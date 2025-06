“Mejor no hablar de ciertas cosas”, cantaba Sumo, pero Marilina Bertoldi, en su nuevo videoclip “El Gordo”, decide hablar, y lo hace con una mordacidad que incomoda y provoca. La canción, parte de su nuevo disco “¿Para quién trabajás?” transformada en un videoclip dirigido por Malena Pichot, lanza una crítica directa a la sexualización y homogeneización que dominan la escena musical argentina, donde Emilia Mernes es el blanco principal.

En “El Gordo”, Dolores Fonzi interpreta a una conductora televisiva que, en medio de un Buenos Aires apocalíptico, intenta entretener a su público mientras su set se cae a pedazos. La invitada musical, una joven artista pop interpretada por una irreconocible Marilina, casi en drag, aunque podría asociarse a muchas estrellas del pop nacional actual, es una clara referencia a Mernes. Con el pelo largo y ondulado con un impecable balayage, un bronceado caribeño, vestida con un topcito rosa con strass, un tiro bajo tan bajo que da estrés post traumático del 2001, y coronada con una boina de costado, la “Marilina pop” se somete a un proceso de estilización que la convierte en una caricatura de las estrellas mainstream actuales.

“Cierren el orto, por favor no se critiquen con los otros, cierren el orto, están locos, por favor no se limiten con los otros”, canta Bertoldi. La letra repetitiva y simple de la canción parece constituir una sátira en sí misma que junto con el video termina de llenarse de sentido. Una crítica a la fórmula que, según ella, imponen los mecanismos de la industria: letras pegadizas pero vacías, autotune, coreografías ejecutadas por cuerpos perfectos y una estética Y2K uniforme en un mundo cada día más distópico y sediento de sentido.

“Todo es político, yo me tuve que callar un poco porque realmente lo que tenía para decir era todo feo. (...) Estoy conteniendo un mono con navaja todos los días”, declaró Bertoldi en su entrevista reciente con Julia Mengolini en Futurock.





Son de plástico: El debate sobre la sexualización y la “música de una sola nota”

La temática no es nueva y la sátira tampoco. Lo hizo ya P!nk hace casi 10 años en su canción “Stupid Girls” en la que criticaba a las estrellas pop y a las celebrities del 2000 que se pavoneaban como chicas superficiales adictas a las compras y a los flashes. Las referencias de P!nk también eran muy obvias: sus víctimas eran las it girls del momento, Lindsay Lohan, Paris Hilton y las pop stars sobre-sexualizadas de su década. También fue P!nk a su tiempo acusada de “pick me” (aunque el término en sí mismo no existía) por imitar a Jessica Simpson haciéndose la sexy mientras lavaba un auto. En su controversial single, se burlaba de la bulimia, la anorexia, las cirugías y el bronceado falso ofreciendo a su público otra forma de una mujer en la música de los 2000s: rebelde, punk, desafiante ante la obsesión que el establishment parecía tener por la mirada masculina. Sí, P!nk era entonces “la distinta”: para muchas que en ese momento no conocían otra cosa que la sexualización como única forma de identidad, su mensaje, aunque cruel, resonó fuerte y claro.

Otros humoristas también criticaron la industria musical antes que Pichot. Capusotto no fue el único pero sin dudas el más emblemático con personajes como el rockero Pomelo, o el cantante de reggaetón “Latino Solanas”. Hace tres semanas Fito Páez atizó nuevamente este debate en el programa “Mira quien vino” conducido por Mengolini. Refiriéndose a las artistas del momento declaró: “Y si van a bailar eso, sepan, sobre todo las chicas colegas, que están peleando una cosa y después están bailando otra”. Luego agregó un comentario aún más desafortunado: “Yo pienso que todo se puede bailar, pero si decidís bailar esa que te van a perrear y te van a garchar toda la noche es problema tuyo: después, cuando vayas a defender los derechos al Congreso, no me pidas que te apoye”.

Fito no apuntó solo contra las mujeres: “pasa lo mismo con los tipos que solo hablan de la guita, entonces bueno muchachos no los voy a subir al ring”. Y añadió: “porque el piano tiene ochenta y ocho notas y vos estás tocando una sola”, “esa música de una sola nota que está generando el puto mercado, a mí me aburre”. A pesar de la polarización generada por su desacertada elección de palabras, es innegable que Fito puso el foco en una problemática latente en la industria musical argentina.





Pop para divertirse: Emilia como chivo expiatorio

Las críticas al video de Bertoldi, y la elección de Emilia Mernes como blanco, generaron un debate en redes sociales. ¿Por qué el “ensañamiento” con ella? ¿Por qué la crítica es siempre contra otra mujer? ¿Es feminista pelearnos “entre nosotras”? En fin, las mismas preguntas de siempre.

Pichot y Bertoldi no son las primeras ni las últimas en criticar a Emilia. En los últimos meses la “obsesión” con ella pareciera haber crecido exponencialmente. En la app más hater: X/Twitter, no hay semana en la cual la artista pop no dé qué hablar. Ya sea por sus letras chatas y poco originales, las acusaciones de plagio, la excesiva sexualización permeada por cierta infantilización en sus videos o por sus desafortunados comentarios o mal timing, criticar a Mernes pareciera haberse convertido en deporte nacional. El mayor eje de las críticas es tal vez la falta de compromiso político de la cantante. En enero de 2024, la novia de Duki quedó en el ojo de la tormenta durante su gira en España por el estreno de su disco Mp3. En una conferencia de prensa una fan le pidió su opinión sobre el gobierno de Milei. La reacción de la cantante fue de notoria incomodidad: se mantuvo callada y sonriente esperando a que su representante intervenga: “No vamos a hablar de política” fue la contundente sentencia.

Desde entonces la imagen de Emilia sonriendo y asintiendo como una marioneta se convirtió en meme y símbolo de un movimiento de cantantes que no opina de política y cuyo contenido está tan quirúrgicamente diseñado que parece hecho por IA. Su respuesta (“manga de muertos de hambre”) a las críticas por mudarse a Miami, a principios de este año, solo alimentó la polémica. Esta semana post controversia con Pichot/Bertoldi adelantó en Madrid su nuevo tema “Emilia Hadid” generando nuevos comentarios en X por la vacuidad de su letra y al compararse con las Hadid, modelos que se caracterizan por su compromiso político con la causa de la liberación Palestina.

Aunque el propósito de la sátira no es señalar culpables de la situación actual sino solo criticar el estado de la industria, el videoclip nos muestra a estas mujeres como “cómplices” voluntarias en un mercado cada día más patriarcal. En su entrevista con Mengolini, Marilina señala: “la gente tiene ganas de divertirse. La banalidad de ciertos consumos, el mercado de la música está muy atravesado por el capitalismo feroz que estamos viviendo, y siento que eso es lo que está determinando qué se hace y qué funciona y muchos artistas se están sumando a modo de estar obsesionados con tener mucha guita”.

En un mundo apocalíptico ellas están ahí para hacer como si no estuviera pasando nada, nos señala el videoclip de "El Gordo". Y esa, quizás, sea la crítica más dura: la banalidad, la superficialidad, la desconexión con la realidad de gran parte del establishment actual. Emilia es solo un chivo expiatorio pero tal vez quien más claramente encapsula la conjunción de todos estos elementos que cada día se exacerban más.

Más Allá de la Controversia: La ausencia de referentes

La crítica de Bertoldi trasciende la búsqueda de clicks. Para Marilina, quien a menudo ha lamentado la escasez de figuras femeninas en el rock durante su adolescencia, ese vacío persiste en la industria actual y, de hecho, espeja una falta de referentes en Argentina en general, al menos en el mainstream. “Muchas sensaciones que estoy sintiendo tienen que ver con la orfandad, todos quieren idolatrar a alguien y están eligiendo ídolos raros”, reflexiona en su última entrevista en Futurock.

Aunque evita criticar directamente otros géneros, Bertoldi subraya que el rock, por naturaleza, debe ser contestatario. “Yo siento que el rock de los hombres murió hace muchos años”, supo afirmar provocadora. “Los artistas (de hoy) no tienen nada para decir, las cosas que tendrían que decir no las están diciendo”. En su nuevo disco, ¿Para Quién Laburás?, “aparecen” grandes referentes masculinos, pero de otra época, como demuestra la inspiración en Spinetta para “El Gordo” o el sampleo de Sumo en “Autoestima”.

Así, “El Gordo” no es solo un videoclip; es una interpelación. Nos obliga a reflexionar sobre el estado actual de la música argentina, el rol de las mujeres en la industria, la sexualización, la homogeneización y la búsqueda del éxito sin importar el costo ético o artístico. Y, quizás, nos invita a preguntarnos: ¿qué estamos bailando?