Millones de televidentes conocieron al actor Halit Ergenç como Onur, el protagonista de "Las mil y una noches", la telenovela turca que durante meses dominó el prime time argentino y se instaló en las conversaciones cotidianas. Sin embargo, lejos de los sets de grabación, Ergenç protagoniza una causa judicial en Turquía que acaba de condenarlo por falso testimonio.

Esta semana, la Justicia de Turquía lo condenó a un año y 10 meses de prisión por “falso testimonio” en una causa con fuertes ribetes políticos. Aunque el fallo no está firme y podrá apelar, la noticia volvió a poner su nombre en los titulares, esta vez por fuera de la ficción.

Todo se remonta a junio de 2013, cuando miles de personas coparon las calles de Estambul para frenar la tala de árboles en el Parque Taksim Gezi.

Lo que empezó como una protesta ambiental derivó en un masivo reclamo contra el autoritarismo del gobierno de Recep Tayyip Erdoğan. Y allí estuvieron artistas, músicos y actores, entre ellos Ergenç, apoyando la movilización. Sin embargo, la manifestación terminó en una brutal represión por parte de las fuerzas de seguridad.

Halit Ergenç, protagonista de Las mil y una noches, se casó en la vida real con Bergüzar Korel, la actriz que interpretó a Sherezade en la exitosa novela turca.





Tras aquellos hechos, la Justicia turca inició una investigación para saber si las figuras públicas que participaron de la movilización asistieron por cuenta propia o fueron cohesionados por la productora que los representaba. En el marco de la investigación, la dueña de la agencia de prensa que representaba la actor fue condenada a 30 años de prisión.

Con los años, la persecución siguió en los despachos judiciales y Ergenç fue citado como testigo. En sus presentaciones ante la Justicia declaró que había asistido a las marchas por decisión propia y no por recomendación de su jefa de por aquel entonces. Sin embargo, la Fiscalía sostuvo que mintió y ordenó su condena por el delito de "falso testimonio".

“Me interrogaron como testigo y no mentí. La sinceridad es un concepto relativo; podemos posar con franqueza con muchas personas en distintos lugares de la industria, o puede que no estemos tan cerca como podríamos de personas con las que hemos filmado muchos episodios de un mismo proyecto”, dijo el actor en su declaración final ante los magistrados.



"Solicito mi absolución porque no hubo elementos jurídicos para probar un delito”, insistió Ergenç, pero el tribunal no le creyó. De todas maneras, por el momento, el actor ni irá a la cárcel, ya que la condena no está firme y puede ser apelada.

