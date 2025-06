El diputado nacional del bloque Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), Oscar Zago, se refirió este jueves al proyecto de Ley de Inocencia Fiscal impulsado por el Poder Ejecutivo, que fue interpretado por algunos sectores como un blanqueo encubierto de capitales. En diálogo con la 750, el legislador expresó sus reparos sobre la iniciativa y pidió analizarla en profundidad antes de emitir un juicio definitivo.

“A mí me votaron para ser responsable, no para votar cualquier cosa”, advirtió Zago al comenzar su análisis sobre la propuesta oficial. “En algunas cosas puedo estar de acuerdo y en otras no”, agregó, marcando su postura crítica.

El diputado, quien renunció hace unos meses al bloque de La Libertad Avanza, puso el foco en la necesidad de no apuntar a quienes tienen ahorros no declarados, pero al mismo tiempo exigió que haya mecanismos claros de control. “También hay alguna cuestión para decir que todo aquel que tiene algún dinero guardado no todo es turbio”, dijo.

Zago remarcó la importancia de analizar en detalle el contenido del proyecto cuando llegue al Congreso: “Cuando llega el proyecto de ley hay que ver de qué se trata, porque de lo que se dice a lo que se hace, a veces, hay diferencias”, señaló.

“Si tu ficha técnica dice que sos más indigente que los indigentes, ¿de dónde sacaste 100 mil dólares?”, aclaró, sobre las posibles investigaciones.

Además, puso el foco en casos de familias con pequeñas y medianas empresas que podrían verse beneficiadas con un eventual sinceramiento fiscal. “Hay familias que quizás tengan una pyme y no llegan a tener un millón de dólares, y tienen una producción, y que también en el país de las maravillas hubo evasores en todos los Gobiernos”, sostuvo.



Y concluyó: “No es un narco, o es un ladrón que actuó con la dictadura, no es un empresario corrupto. Para ellos debería haber una investigación también, porque quizás esa familia blanquea 400 o 500 mil dólares y los pone a reactivar, a dar trabajo y bienestar, paga impuestos, etc. Pero con responsabilidad, si no hay sospechas”.