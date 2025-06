El diputado nacional de Unión por la Patria (UxP) Eduardo Toniolli criticó al bloque de La Libertad Avanza por la sesión de este miércoles en Diputados y los calificó de “terraplanistas”.

“En este Gobierno hay vivos y terraplanistas. El grueso del bloque de La Libertad Avanza es terraplanista, no saben de qué carajo hablan”, señaló en diálogo con la 750.

“El aumento del 7,2% de las jubilaciones implica un gasto fiscal de 0,2% del PBI; la moratoria previsional por dos años es de 0,08% del PBI. El presidente de la Nación dice que esto desfinancia las cuentas públicas pero no dice lo mismo cuando brinda enormes beneficios fiscales e impositivos a las grandes corporaciones para el RIGI. No dice lo mismo cuando le baja el 1% de la población los impuestos que deben pagar. No dice lo mismo cuando le baja los impuestos a la importación de bienes de lujo. No dice lo mismo cuando destinan enormes recursos a la SIDE para gastos reservados que sabemos que terminan para pagar periodistas, campañas electorales”, apuntó.

Y agregó: “Este Gobierno no es antiestatista, ese es un gran error. Está en contra de la intervención del Estado cuando esa intervención favorece a la persona con discapacidad, a los jubilados y a los que no se pueden valer por sí mismos”.

Para el diputado de UxP, “si este Gobierno todavía tiene soga es porque una parte de nuestro pueblo votó en determinado sentido en 2023, rechazando a la dirigencia política en general y al peronismo en particular”.



En esa línea, realizó una autocrítica y afirmó que el peronismo “tiene que volver a expresar”.

“Escucho a muchos dirigentes que dicen que el peronismo tiene que volver a representar y no, tiene que volver a expresar, y expresar es integrar con protagonismo. El peronismo tiene que dejar de ser una fuerza política donde discuten dirigentes políticos profesionales entre sí”, remarcó.

“El peronismo tiene que volver a entroncar con sus mejores tradiciones y volver a encontrarse con su pueblo”, cerró.