El Concejo Municipal expresó "repudio y rechazo a toda medida o definición, explícita o implícita, formal o informal, contra niños, niñas y adolescentes -en particular, y simpatizantes en general-, por parte de los clubes deportivos de la ciudad". Fue en relación a la situación generada esta semana por ua foto de nenes de las infantiles de Newell's con el jugador de Rosario Central, Ignacio Malcorra. La declaración de los ediles fue a partir de una iniciativa del concejal Lucas Raspall, de Arriba Rosario, que expresa que "sancionar o disciplinar de otro modo, explícito o implícito, formal o informal, a menores por manifestaciones de cordialidad hacia jugadores de otros clubes contradice los principios básicos de convivencia social y atenta contra el desarrollo emocional y social de las niñas y los niños".

Lo que se aprobó por unanimidad en la sesión del jueves pasado es una expresión de "compromiso con la promoción de una cultura deportiva basada en el respeto, la inclusión y la formación integral de niñas, niños y adolescentes, libre de toda forma de violencia o exclusión", señala la iniciativa. Y apunta a "una cultura deportiva basada en el respeto, la inclusión y la formación integral" de las infancias.

"La situación tomó alcance público y consideramos que era pertinente que el Concejo se exprese con un posicionamiento en relación a que cualquier medida, sanción, que se tome, que sea contrario a los derechos en este caso de los niños, como puede ser el esparcimiento, el recreo, el deporte, el estar con sus amigos, o cualquier medida que pudiera generar daño a chicas, chicos, en este sentido, verdaderamente es equivocada; maś allá, luego, de si el comunicado desmiente qué se hizo, lo que se hizo, yo no puedo dar cuenta de cómo fue", dijo Raspall, consultado sobre la iniciativa. "Y mucho más, (se planteó para) tomar una posición cuando se trata de una institución que es de referencia en la ciudad, no es un particular, y siempre primar lo que es beneficioso o conveniente para los chicos; eso no puede cambiarse nunca", sostuvo.

La expresión aprobada sostiene que "el deporte debe promover valores como la inclusión, el respeto mutuo, la solidaridad, la empatía, la convivencia y el juego limpio, lejos de toda lógica de hostilidad o exclusión". En ese sentido, plantea que "sancionar o disciplinar de otro modo, explícito o implícito, formal o informal, a menores por manifestaciones de cordialidad hacia jugadores de otros clubes contradice los principios básicos de convivencia social y atenta contra el desarrollo emocional y social de las niñas y los niños". Y agrega que "tales medidas son opuestas a los valores que el deporte debe fomentar y contrarias a los derechos consagrados en la Convención sobre los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes".

Al mismo tiempo, plantea que "las instituciones deportivas tienen una responsabilidad social ineludible en la construcción de ciudadanía y en la transmisión de los valores que aportan a una convivencia saludable"; y que "la rivalidad deportiva no puede ser razón para fomentar actitudes discriminatorias ni punitivas".

Para el edil autor de la iniciativa, "las autoridades de los clubes deportivos de la ciudad tienen una responsabilidad mayor en promover buenos tratos y prácticas de civilidad entre los simpatizantes de los clubes rivales, teniendo en cuenta especialmente los niveles de violencia que ha alcanzado dicha rivalidad". Además considera que "la ciudad de Rosario tiene una deuda pendiente en materia de la promoción de la paz en torno al deporte, y principalmente respecto del fútbol, y que el esfuerzo de toda la comunidad para erradicar las distintas formas de violencia debe ser total y honesto".