Consejeros del Partido Justicialista de la Ciudad de Buenos Aires, diputados nacionales, legisladores y representantes de organizaciones políticas y gremiales se reunieron para organizar la participación en la movilización prevista para el próximo miércoles para acompañar a Cristina Fernández de Kirchner a lo tribunales de Comodoro Py.

El encuentro se realizó en la sede del PJ porteño de San José 181. Durante la reunión se trabajó en el plan de lucha que se desplegará en los próximos días. En ese sentido, el titular del partido, Mariano Recalde, aseguró que "tenemos que poner todo el miércoles y generar un gran 17 de octubre. Van a meter presa a Cristina y nosotros como militantes políticos tenemos que estar a la altura de este momento y convocar, y dejar todo lo que tengamos, para que ese día haya una gran y enorme movilización”.

Por su parte Juan Manuel Olmos, presidente del Congreso Metropolitano, advirtió que "están pidiendo que vaya a cárcel común, para que esté incomunicada, para que no pueda hacer política, para que no pueda hablar, que no pueda recibir visitas. Pero lo que quieren en realidad es que no exista la posibilidad de que alguien organice electoralmente la alternativa a este modelo. Al peronismo se lo bombardea, se lo fusila, se lo desaparece, se lo encarcela, pero no lo vencen”.