El Sindicato de Trabajadores Municipales de Rosario confirmó la suspensión del paro anunciado y este miércoles habrá actividad normal en la ciudad. Luego de la conciliación obligatoria dictada por el gobierno provincial, las partes se reunieron en una audiencia en la sede local del Ministerio de Trabajo provincial, para intentar llegar a un acuerdo. “Se bajaron un poco las tensiones”, reconoció el secretario general del gremio, Antonio Ratner, tras el encuentro. El dirigente también confirmó que hubo una comunicación telefónica con el intendente, Pablo Javkin, con quien se reunirá este miércoles para intentar llegar a un acuerdo salarial. “Creo que es un gran gesto de las dos partes sentarse y darse la posibilidad de mejorar y avanzar en este conflicto”, remarcó.

Después de semanas conflictivas, la relación entre el gremio municipal y la intendencia parece encaminarse a una tregua. El viernes pasado, el sindicato anunció un nuevo paro de 48 horas para este miércoles y jueves, ante el estancamiento de la paritaria municipal y la decisión del Ejecutivo de dictar un aumento por decreto. Sin embargo, este lunes el gobierno provincial intervino dictando una conciliación obligatoria, llevando el conflicto a foja cero y convocando a las partes a una audiencia este martes, en la cartera de Trabajo provincial. Tras el encuentro, Ratner ratificó la suspensión de la medida de fuerza y confirmó que este miércoles se reunirá con el intendente en búsqueda de un acuerdo que ponga fin al conflicto.

“El Ministerio de Trabajo llamó a las partes para ver si podían conciliar. Después de una larga audiencia, las dos partes coinciden en que hay que dialogar y, como nosotros siempre hemos pedido eso, no vamos a ser ajenos a generar una posibilidad de diálogo que lleve a los trabajadores municipales a lograr un aumento salarial, que es lo que estamos pidiendo”, detalló Ratner. “Nos pusimos de acuerdo con el intendente y este miércoles por la mañana nos vamos a reunir para ver si podemos destrabar el conflicto”, añadió.

El dirigente sostuvo que el acercamiento dependerá de “la buena voluntad de las partes”, aunque adelantó que la reunión es una buena señal: “Somos propositivos y vamos a una reunión sabiendo que nos vamos a sentar y que vamos a traer una propuesta. Si esa propuesta después es aceptada o no, lo dirán los delegados. Nosotros mantenemos una comunicación fluida y, la propuesta que nos brinde la municipalidad, la vamos a trasladar al cuerpo de delegados”.

En ese marco, Ratner aclaró que la medida de fuerza anunciada para esta semana queda suspendida, ante la inminente reunión con el intendente. “Se bajaron un poco las tensiones. Ya no hay declaraciones muy altas, que después no se puedan retroceder. Creo que hay una invitación al diálogo y nosotros a eso lo vamos a aceptar. Hablé con él, me espera a la mañana. Así que nos vamos a sentar y ojalá encontremos una solución a todo esto”, expresó y agregó: “Lo que planteó la conciliación obligatoria es sentarnos a dialogar y eso es lo que vamos a hacer”.

En la reunión de este miércoles se pondrán sobre la mesa los números, que no llegaron a discutirse a fondo, ante la ruptura de la mesa paritaria. Desde la intendencia aguardaban que el gobierno provincial cerrara la paritaria estatal para tener un marco de referencia a la hora de hacer un ofrecimiento a los trabajadores municipales. Pero desde el sindicato reclamaban que la oferta contemple una recuperación de lo perdido con la inflación durante el primer trimestre del año. El conflicto terminó de escalar cuando el Ejecutivo decretó un aumento del 8% a pagarse en tres tramos. La conciliación obligatoria retrotrae la situación al comienzo.

En el medio, el conflicto tuvo su capítulo judicial. Desde el municipio, con una denuncia por la presunta utilización de ambulancias para cortar el tránsito, durante la asamblea desarrollada frente al Palacio Municipal, el pasado 8 de mayo. Con un mensaje en sus redes sociales, el intendente advirtió que se abrirían “sumarios internos” por ese hecho. En tanto, la semana pasada los municipales presentaron un amparo en la Justicia para que el municipio aclare por qué algunos trabajadores habían recibido adelantos de los aumentos, mientras que otros tuvieron descuentos y parte del personal directamente no recibió el depósito correspondiente. Según Ratner, ese será otro de los puntos que se abordará en la reunión.

“Sobre la mesa van a estar todos los temas. Uno no puede atar la resolución del conflicto a un solo tema. Nosotros saludamos esta posibilidad de diálogo y que lo haga el intendente en persona, porque nadie quiere el conflicto por sí mismo, sino buscar soluciones”, detalló. “Creo que la buena voluntad deja de lado todo eso. Tenemos que sostener una propuesta que le dé a los trabajadores municipales de Rosario la posibilidad de mejorar el sueldo. Esa es nuestra intención”, finalizó.