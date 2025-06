La nueva cepa de covid Nimbus (NB.1.8.1) se está extendiendo rápidamente por todo el mundo y está siendo vigilada de cerca por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Los últimos datos de la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido (UKHSA) revelan que los ingresos hospitalarios relacionados con covid han aumentado casi un 10 %; se registraron 947 pacientes ingresados en la semana hasta el 31 de mayo. Los casos también han aumentado un 6,9 %, con 1.211 casos en la semana hasta el 4 de junio.

El doctor Naveed Asif, médico de cabecera del centro London General Practice, advirtió que esta variante tiene un síntoma característico: un fuerte dolor de garganta conocido como “sensación de navaja”. Provoca un dolor agudo y punzante al tragar, a menudo en la parte posterior de la garganta. Los mejores remedios para el doloroso síntoma son reposo, líquidos y analgésicos.

El doctor Mohamed Imran Lakhi, declaró a The Mirror: “Las personas suelen informar un fuerte dolor de garganta, fatiga persistente, tos leve, fiebre, dolores musculares y congestión nasal. Algunos también sufren problemas digestivos como náuseas o diarrea, lo que no siempre es típico con las variantes de covid”.

El Servicio Nacional de Salud del Reino Unido (NHS) aconseja a las personas que creen tener covid que permanezcan en casa.

Sin embargo, las vacunas aprobadas actualmente también son eficaces contra esta nueva variante, según un portavoz de la Organización Mundial de la Salud. A pesar del aumento simultáneo de casos y hospitalizaciones en algunos países en los que la variante NB.1.8.1 está muy extendida, los datos actuales no indican que provoque una enfermedad más grave que otras variantes en circulación”, señaló la OMS.

En contraposición a estas afirmaciones que intentan llevar tranquilidad, hay otras voces que insisten en que es el momento de empezar a tomar en serio la situación y la circulación de esta variante. Actualmente, la Nimbus es la cepa dominante en China y representa un tercio de los casos en EEUU. Además, esta variante presenta mutaciones que le permiten propagarse con mayor facilidad, por lo que es más infecciosa que las variantes anteriores.

El mes pasado, la Organización Mundial de la Salud (OMS) clasificó a ‘Nimbus’ como “variante bajo vigilancia”, tras detectar su expansión acelerada en Asia. Para mediados de mayo, esta cepa ya representaba el 10,7 % de las secuencias mundiales reportadas y, desde entonces, se ha identificado en Estados Unidos, Canadá y Europa.

Aunque ‘Nimbus’ aún no es predominante en EE.UU., ya se ha reportado en California, y las múltiples mutaciones en su proteína de espiga hacen pensar a los expertos que podría provocar nuevas oleadas de contagios en determinadas regiones.

Lo que diferencia a ‘Nimbus’ es su capacidad de adaptación. Esta variante ha recombinado material genético de otras cepas al menos tres veces, un proceso natural en los virus, pero que en este caso podría aumentar su capacidad de transmisión o incluso su agresividad, según advierten los expertos.

Además, se ha descubierto que las vacunas y las infecciones previas tienen aproximadamente la mitad de eficacia para bloquear las infecciones causadas por Nimbus que otras cepas. Muchos científicos aseguran que puede descontrolarse.

La Dra. Gayatri Amirthalingam, una de las directoras adjuntas del UKHSA, declaró: “Es posible que hayas visto noticias o conversaciones en las redes sociales sobre la variante NB.1.8.1 de covid, que quizá conozcas como la ‘variante Nimbus’”. Los datos internacionales sobre la variante “NB.1.8.1” sugieren que está creciendo como proporción de todos los casos de covid. “Sin embargo, basándonos en la información disponible hasta el momento, no hay pruebas que sugieran que esta variante cause una enfermedad más grave que las anteriores o que las vacunas sean menos eficaces”. Si bien hasta ahora no se demostrado que haya una disminución en la eficacia de las vacunas, sí se reportaron evidencias de que los anticuerpos generados por haber padecido la enfermedad provocada por otras cepas no son eficientes para evitar reinfecciones o casos graves.

Lo que diferencia a Nimbus es su capacidad de adaptación. Esta variante ha recombinado material genético de otras cepas al menos tres veces, un proceso natural en los virus, pero que en este caso podría aumentar su capacidad de transmisión o incluso su agresividad, según advierten los expertos.

Un estudio preliminar, aún sin revisión por pares, encontró que la forma en que Nimbus se adhiere a las células humanas podría permitirle infectar con mayor eficiencia, facilitando su propagación. Sin embargo, no hay evidencia de que cause una enfermedad más grave que otras cepas anteriores.