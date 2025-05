En un giro que ha revitalizado el interés de los seguidores de la saga animada, DreamWorks finalmente anunció que Shrek 5 llegará a los cines el 23 de diciembre de 2026. Tras años de retrasos y especulaciones, el icónico ogro verde, junto con sus entrañables compañeros, regresará a la gran pantalla con nuevos desafíos y aventuras, manteniendo la frescura para una nueva generación que promete renovar el interés por el mundo de Far, Far Away.

Historia del regreso de Shrek

A lo largo de los años, desde el estreno de la última película en 2010, circularon rumores sobre una nueva entrega, pero el desarrollo parecía atrapado en un ciclo de incertidumbres. La película derivada Gato con Botas: El último deseo fue la que revitalizó la atención hacia la franquicia, proporcionando el impulso necesario para que el equipo de producción retomara el proyecto con decisión. Los fanáticos mantuvieron su lealtad, sosteniendo discusiones sobre Shrek en redes sociales y convenciones.

Viejos amigos y nuevas caras

Reuniendo al elenco original para esta esperada quinta entrega, Eddie Murphy, Mike Myers y Cameron Díaz volverán a interpretar a Burro, Shrek y Fiona, respectivamente. Además, se incorpora una nueva figura al reparto: Zendaya, reconocida por su papel en Euphoria, dará vida a Felicia, la hija adolescente de Shrek y Fiona. Esta incorporación no solo aporta un nuevo enfoque, sino que sugiere una narrativa renovada que explorará las dinámicas generacionales entre padres e hijos en un contexto de cuentos de hadas.

Transformación visual: Un nuevo estilo

El lanzamiento del tráiler inicial reveló cambios notables en los diseños de los personajes. Las actualizaciones, que incluyen ojos más grandes para Shrek y un diseño CGI moderno, han generado diversas reacciones. Mientras algunos perciben esta transformación como una evolución necesaria para alinearse con las tendencias visuales actuales, otros temen que se aleje del estilo clásico que hizo famosa a la franquicia. Sin embargo, DreamWorks apuesta por un equilibrio entre modernidad y nostalgia, anticipando que el estilo visual renovado atraerá tanto a una nueva generación de espectadores como a los seguidores originales.