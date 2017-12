El Banco Central concretará mañana una nueva licitación de Lebac –fecha en la que vencen 437.000 millones de pesos– y ese mismo día el Ministerio de Finanzas comenzará a recibir ofertas por una nueva colocación de Letras del Tesoro en pesos, por un monto inicial de 40.000 millones de pesos. La novedad es que las empresas aseguradoras no podrán renovar sus tenencias en Lebac ya que la Superintendencia de Seguros de la Nación (que responde a Finanzas) les prohibió invertir en las letras del Banco Central. Esas empresas tienen cerca de 145 mil millones en Lebac y a medida que se vayan venciendo no podrán renovarlas. Se estima que mañana no renovaran Letras por 50 mil millones de pesos y será Finanzas quién buscará absorber esos pesos.

La prohibición a las aseguradoras se tomó en noviembre. El objetivo oficial es tratar de ir desactivando la “bomba” que supone la masa de dinero especulativo invertido en Lebac. Para ello la intención es habilitar a las empresas a invertir hasta el 50% de sus carteras en nuevos productos financieros, como los fondos cerrados de infraestructura e inmobiliarios, o las letras hipotecarias, contemplados en el proyecto de reforma de financiamiento productivo que buscará ser convertida en ley el 27 de diciembre. "Es el principio de un camino orientado a adoptar un enfoque de capitales basado en riesgo. Hoy las compañías están invertidas todas a corto plazo, cuando sus riesgos son de largo plazo. Las mejores prácticas dicen que debe haber un correlato entre el capital y los riesgos", aseguró el Superindente Juan Pazo.

Esos nuevos instrumentos todavía no están disponibles, pero la se produce un primer vencimiento significativo de Lebac para las aseguradoras. Por eso será el Ministerio de Finanzas quien trate de captar esos fondos con un nuevo bono. La semana pasada la cartera que dirige Luis Caputo había hecho una operación similar y sólo convalidó operaciones por 25.292 millones de pesos a tasas que oscilaron entre el 25,5 y el 26,5 por ciento. A partir de mañana, el Ministerio de Finanzas saldrá a ofrecer cuatro series por 10.000 millones de pesos cada una a un plazo de 84, 112, 175 y 266 días, y la tasa surgirá de la oferta de los interesados. En general, las Lebac del BCRA están en promedio rindiendo un punto más que los Bonos del Tesoro, en torno a 28,5 por ciento en los plazos más cortos.

La licitación de Lebac se hará a 28 días, 63, 91, 147, 210 y 273 días. Las ofertas para adquirir Letras del Banco Central deberán canalizarse a través de la rueda LICI del sistema SIOPEL del Mercado Abierto Electrónico S.A. La apertura de la licitación será a las 10:00 horas y las posturas se aceptarán hasta las 15:00 horas. En el caso de las Letras del Tesoro, la recepción de ofertas comenzará a las 10.00 y finalizará a las 15.00 del miércoles. La licitación se realizará mediante indicación de precio, en la cual habrá un tramo competitivo y un tramo no competitivo. A los fines de participar en el tramo competitivo, deberá indicarse el precio de suscripción expresado por cada 1.000 pesos de valor nominal con dos decimales, mientras que para el tramo no competitivo, se deberá consignar únicamente el monto a suscribir. La suscripción podrá realizarse tanto en pesos como en dólares estadounidenses.