Un paciente identificado como Franco Adrián Lautaro Flores y su hermana atacaron a cuatro médicos y enfermeros y los amenazaron de muerte en el hospital Pedro Moguillansky, ubicado en Cipolletti, en la Provincia de Río Negro.

El hombre había ingresado a la guardia en estado de intoxicación. Luego de ser estabilizado, Flores comenzó con el violento episodio en los pasillos del nosocomio que terminó con algunos profesionales de la salud lesionados y amenazados, y con el paciente denunciado penalmente.

El SIARME, un servicio gubernamental gratuito de asistencia para emergencias médicas prehospitalarias, rescató al hombre, que habría convulsionado en la vía pública, y lo trasladó de urgencia al Moguillansky. Allí el hombre confesó que tomó alcohol y consumió estupefacientes los tres días previos. Además, los médicos confirmaron que no tenía signos de haber padecido un cuadro epiléptico y que el violento paciente afirmó que "creía que sentía convulsiones".

A su llegada al Pedro Moguillansky se respondió rápidamente con hidratación intravenosa, pero se la arrancó y salió del hospital. Instantes más tarde retornó junto con su hermana y comenzaron a agredir física y verbalmente a los trabajadores del centro de salud. En las cámaras de seguridad quedó registrado, por ejemplo, cómo la hermana persigue a una médica y el mismo Flores intenta lastimar a un médico mientras otros se esforzaban por detenerlo. Producto de los golpes, que resultaron en lesiones en los brazos, cabezas y rostros del personal médico, uno de ellos solicitó el seguro de la ART.

La policía sólo detuvo a Flores, pues no había lugar para detener a la hermana (todos los lugares de detención de mujeres estaban ocupados)-

La voz gubernamental

Alberto Weretilneck, el gobernador de Río Negro, expresó su repudio contra lo sucedido en el hospital cipoleño. En su cuenta de X aseguró que "vamos a perseguir a quienes agredan a trabajadores de nuestros hospitales". Además, agregó que el Ministerio de Salud de Río Negro será querellante en la causa que se le abrió a Flores.

Para el mandatario rionegrino "no puede ser que quienes se atreven a agredir a nuestros enfermeros puedan atacar su integridad y retirarse como si nada pasara". Mientras tanto el Ministro de Salud de la provincia patagónica, Demetrio Thalasselis, advirtió que "llegaremos hasta las últimas consecuencias para que estas personas paguen por sus hechos".

Sin embargo, Flores fue liberado a pesar de los cargos en su contra, lo que generó el rechazo de la ciudad sureña. Esta decisión sobre el agresor del hospital Pedro Moguillansky también provocó el repudio de los trabajadores hospitalarios, que aseguraron que padecen cada vez más ataques en su contra, en un espacio de trabajo que debería ser únicamente de contención. Esta difícil condición laboral, dijeron, afecta en su trabajo cotidiano, sobre todo en la calidad de la atención que le brindan a sus pacientes.

Sin embargo, el Poder Judicial provincial argumentó su decisión de no dictar la prisión preventiva porque el artículo 110 del Código Procesal Penal sostiene que no corresponde esa figura frente a los delitos que tienen penas menores a los 3 años de cárcel, sumado a que el acusado no tiene antecedentes penales.