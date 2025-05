“Mucho ruido y pocas nueces”, fue la frase que utilizó Axel Kicillof para definir los últimos anuncios del Gobierno nacional sobre la posibilidad de blanquear ahorros en dólares no declarados. Desde la Provincia, explicaron que la medida aún no tiene su correlato en modificaciones legales, por lo que no altera la normativa vigente en materia penal tributaria y de prevención del lavado de dinero y tampoco la labor a ARBA.

Durante la conferencia de prensa de este lunes, el gobernador sostuvo que el Plan para la Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos, tal como llamó el gobierno de Javier Milei a las nuevas medidas, “pareciera ser un intento de blanqueo permanente que tiene que ver con un régimen informativo”.

Según lo establecido por el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, los movimientos financieros, desde depósitos a compra de propiedades, menores a 50 millones de pesos mensuales, no deberán ser notificados al ARCA, o ex AFIP. A juicio de Kicillof, “los montos son significativos, porque son casi 600 mil dólares al año”.

“El delito de lavado o narcotráfico, o los que tienen que ver muchas veces con movimientos grandes de recursos, no son de jurisdicción provincial, entonces es la Nación la que hacía el seguimiento”, advirtió el gobernador respecto a la iniciativa que se popularizó bajo el lema de "sacar los dólares del colchón".

Y recordó: “Si alguien incurrió en un delito de narcotráfico o un origen ilícito de fondos o no justificados, hasta hace poco hubo un blanqueo que permitió que alguien que cometió un delito, como la evasión, pueda registrarlos y no se le cobren multas ni se le haga un juicio”. Este plan permitió en 2024, según detalló el gobernador, un "blanqueo" de 22 mil millones de dólares.

Quien también opinó sobre el tema fue Cristina Fernández de Kirchner. Lo hizo un día antes de las palabras de Kicillof, durante el acto alusivo al 25 de mayo que encabezó este domingo. “No hablemos pelotudeces, es lo único que les pido a todos”, dijo ante el público presente en relación a “compañeros y periodistas”.

“Si nosotros salimos por la tele a decir que por 50 millones millones de pesos va a lavar el narco, se nos van a matar de risa los narcos que están mirando por televisión en Nordelta, en Puerto Madero, en Rosario”, analizó la titular PJ nacional.

Por su parte, Kicillof dejó en claro que, más allá de la modificación al régimen informativo, quien haga un “movimiento sospechoso no va a estar exento de tener que explicar origen de esos fondos en su declaración jurada porque tributará en base a ese patrimonio, y si tiene un origen desconocido tendrá que explicarlo”.

“Limbo legal”

“Se lo presenta como una reparación para ahorristas, pero en realidad es un mecanismo de blanqueo encubierto que habilita la legalización de flujos de fondos no declarados”, expresó el director ejecutivo de la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires, Cristian Girard.

Desde su mirada, el objetivo del Gobierno nacional no está en los ahorros acumulados por los ciudadanos, sino que pretende evitar que se acumulen fondos no declarados a la espera de un futuro nuevo blanqueo.

Al igual que Kicillof, Girard subrayó que la normativa vigente en materia penal tributaria y de prevención del lavado de dinero “sigue intacta”. “Eso deja a las y los contribuyentes en un limbo legal, porque no se explicita si este anuncio tendrá efectos retroactivos ni cuáles son sus límites reales”, advirtió.

Para el titular de ARBA, el Plan anunciado por la gestión de Javier Milei “carece de seguridad jurídica y parece más una promesa electoral que una política tributaria efectiva y un manotazo de ahogado porque no logran acumular reservas en el marco de la liquidación de la cosecha gruesa”.

En relación a la labor del organismo que encabeza, aseguró que seguirán vigentes los mismos criterios de control dado que los impuestos provinciales, como Ingresos Brutos o el inmobiliario, no se ven afectados por los anuncios. “Mientras no haya una norma sancionada por el Congreso, todo queda en un terreno incierto”, remarcó.

Habló de “mensaje confuso”. “Si una persona adhiere al régimen y luego se comprueba que utilizó fondos de origen ilícito, se le aplicará la normativa vigente, porque esto no es una amnistía ni un nuevo orden fiscal, y lo único concreto es que ARCA deja de controlar”, indicó Girard, que no dejó de aclarar que es un “párrafo aparte” la responsabilidad que asumen quienes deciden no reclamar impuestos evadidos.

En concreto, el titular de ARBA señaló que lo único implementado hasta ahora fue la derogación o reformulación de ciertos regímenes de información y la creación de un régimen simplificado del impuesto a las Ganancias. En este último caso, explicaron desde la Agencia, las personas alcanzadas ya no deben declarar variaciones patrimoniales, sino únicamente ingresos y gastos deducibles.