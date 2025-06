Alguien en X posteaba algo como esto: “Los Tonys son como si cientos de clones de Rachel Berry (el personaje protagonista de Glee) se unieran por unas horas”. Y creo que algo de razón tienen, esa gente vive su arte sin reparos en los excesos y hacen galas tan fantásticas como mariconas. La 78.ª edición de los Premios Tony, de la que se refirió el posteo, se celebró el domingo 8 de junio en el Radio City Music Hall de Manhattan y tuvo como anfitriona a la actriz Cynthia Erivo (Wicked). Durante la gala se premió lo mejor del teatro de Broadway y se escribió una nueva página en la historia del arte escénico: Cole Escola (Clatskanie, EE.UU., 38 años) se convirtió en la primera persona no binaria en ganar el Tony a Mejor Actuación de un Actor Principal en una Obra de Teatro, por su brillante interpretación en Oh, Mary!.

“Siempre pensé que si alguna vez tenía éxito sería como el amigo gay de una sitcom”, aseguraba hace poco le comediante.

Con este triunfo, Escola se une al pequeño pero poderoso grupo de talentos no binaries que han ganado un Tony, junto a Alex Newell y J. Harrison Ghee, quienes lo lograron en 2023. Newell ganó como actor en un papel destacado en un musical por Shucked, mientras que Ghee ganó como actor en un papel principal en un musical por Some Like It Hot. Pero lo de Cole va más allá. Elle hizo historia enfrentándose a nombres como George Clooney y Daniel Dae Kim, a quienes ganó en su debut en Broadway por su interpretación de Mary Todd Lincoln, esposa del presidente Abraham Lincoln y primera dama de Estados Unidos entre 1861 y 1865; la protagonista de su obra.

Oh, Mary! es una sátira histórica atravesada por el humor absurdo que retrata a una Mary Todd miserable y asfixiada, en las semanas previas al asesinato de su marido. Escola aseguró no haber hecho ninguna investigación para escribirla e incluso haber olvidado detalles sobre el personaje original. A pesar (o quizás gracias) a eso, la obra fue un éxito inmediato y ya le valió a Escola premios como el Obie, el Drama Desk, el Theatre World y el Outer Critics Circle.

Y como si eso no fuera suficiente, su discurso de aceptación fue una delicia queer, lejos de toda solemnidad de la alta alcurnia de Broadway. Escola subió corriendo al escenario, vestide con un diseño inspirado en Bernadette Peters, y entre nervios y risas agradeció: “Quiero dar las gracias a las personas más importantes en mi vida: mis amistades que están aquí esta noche, Jeffrey, Jen, Ben, todes quienes miran desde casa. Christian, Dakota, el gang completo, John, Claudia… ah, ¡y T-Bone de Grindr y Amy Sedaris, que siempre me recuerda lo importante que es para mí!”.

En total, Oh, Mary! recibió cinco nominaciones a los Tony, incluyendo Mejor Obra de Teatro, Mejor Actuación de un Actor Principal en una Obra de Teatro, Mejor Actuación de un Actor de Reparto en una Obra de Teatro, Mejor Dirección de una Obra de Teatro y Mejor Diseño de Vestuario de una Obra de Teatro. Además de Escola como actor, Sam Pinkleton ganó como director. A principios de este año, Escola también fue finalista para un Premio Pulitzer de Drama.

Quién es Cole Escola

Antes de consagrarse en Broadway, Escola se hizo un lugar en el circuito del cine y la televisión: actuó en Difficult People (2015), Search Party (2020), At Home with Amy Sedaris, Man Seeking Woman, Mozart in the Jungle y Ziwe (donde también fue guionista). Además, escribió para The Other Two (Comedy Central) y fue consultore en Hacks (HBO).

Junto a Jeffery Self creó la serie Jeffrey and Cole Casserole, un clásico de culto con estética lo-fi. Su estilo cómico —surrealista, autorreferencial, outsider— también brilla en sus especiales Help! I’m Stuck! (2020), grabado durante la cuarentena, y Our Home Out West (2023), ambos disponibles en YouTube. Por este último, Vanity Fair le nombró una de las “25 Mejores Actuaciones del Año” y The New York Times le declaró “Mejor comediante de sketches de 2020”.

En una entrevista con Rolling Stone, Escola reflexionó sobre su identidad no binaria: “Me di cuenta de que no usaba la etiqueta porque pensaba: ‘Qué molesto. La gente se va a incomodar. Podrían decir ‘él’ por error y sentirse mal, y no quiero que se sientan así’”. Y añadió: “Supongo que tengo que ser parte del proceso de adaptación de los pronombres ‘they/them’”.

Aceptar su identidad le permitió actuar con más libertad: “Siempre me molestaba que la gente pensara que el chiste era que yo interpretaba a una mujer. Nunca me vi como un chico burlándome de las mujeres”, explicó. “Eran mis amigas de la infancia. Eran lo que yo quería ser. Fingía estar enferma los lunes para ir a almorzar con mi abuela y sus amigas. Solo quería ser una mujer de clase media de sesenta y tantos años haciendo mandados. Eso es lo que me fascina. No se me ocurre ningún hombre interesante”.

Todos los ganadores de los Premios Tony 2025

La edición 78 de los Premios Tony reconoció a lo mejor de la temporada teatral de Broadway con un notable giro inclusivo. Además del histórico triunfo de Cole Escola, se premiaron obras que repensaron el lenguaje de los musicales, textos políticos y el trabajo de artistas provenientes de la televisión, el pop y la comedia.

Mejor musical

Maybe Happy Ending

Mejor actriz protagónica en un musical

Nicole Scherzinger, por Sunset Blvd.

Mejor actor protagónico en un musical

Darren Criss, por Maybe Happy Ending

Mejor actriz protagónica en una obra de teatro

Sarah Snook, por The Picture of Dorian Gray

Mejor actor protagónico en una obra de teatro

Cole Escola, por Oh, Mary!

(Le ganó a George Clooney. Subió al escenario vestide como su personaje.)

Mejor obra de teatro

Purpose

(Recibió el premio Branden Jacobs-Jenkins, quien también ganó el Pulitzer de Drama este año por la misma obra.)

Mejor reestreno de un musical

Sunset Blvd.

Mejor reestreno de una obra de teatro

Eureka Day

Mejor dirección de un musical

Michael Arden, por Maybe Happy Ending

Mejor dirección de una obra de teatro

Sam Pinkleton, por Oh, Mary!

Mejor actor de reparto en una obra de teatro

Francis Jue, por Yellow Face

Mejor actor de reparto en un musical

Jak Malone, por Operation Mincemeat: A New Musical

Mejor actriz de reparto en una obra de teatro

Kara Young, por Purpose

Mejor actriz de reparto en un musical

Natalie Venetia Belcon, por Buena Vista Social Club