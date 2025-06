La periodista Cynthia García advirtió por el efecto que podría causar la eventual proscripción de la expresidenta Cristina Kirchner. En un durísimo editorial, la la conductora de la AM 750 denunció que el Poder Judicial "juegan por fuera de la democracia" en connivencia con un sector de los medios de comunicación y los partidos políticos. "En este mundo Black Mirror en el que vivimos casi ya nada nos sorprende", alertó.

El editorial de Cynthia García

Han sido semanas complejas, y hoy se cumple una semana desde que Cristina anunció su candidatura el lunes pasado. Esta decisión, que ya se venía comentando y que ella misma había planteado en reuniones (en algunas de las cuales participamos), surge ante el desdoblamiento, la sensación de la fragmentación política y la crisis de representación que atraviesa el país, como ella misma manifestó y es de público conocimiento, Cristina decidió "salir a jugar" en la provincia de Buenos Aires, específicamente por la tercera sección electoral1, iniciando el camino de organización con reuniones junto al gobernador Axel Kicillof. Como ella misma señaló este fin de semana en Corrientes, "en eso estábamos".

Sin embargo, de manera paralela, o más bien, como una ofensiva constante que nunca cesó desde las editoriales del Grupo Clarín y más allá, se intensificó el pedido, la idea y las filtraciones respecto a una inminente decisión de la Corte Suprema.



La expectativa era la confirmación de la sentencia en la causa Vialidad. Piensen que la causa vialidad la inicia Javier Iguacel. Cabe recordar que Iguacel se convirtió en empresario petrolero, se presenta como petrolero. Un taxista muy amigo que lo llevó hace un tiempo me contó que él se presentaba por teléfono como petrolero.



Este chanta inefable exfuncionario hoy presentado como petrolero que maneja pozos de YPF fue el autor de la denuncia iniciática que dio origen a este expediente contra Cristina Fernández de Kirchner, aún con los déficits de la condena y las nulidades en el medio, nunca se le otorgó a Cristina el derecho a ejercer su legítima defensa.



Le rechazaron todos los recursos presentados en una causa completamente viciada de nulidad y sustentada en la figura del engendro jurídico de la asociación ilícita.



En este contexto, desde que Cristina anuncia su candidatura, se refuerza la presión desde las editoriales del grupo Clarín, insisto, y las distintas bocas de expendio: el viernes pasado, Eduardo Feimann, en la radio del grupo empezó a difundir lo que presentaba como una "bomba".

El fuero federal en la Argentina tiene que ser completamente completamente reestructurado aú en una reforma a lo Claudia Sheinbaum en México, porque el vicio de origen que tiene el fuero federal casi en su totalidad es muy clave para la democracia y para la República. Bueno, pero en este mundo Black Mirror en el que vivimos casi ya nada nos sorprende.



Con el fallo de la Corte se cierra el círculo proscriptivo, a Cristina no le otorgan el beneficio de la libertad.

Según relatos provenientes de voces de Comodoro Py, que aún quedan sin ser parte del entramado del lawfare, que Feinmann responde a Lorenzetti. La “bomba” venía de Lorenzetti y le adelantaba que ya estaba decidida la sentencia condenatoria.



El eje de todo ese entramado, además de quererla "presa o muerta", como la propia Cristina dice, es obtener la foto de Cristina en [la cárcel de] Cavia. Porque la presunción, ¿cuál es? Que la quieren la foto de Cristina presa. Aunque el Código Penal establece que podría corresponderle la prisión domiciliaria, la presunción, según esta persona a la que le pregunté, es que el punto es que iban a terminar dándole la prisión domiciliaria, pero una horas, un tiemp iba a estar Cristina en una dependencia judicial detenida y seguramente con una foto filtrada, porque eso es lo que pretenden, eso es lo que quieren.



Detrás de esto está ya no en riesgo una democracia agónica, sino detrás de esto está una clara conducta proscriptiva, no solo hacia la líder de la oposición. Ustedes fíjense desde el sentido más lógico que podemos analizarlo, Cristina es la principal referente de la oposición, es la conductora del kirchnerismo, el peronismo, reside el PJ nacional, decide ser candidata y se cierra el círculo proscriptivo, donde a Cristina no le otorgan el beneficio de la libertad.

El “beneficio” de la libertad que está entre los postulados más básicos, más basales, de los cimientos de la construcción de esta república, que está en la línea del preámbulo, no se lo dan a Cristina, no le otorgan el beneficio de la libertad para poder decidir su camino como conductor o como política.



Eso ocurrió en las elecciones de 2023. Cristina no tenía la libertad para decidir ser o no ser candidata. Dijo que no iba a ser candidata porque en ese contexto, en este y en ese escenario, ella no quería arrastrar a todo el partido con la con los titulares de sus causas.



Cristina siempre rompe el escenario

Efectivamente el escenario cambia, se complejiza, se extrema, se polariza más aún si es posible. Aparece una nueva mayoría que es la mayoría de la "insatisfacción democrática" de la que venía hablando Cristina, y emerge en las elecciones de este año electoral la apatía electoral.

Cristina rompe el escenario siempre.

Todo el arco político, imagínate el arco judicial, ese "partido judicial" que ya es un partido de la Argentina hace bastante tiempo, en connivencia con el grupo Clarín y los medios de comunicación, estaban completamente atentos al escenario que plantearon Cristina y actuaron en consecuencia.



Pero siempre juegan por fuera de la democracia, nunca juegan con las reglas de la democracia. No jugaron las reglas de democracia con la 125, cuando rompió Clarín el contrato social con de sus audiencias porque no le dijo a sus lectores, a sus televidentes, a su público, que ellos eran parte del sector agroexportador que presionaba a Cristina.



Ahí ya le querían voltear a Cristina.



No jugaron dentro de las reglas de democracia cuando previo a la candidatura de Cristina para 2007, cuando le dijeron a Néstor que Cristina no tenía que ser candidata y Néstor sale y le dice, "¿Estás nervioso, Clarín?".

El poder real nunca juega con las reglas de la democracia

Nunca el "poder real" juega en con las reglas de la democracia. El poder real rompe las reglas de la democracia, no quiere las reglas de la democracia1 y encontró en estos tres tipos que están al frente de la Corte Suprema el ariete perfecto para cerrar el círculo en contra de la democracia.

Ustedes, Clarín, ustedes, Corte Suprema, juegan en contra de la democracia, háganse cargo, porque lo lo que está por ocurrir, si es que ocurre lo que se prevé en la próxima decisión de la Corte Suprema, nos va a dejar a los argentinos sin democracia, sin una gota democracia, sin nada de institucionalidad.



Y habrá que ver qué emerge de ese subsuelo de la patria sublevada.