectos especiales, las secciones oscuras y los escenarios detallados hacen que incluso el recorrido en sí sea parte del espectáculo.