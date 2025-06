Zack Snyder, conocido cineasta tras éxitos como 300 y Watchmen, sorprende con su nueva colaboración con Netflix. Este proyecto, aun sin título, se centrará en un thriller policial lleno de acción ambientado en el Departamento de Policía de Los Ángeles.

Con una larga trayectoria en el mundo del cine, Snyder decide explorar nuevas temáticas, alejándose de la ciencia ficción que lo ha caracterizado. Su interés por narrativas impactantes y viscerales lo lleva a ponerse al mando de esta producción ambiciosa, en la que coescribe el guion con su habitual colaborador Kurt Johnstad.

El proyecto es una extensión de la colaboración entre The Stone Quarry, la productora de Snyder, y la plataforma de streaming Netflix. Esta unión ha trabajado anteriormente en producciones de renombre, aunque no siempre bien recibidas por la crítica, como la serie Rebel Moon.

Las cartas están sobre la mesa para ver cómo esta nueva trama impactará a los espectadores, explorando con profundidad temas éticos en un marco policial.

Un nuevo enfoque narrativo en el LAPD

La elección de centrar el nuevo largometraje en el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) no es casual. Snyder y el productor Dan Lin ya mantuvieron conversaciones en el pasado sobre el interés de abordar historias intensas y crudas dentro de este contexto. Con un guion que promete ahondar en los dilemas éticos y la pluralidad de perspectivas dentro del cuerpo policial, se espera una narrativa que mantenga al espectador en tensión.

La producción corre a cargo de The Stone Quarry, compañía conocida por sus trabajos en Army of the Dead y Army of Thieves. Deborah Snyder y Wesley Coller acompañan en este viaje a Zack, apostando una vez más por su visión creativa.

El choque entre la ley y la moral

Uno de los ejes centrales de la próxima película es el conflicto entre la ley y la moral. La sinopsis oficial detalla cómo una unidad de élite del LAPD enfrenta constantemente los dilemas de actuar según el código policial o sus propios principios éticos.

"Vivimos en un mundo de decisiones en fracciones de segundo donde la moralidad y el deber a menudo chocan", menciona Snyder en relación con su motivación principal. Estas situaciones reflejan historias reales que, con frecuencia, son desconocidas para el público en general, pero que afectarán profundamente la percepción sobre los cuerpos policiales.

La expectativa de las audiencias

La producción de Netflix y Snyder llega en un momento en que la expectativa del público es alta, dadas las colaboraciones anteriores de este tándem. Si bien Rebel Moon dividió opiniones, las expectativas para este nuevo proyecto son diferentes, dado el cambio de género.

El inicio del rodaje aún no ha sido determinado, dado que el proyecto se encuentra en etapas iniciales, pero existe interés por conocer qué deparará esta aventura en la gran pantalla y qué nuevo aspecto del LAPD será revelado al mundo a través de la lente de Snyder.