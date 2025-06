“Empezamos una nueva etapa de resistencia porque Cristina Kirchner debe quedar libre”, dijo la senadora Anabel Fernández Sagasti al salir de la histórica sede partidaria de Matheu 130. Con su máxima dirigente proscripta, el Consejo Nacional del Partido Justicialista volvió a reunirse para delinear un plan de acción que no solo respalde a la expresidenta, sino que además marque el inicio de un nuevo ciclo para la reconstrucción del peronismo. En una señal de reencuentro y unidad, Máximo Kirchner, Sergio Massa, José Mayans, Lucía Corpacci y Guillermo Moreno, entre otros dirigentes, analizaron el fallo de la Corte y trazaron una hoja de ruta. Entre las iniciativas se prepara una movilización a pie, con banderas argentinas, desde San José 1111 hasta los tribunales de Comodoro Py, el día que Cristina deba presentarse ante la Justicia. Resistir en unidad, defender a Cristina y enfrentar a Milei. “Con más peronismo”, propuso Massa sintetizando el espíritu de la jornada. La sede de Matheu vuelve a ser el centro de gravedad del justicialismo. Este viernes recibirá a la cúpula de la CGT; luego será el turno de las organizaciones sociales y políticas; y el martes próximo, llegarán los gobernadores. El PJ se reagrupa, dispuesto a dar pelea.

Sergio Massa y Máximo Kirchner llegaron a la sede casi al mismo tiempo, pero en autos separados. Antes, habían compartido un encuentro en las oficinas que el excandidato presidencial del Frente de Todos tiene en la Avenida Libertador. La sintonía entre el tigrense y la familia Kirchner sigue firme. “Hablan todo el tiempo”, confió un colaborador a este diario sobre la relación con Cristina Fernández de Kirchner. Adentro, la reunión ya había comenzado. Estaban presentes Jorge Capitanich, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, Mayra Mendoza, Alejandro “Topo” Rodríguez, Teresa García, Oscar Parrilli, Fernández Sagasti, Mariano Recalde, Víctor Santa María, Juan Manuel Olmos y, además, los presidentes de los PJ provinciales conectados de manera virtual. El senador Mayans ofició de anfitrión. “Yo soy el vicepresidente primero a cargo, pero la presidenta siempre va a ser ella”, dijo el formoseño, sin vueltas.

La vuelta de Moreno, Massa y el Topo Rodríguez reflejó el espíritu de unidad y reagrupamiento que atraviesa al peronismo frente a un mal mayor: la segunda proscripción de su historia. Según pudo reconstruir Página/12, Máximo Kirchner hizo referencia a la difícil situación que atraviesa su familia, aunque dejó un mensaje esperanzador al asegurar que la expresidenta “va a seguir militando”. Massa, por su parte, cuestionó con dureza el fallo de la Corte Suprema y advirtió sobre la peligrosidad que representa, no sólo para los dirigentes políticos, sino también para los empresarios. Es que la nueva jurisprudencia, avalada por el máximo tribunal, establece que cualquiera puede ser considerado el principal responsable por las acciones de sus subalternos.

“El momento de consolidar la unidad del peronismo ha llegado”, sintetizó el dirigente del Frente Renovador Diego Giuliano al retirarse del encuentro, reflejando el mensaje transmitido por Massa. Para el exministro de Economía, es tiempo de romper con la lógica impuesta por el gobierno de “kirchnerismo o libertad” y “enfrentar a Milei con peronismo”, y luego con un frente más amplio. “Incluso en las boletas hay que volver a hablar del peronismo”, se entusiasmó otro dirigente del Frente Renovador. Hubo una propuesta de abstención electoral pero fue rechazada de plano por el excandidato a presidente. Guillermo Moreno también tomó la palabra, aunque se centró exclusivamente en cuestiones económicas. El lunes, el exsecretario volvió a Matheu para acompañar a CFK y luego la visitó en su casa.

Axel Kicillof no fue de la partida. En La Plata contaron que José Mayans lo había llamado para organizar un encuentro exclusivo con gobernadores que será el próximo martes en la sede del PJ. La idea es que los mandatarios provinciales den una demostración de apoyo y acompañamiento a la expresidenta. El único mandatario provincial presente fue Ricardo Quintela, que abandonó rápidamente la sede de Matheu para visitar a Cristina en la nueva meca del peronismo en Constitución. Antes de retirarse, recordó la interna por la conducción del PJ nacional y aseguró: “No era mi intención competir con ella. Yo salí porque ella nos había pedido a todos los compañeros que tomáramos el bastón de mariscal”.

Argentina con Cristina

“El miércoles vamos a acompañar a Cristina cuando vaya a Comodoro Py”, anunció Oscar Parrilli. Los abogados de la expresidenta aguardan que el Tribunal Oral Federal N° 2 confirme la prisión domiciliaria. Si no hay novedades, Cristina Fernández de Kirchner se presentará personalmente en los tribunales de Retiro el miércoles. Y no irá sola. Detrás de ella, se espera una caravana multitudinaria. “Estamos enfocados en que el Poder Judicial no la humille”, advirtió la diputada Vanesa Siley. Y dejó en claro que “vamos a ir adonde vaya”. En el Instituto Patria reina la incertidumbre. Nadie sabe a ciencia cierta qué actitud tomará la justicia. "Todavía no sabemos si quieren morbo y crueldad”, deslizan con desconfianza. La movilización es clave, aseguró un dirigente en diálogo con este diario: “Hay que militar porque los fiscales van a apelar la domiciliaria y Casación la va a perjudicar”, advirtió.

“Esto recién empieza y va a ser largo. Empezamos una nueva etapa de resistencia”, dijo la senadora Sagasti, una de las voceras más activas. Habló de unidad y pidió algo más: “Les pido que vengan con banderas argentinas”. El operativo resistencia no se agota en una marcha. Este viernes habrá una cumbre de alto voltaje con la cúpula de la CGT, que llega cuestionada por su silencio y la falta de convocatoria a un paro general. Por la tarde, será el turno de un nuevo encuentro con organizaciones sociales y políticas. El clima de urgencia se hace sentir: se trata de ampliar apoyos, reactivar bases y ocupar las calles. De hecho, ayer jueves se realizaron cortes en diversas autopistas y una concentración en Plaza Lavalle frente los Tribunales para protestar contra la Corte.

La sede del Partido Justicialista volvió a convertirse en un punto neurálgico del peronismo. Como gesto simbólico y político, en cada reunión se dejará una silla vacía en el centro de la mesa: representa el lugar que le corresponde a Cristina.

La agenda de los próximos días ya está en marcha. El sábado se reunirán intendentes, el lunes será el turno de la juventud peronista; y el martes, finalmente, está prevista una cumbre con los gobernadores con Axel Kicillof entre ellos. A pesar del ruido que generó la presencia de Quintela, la senadora Sagasti fue clara: “La idea es que se sientan todos convocados, o que vengan sin convocatoria. El PJ está siempre abierto para todos”.

En paralelo, se delinean nuevas acciones: actos, recorridas, encuentros con otros sectores políticos, y manifestaciones descentralizadas en todo el país. La estrategia apunta a mantener encendida la respuesta frente a la ofensiva político-judicial para proscribir a la líder de la oposición. También habrá campañas para desmontar las falsedades en torno al fallo.

Los dirigentes tienen la doble tarea de organizar la resistencia y no dejarla sola. Este jueves, la expresidenta recibió las visitas del Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, y una delegación de la Asociación Madres de Plaza de Mayo. Más tarde, la visitó el gobernador de La Rioja. "Ella nos da fortaleza a nosotros" dijo el diputado Eduardo Valdés que acompañó a Esquivel en su visita. "Esta firme tal cual como la ves en el balcón" agregó Sagasti.

El peronismo se reagrupa. La nueva resistencia comenzó: tiene fecha, sedes y protagonistas. Pero, sobre todo, tiene una consigna que buscan multiplicar: Argentina con Cristina.