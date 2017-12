Por fuera de los centros comerciales, se gestan otros circuitos que ofrecen producción nacional en climas distendidos y a buenos precios. La mayoría atendidos por sus propios dueños, diseñadores que proponen una dinámica de consumo distinta, detallan sobre materiales y técnicas, en su mayoría artesanales, y sus búsquedas y procesos.

Tienda de estación

Así decidieron apodar a una unión que en principio sugieren como temporaria un trío de exquisitas diseñadoras: Cecilia Sonzini de Violraviol, etiqueta especializada en blanquería y accesorios textiles para la casa y Rosario Landa y Josefina Ferrer, las creadoras de Artefactos, utilitarios y objetos de cerámica, que alegran el cotidiano.

Así en donde funcionara la carismática tienda de Sonzini ( El Salvador 5894) ahora reúnen bajo una misma ética en el hacer, la producción actual de las tres: “Hacemos productos nobles y perdurables, que habitan la casa y elevan lo cotidiano. Elegimos producir a pequeña escala, respetando el trabajo artesanal y los tiempos orgánicos de producción .Usamos materia prima de calidad, aprovechándola al máximo para no generar desechos. Pensamos en grande desde la responsabilidad, y también en lo pequeño desde el detalle”, detallan.

¿ A saber? Manteles en lino y puro algodón entre los que se encuentran los clásicos mantelitos (ex carpetitas) multiuso, delantales de cocina y de trabajo, luminarias en cerámica y las simpáticas piezas como macetas con forma de casita o bota texana, además de unas nuevas estanterías con ménsulas de cuero, velas y cuencos, entre otros.

A la cerámica

Cerquita de ahí, el Tokonoma en versión porteña, tienda de diseño contemporáneo capitaneada por Oli Martínez, invita a su especial muestra de cerámica contemporánea de todos los diciembres que reúne a algo de lo mejor de la escena local como los utilitarios de Carolina Antoniadis, Carolina Junio, Alita Olivari, Ricardo Taka Oliva, Alejandro Somaschini, Catalina Hollmann, María Allemand, Lola Goldstein y Natalia Roger, entre otros. Además de la presentación en sociedad de la novel joyería contemporánea realizada en gres que nace de la colaboración entre tres diseñadoras Heidi Jalkh e Iskin Sisters. La primera obsesionada en sacarle el mejor provecho a este material y la dupla de hermanas Iskin -Gabriela y Karina- a la joyería que la han versionado de las mil y un formas y vendido desde Argentina al mundo entero (se encuentran en las tiendas de museo más importantes del mundo), creando una colección de collares llamada wholly ( totalidad / completitud).

“Las piezas enmarcan una serie de espacios negativos, focalizando la mirada en superficies toroidales y sus secciones axiales y transversales. Wholly explora una relación estética entre un acabado de cerámica cruda contra un fino cordón entretejido que emerge de las audaces superficies, creando un objeto simbólico contemporáneo que exhibe una precisión grácil y una fuerza singular .La pieza central de esta colección (el toroide) viene en dos tamaños: pequeño y grande y en 3 opciones: entera, de corte vertical y de corte horizontal .Este producto esta hecho a mano por artesanos argentinos, fabricado en gres y horneado a 1200ºc”, detallan (Cabrera 5037).

Tienda renovada

A 16 años de su fundación, a fin de este año, el museo Malba encaró un ambicioso proyecto de reforma de la planta baja de su edificio, con el objetivo principal de mejorar la experiencia de los visitantes. A cargo del estudio Herreros, una oficina de arquitectura situada en Madrid, amplió el área de acceso y recepción en un gran espacio central, que permite a simple vista localizar las diferentes propuestas y servicios, con la emblemática tienda que reúne algo de lo mejor del diseño local ocupando un espacio central sobre las escaleras principales e integrándose a la librería. Así, entre las novedades, que son muchas, el reconocido colectivo Vacavaliente con más de diez años en el mercado creando y manufacturando productos de cuero reciclado desde su planta de Villa Crespo, presenta además de sus tradicionales creaciones, la selección realizada en exclusiva para Malba que incluye elementos esenciales de la línea Ruca más los best sellers de las colecciones Zambo y Chef del diseñador Cristián Mohaded y On the Road de la interiorista italiana Paola Navone. Todo tipo de contenedores y accesorios en este material bello y versátil y tan nuestro. Además de la importante producción de joyería contemporánea que siempre ostentan que suman desde a Perfectos Dragones a Sibilia, pasando por un sin fin de etiquetas argentinas; la cerámica de Hirr y de Rie, los productos en madera de Laboratori, entre muchos otros, siempre con la consigna de lo local y latinoamericano.

Además, como novedad, ofrecen el merchandising producido localmente para la muestra “México moderno. Vanguardia y revolución”, compuesta por un conjunto de 170 piezas emblemáticas de más de 60 artistas, incluyendo a los más grandes maestros de la primera mitad del siglo XX: Frida Kahlo, Diego Rivera, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros y Leonora Carrington, entre otros, que es un suceso. Además del catálogo, cuadernos, posters, tote bags y remeras diseños exclusivos de la tienda. En Av. Figueroa Alcorta 3415.

Bazar paquete

Por último, otras que se unieron en el barrio de Colegiales en un pop up store con motivo de las fiestas que este año va por su tercera edición son Ele, Florencia Delboy, Lola Goldstein, Hirr, Malmö, Miga de Pan, Nishi y Planta Editora.

“Somos un grupo de artistas y diseñadoras independientes que trabajamos en nuestros propios emprendimientos, compartimos el amor por el buen diseño y buscando crear objetos únicos y perdurables. Confeccionamos, producimos y comercializamos nuestros productos promoviendo el respeto por los oficios y las personas que nos acompañan en nuestros procesos creativos .Nos acompañan marcas y artistas invitados seleccionados especialmente para cada edición”, detallan.

¿Algunas perlitas? Las piezas inspiradas en la costura y bordado de Leonor Barreiro de Ele como kits de costura, dedales, fundas de cuadernos, delantales de trabajo y bolsitas de relajación; el bello libro ‘Soy Jardín’ recientemente editado por Flor Delboy, las piezas en cerámica de Lola Goldstein, los muñecos y bordados de Miga de Pan y los libros de Planta Editora de Luciana Delfabro, bellísimos cuentos con ilustraciones de artistas, entre otros. En Conesa 600.