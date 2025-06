El Ministerio Público de Río Negro y los efectivos policiales de la provincia investigan un importante e inusual robo en las afueras de Bariloche contra un coleccionista y cazador: un grupo comando robó 78 armas de fuego, municiones y una camioneta Renault Oroch en la que también subieron una caja fuerte con 160 mil dólares, 50 mil euros, 1500 libras esterlinas y 3 millones de pesos chilenos. Luego huyeron sin un destino claro.

El equipo del Ministerio y la Policía rionegrina trabajan en conjunto para buscar pistas sobre los delincuentes. En la denuncia se explica que los ladrones violentaron el acceso a una habitación de la que se llevaron las casi 80 armas de fuego (32 entre revólveres y pistolas y otras 46 entre escopetas, carabinas y fusiles).

La sorpresa para los investigadores no consistió solo en lo que se llevaron, si no en las armas de fuego que dejaron. Por ese motivo el Ministerio Público Fiscal ordenó un allanamiento con el fin de secuestrar las pistolas que no habían sido robadas.

La víctima del robo, un cazador y coleccionista, tendría la mayoría de las armas registradas legalmente. Incluso contaría con credenciales que demostrarían que se trata de un legítimo usuario.

El robo

La policía provincial aún realiza varios operativos que intentan dar con los autores del robo que, se cree, serían cuatro personas que sabrían con antelación de la existencia del arsenal.

En ese sentido, según indicaron fuentes de la investigación, “no fue un hecho fortuito o aleatorio. Los ladrones sabían lo que buscaban, también dónde estaba y cuándo ingresar”. Esto se debe a que forzaron directamente la habitación donde estaban las armas de fuego, las seleccionaron y pasaron a ocuparse directamente de la caja fuerte.

El hecho revolucionó Bariloche por su magnitud y por las características de lo robado, pero también por la posibilidad de que las armas sustraídas lleguen al mercado clandestino. “Son armas que podrían caer en manos de delincuentes y ser utilizadas para delinquir, por eso es importante la investigación que inició la Policía de Río Negro y la Justicia”, afirmaron desde el municipio local.

También se responsabilizó a la ANMaC (Agencia Nacional de Materiales Controlados) porque debería haber fiscalizado la tenencia de la víctima del robo ya que la propia resolución 149-2024 establece esa requisa para cerciorarse de que quienes tengan más de 50 armas en su poder las guarden con importantes medidas de seguridad.