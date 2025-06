Han pasado casi 20 años desde que la comedia Malcolm in the Middle llegó a su fin, dejando una huella imborrable en millones de espectadores alrededor del mundo. La reciente noticia de que la serie regresará en una edición especial ha generado entusiasmo en muchos, pero trajo consigo la sorpresa de la ausencia de uno de sus personajes más queridos: Dewey, interpretado originalmente por Erik Per Sullivan.

Malcolm in the Middle regresa en Disney+

La plataforma Disney+ ha decidido apostar por un especial de cuatro episodios que reunirá a la icónica familia Wilkerson, cuyos conflictos y aventuras cómicas ganaron popularidad entre los años 2000 y 2006. Bajo la dirección del creador de la serie original, Linwood Boomer, el regreso promete retomar el espíritu irreverente y entrañable de Malcolm y su peculiar familia.

Entre los actores que retomarán sus papeles se incluyen nombres inolvidables como Bryan Cranston, Jane Kaczmarek y Frankie Muniz, quienes volverán a dar vida a Hal, Lois y Malcolm respectivamente. Sin embargo, Caleb Ellsworth-Clark será quien asuma el complejo y adorable papel de Dewey, antes interpretado por Sullivan.

La decisión de Erik Per Sullivan de no participar

Erik Per Sullivan, quien interpretó al carismático Dewey en la serie original, ha decidido no participar en el regreso de Malcolm in the Middle. A pesar de la insistencia de Bryan Cranston y otros miembros del elenco original, Sullivan declinó la oportunidad tras una conversación con Cranston.

En declaraciones recientes, Cranston reveló detalles del diálogo con Sullivan, expresando su sorpresa y comprensión ante la elección del actor. "Él fue claro desde el principio: dejó de lado la actuación desde temprana edad y no tiene planes de regresar", comentó Cranston. En lugar de los reflectores, Sullivan ha decidido enfocarse en su formación académica y actualmente cursa un máster en Harvard.

Impacto de la noticia en los fans

La noticia ha decepcionado a numerosos seguidores de la serie, quienes esperaban reencontrarse con la versión original del travieso y brillante Dewey. No obstante, muchos han expresado su apoyo a Sullivan por priorizar sus intereses personales y académicos.

Para los fieles de Malcolm in the Middle, el regreso de la serie representa tanto un momento de nostalgia como una oportunidad para ver a la familia Wilkerson afrontar nuevos desafíos. Aunque el reemplazo del personaje genera expectativas variadas, el espíritu de la comedia y el talento del elenco original seguramente atraerán nuevamente a la audiencia.

El especial de Malcolm in the Middle promete ser un evento televisivo lleno de humor y un sentido de familia único. Mientras los espectadores esperan el estreno en Disney+, la conversación sobre el balance entre la fama, la vida personal y las decisiones individuales continúa.