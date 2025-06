Apelar al humor en tiempos corrosivos es siempre necesario; ni qué decir si se lo encuentra entre los juguetes, y a veces revistas, que venden los kioskos. En esa tarea persiste Revista Cancelado, la publicación del Colectivo Alegría que llega al número 5 y lo celebra con un alien (¿o era un topo?) con cara de ya saben quién, saliendo del pecho de la mismísima República Argentina. Del plantel de dibujantes destaca el rosarino Maxi Falcone, a cargo del comentario editorial: una suerte de guion para que dibuje cada uno en su casa, a partir de los estrictos datos de la realidad política.

El Colectivo Alegría es un grupo de humoristas e historietistas que publica en redes (FB: @alegria / IG: @alegriapolitica), surgidos al calor de las contrariedades política del país. “Alegría apareció como una reacción al gobierno de Macri y su revolución de la alegría; algo que se fue desvaneciendo con el tiempo, fundamentalmente cuando llega el gobierno de Alberto Fernández. Algunos, con un perfil muy militante, dijeron ‘misión cumplida, hasta aquí llegué’, y otros elegimos seguir hablando de la actualidad, porque sigue siendo algo que moviliza y provoca ganas de dibujar. En tiempos donde lo visual está muy contaminado, con demasiada belleza y estética, y donde la imagen reemplaza a las palabras, el dibujo en sí se ha abaratado. De manera tal que encontrar un espacio donde uno pueda continuar trabajando en su arte, me parece que es algo que hay que cuidar y preservar”, explica Falcone a Rosario/12.

“Durante la pandemia y el gobierno de Fernández se dio el surgimiento de la cultura de la cancelación, y es por eso que se nos ocurrió hacer Cancelado: también porque era lo que podíamos hacer por fuera de las redes sociales, en donde hay una lógica y una moral muy estrictas y muy norteamericanas; no se pueden decir ciertas palabras y no se pueden incluir referencias a ciertas orientaciones ideológicas. En papel, por fuera de las redes y de forma cancelada, podemos decir lo que se nos antoje; y a veces por eso, también, el tono tan grosero de lo que decimos y hacemos. Es muy loco, pero en verdad es lógico que la cultura de la cancelación y la corrección política, si es que existió algo realmente bajo esos términos, haya sido la puerta de entrada a Milei, a la ultraderecha, y a un discurso que va por el lado contrario, que es grosero, brutal y fascista”, continúa el dibujante.

Entre quienes participan de la revista se destaca el cordobés César Agite. Dijo a este diario: “Cancelado es la oportunidad de explayarse como queremos, porque nos cancelan por cosas muy ridículas, que no tienen sentido. No podés dibujar una esvástica porque te bajan el chiste; desde luego, no lo hacemos porque seamos nazis, sino porque el personaje lo es. Si un personaje racista dice la palabra ‘negro’, te bajan también el chiste”.

Facone: -Cuando en verdad se trata de un personaje al que estamos cuestionando y criticando.

Agite: -¡Y qué ridículo! Porque si te fijás, hay muchos grupos fachos diciendo que nos tienen que meter en Falcons y matar a todos, pero sin embargo siguen ahí; cuando a nosotros nos bajan los chistes por una pelotudez.

-La apuesta al papel habla también de la tradición del humor gráfico argentino.

Agite: -No lo voy a decir por nosotros, pero somos muy buenos en Argentina; desde siempre. Tenemos una tradición enorme de humor gráfico, y se trata de seguir con eso. Tal vez esté un poco invisibilizado y otras artes reciban más atención que nosotros, pero somos muy grosos a nivel mundial; eso es para ponerse orgulloso y nos da un poco de felicidad. También porque es un foco de resistencia.

Falcone: -Preservamos la Cancelado para manejarnos un poco en esos términos. Aun cuando la pensamos desde un lugar que no sea de coyuntura ni político, siempre se nos va para ese lado. Por otra parte, se consigue en los kioskos porque la mayoría de los que formamos parte de Alegría somos señores que disfrutaron de ver historietas en papel, en formatos grandes; tenemos un fetichismo por las revistas y los kioskos, y por eso nos encanta ver el periódico ahí. Se me ocurre que también es algo que le permite al lector tomarse su tiempo y no distraerse con nada. Las historietas que componen el periódico son muy cortas; en promedio, cada autor tiene una página, muy en línea con estos tiempos, donde la lectura debe ser breve. En cuanto a lo estético, se nota que hay una vocación por enfocarnos en las cosas más asquerosas, y en mostrar lo grosero y lo ridículo de estos tiempos.

Agite: -Todo el soporte en papel está desapareciendo y acá no hay una industria; nadie nos viene a editar, lo tenemos que hacer nosotros. No lloramos, lo hacemos y lo disfrutamos. Lamentablemente, nadie puede dedicarse al cien por ciento y todos tienen sus trabajos; si pudiéramos, sacaríamos una Cancelado por mes y estaríamos editando libros. Además, editar en papel es también dejar de trabajar gratis para Zuckerberg y las redes; porque nadie nos paga nada por los chistes que se viralizan, no ves un peso. El papel también significa luchar y dejar de trabajar gratis para esos recontra mega millonarios.

El año próximo, Colectivo Alegría cumplirá diez años y habrá novedades. Según Falcone: “Durante los gobiernos de Macri hicimos tres Anuarios que anduvieron muy bien, el primero se agotó. Estamos pensando en volver a realizarlo, porque el año que viene cumplimos diez años y queremos estar preparados. El Anuario lleva mucho trabajo y el grupo no fue el mismo después de terminarlos; queremos cuidar la cohesión y el buen trato, como así también la calidad de lo que hacemos. Así que estamos con la idea de arrancar con el proyecto ahora, para tenerlo listo el año que viene; mientras tanto, Cancelado quedará pausada durante un tiempo”.