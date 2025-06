Desde Dublín

El seleccionado argentino de rugby, dirigido por Felipe Contepomi jugará este viernes y luego de 20 años ante el combinado británico-irlandés, en busca de su primera victoria del historial. Si bien el plantel tiene varios jugadores titulares que no estarán presentes por estar abocados a las definiciones de los torneos en Europa, el entrenador presentará un equipo con rodaje suficiente para abordar el primer compromiso del año, que además le servirá a la Selección nacional para evaluar a algunos de sus jugadores y prepararlos de cara a la próxima ventana de julio, donde enfrentarán a Inglaterra el 5 en La Plata y el 12 en San Juan; y a Uruguay en Salta el 19 del mismo mes.

El encuentro no es uno más el que jugarán en el Aviva Stadium de Dublín. Eso está más que claro, fundamentalmente porque es un match que se organiza solo por invitación, y el seleccionado nacional no la recibía desde aquel empate con sabor a victoria, que se les escapó en el tiempo de descuento en el año 2005, en Cardiff, en el que dejaron una brillante imagen.

En esa ocasión, los dirigidos por Marcelo Loffreda, con muy poco tiempo de entrenamiento, y con Felipe Contepomi debutando como capitán, estuvieron a unos minutos de lograr la hazaña, pero el referí australiano Stuart Dickinson adicionó unos cuantos minutos, y en ese lapso el 25-22 que tenía a Los Pumas arriba en el score se transformó -con un penal- en el empate final en 25. El infalible Jonny Wilkinson acertó a los postes su patada para sellar la igualdad. Los tantos de aquel equipo argentino en donde jugaron Federico Méndez, Mario Ledesma, Nicolás Fernández Miranda y Juan Leguizamón, entre otros, habían llegado a través de un try de José María Núñez Piossek y seis penales y una conversión de Federico Todeschini.

Atrás habían quedaron las giras por nuestro país con derrotas de larga data. La primera en 1910 por 27-3, las de 1927 con cuatro partidos perdidos por el seleccionado argentino por 37-0, 46-0, 34-3 y 43-0, y la última en el Club de Gimnasia y Esgrima (sede Jorge Newbery) en 1936, en donde el score fue también adverso por 23-0.

La ilusión de llegar a un triunfo





La nueva invitación llegó tras 20 años, para que los dirigidos por Felipe Contepomi puedan afrontar un nuevo compromiso, el quinto, ante el seleccionado de los cuatro países (Inglaterra, Gales, Irlanda y Escocia).

En la conferencia de prensa realizada en el Radisson Blu St. Helen's Hotel, en la soleada mañana irlandesa, y luego de confirmar a los 23 jugadores que saldrán al Aviva Stadium el viernes, el entrenador Contepomi y su capitán Julián Montoya dejaron sus sensaciones de cara al encuentro.

Los Pumas se entrenaron en Irlanda. Imagen: Prensa UAR





"A lo que apuntaremos es a tratar de retomar nuestro trabajo, donde lo dejamos en noviembre y de ahí poder seguir mejorando. Siempre hablamos de tratar de mejorar, entrenamiento a entrenamiento, partido a partido; hablamos de evolución; y desde donde empecemos ahí será el desafío de poder mejorarlo. Si empezamos donde dejamos en noviembre pasado, la evolución puede llevarnos más alto, y si estamos muy abajo vamos a tener que dar pasos demasiados gigantes para llegar a donde pensamos queremos llegar este año", explicó Contepomi.

Y agregó: "Creo que, en cuanto a los Lions, Andy Farrell -su entrenador- ya tiene experiencia, entonces sabe cómo manejar esas primeras semanas o ese encuentro entre ellos, que también tienen su desafío. De ver qué cantos usan, cómo los usan, y qué significa para cada jugador de cada país. Ese es el desafío. Está lo mejor de lo mejor y naturalmente son muy competitivos, entonces van a querer aprovechar cada minuto que les toque. Espero un partido muy intenso, y desde ese lado para nosotros está buenísimo. Porque cuando uno se prepara, quiere jugar contra los mejores. Entonces estará espectacular", afirmó el Head coach argentino.

Para finalizar, sentenció: "Nosotros siempre queremos ganar, es la naturaleza nuestra y hacemos todos para eso. No nos da lo mismo perder o ganar. De hecho, detesto más perder que lo que me gusta ganar. El tema es focalizarse en cómo vas a llegar a ganar, consistentemente o cómo creemos que tenemos que hacerlo. Por ahí sacamos un poco el foco obsesivo por el resultado y nos focalizamos mucho por los comportamientos o acciones que hacemos que creemos que nos pueden llevar a esa victoria. También sabemos que haciendo todo perfecto como nosotros creemos, nos aseguramos esa victoria. Porque puede pasar que el rival sea mejor o muchísimas variables que conforman el resultado que nosotros no controlamos. Pero lo que nosotros controlamos, que es nuestra estrategia, eso no cambia de partido a partido y no la cambiamos porque tenemos que ganar. Sabemos que si hacemos lo que decimos que queremos hacer, nos acercamos a lo que queremos que es ganar".

Por su parte, Montoya, el capitán, remarcó: "Este partido es histórico para todo el rugby argentino, porque el último fue hace 20 años; y lo hablábamos en el equipo. Eso de la responsabilidad que tenemos por haber sido electos para jugar este partido y el orgullo que eso nos representa. Y añadió que en lo personal se toma "todos los partidos de la misma manera, pero esto es del equipo, de Los Pumas y del rugby argentino. Tenemos la oportunidad y la responsabilidad de ponernos la camiseta y representarla lo mejor posible".

Los Pumas jugarán un partido único por donde se lo mire, que refrendará lo realizado por el rugby argentino en los últimos 20 años; esos que separan el empate del 2005 con este encuentro que se vivirá en la noche del Aviva Stadium de Dublín, y en donde una vez más Los Pumas buscarán ir de punto para tratar de transformarse en banca.

Las formaciones





BRITISH & IRISH LIONS: 1. Ellis Genge (Inglaterra), 2. Luke Cowan-Dickie (Inglaterra), 3. Finlay Bealham (Irlanda), 4. Maro Itoje (Inglaterra), 5. Tadhg Beirne (Irlanda), 6. Tom Curry (Inglaterra), 7. Jac Morgan (Gales), 8. Ben Earl (Inglaterra), 9. Alex Mitchell (Inglaterra), 10. Fin Smith (Inglaterra), 11. Duhan van der Merwe (Escocia), 12. Bundee Aki (Irlanda), 13. Sione Tuipulotu (Escocia), 14. Tommy Freeman (Inglaterra) y 15. Marcus Smith (Inglaterra). Entrenador: Andy Farrell

Suplentes: 16. Ronan Kelleher (Irlanda), 17. Pierre Schoeman (Escocia), 18. Tadhg Furlong (Irlanda), 19. Scott Cummings (Escocia), 20. Henry Pollock (Inglaterra), 21. Tomos Williams (Gales), 22. Elliot Daly (Inglaterra) y 23. Mack Hansen (Irlanda)

LOS PUMAS: 1. Mayco Vivas, 2. Julián Montoya (Capitán), 3. Joel Sclavi, 4. Franco Molina, 5. Pedro Rubiolo, 6. Pablo Matera, 7. Juan Martín González, 8. Joaquín Oviedo, 9. Gonzalo García, 10. Tomás Albornoz, 11. Ignacio Mendy, 12. Justo Piccardo, 13. Lucio Cinti, 14. Rodrigo Isgró, 15. Santiago Carreras. Entrenador: Felipe Contepomi

Suplentes: 16. Bautista Bernasconi, 17. Boris Wenger, 18. Francisco Coria Marchetti, 19. Santiago Grondona, 20. Joaquín Moro, 21. Simón Benítez Cruz, 22. Matías Moroni, 23. Santiago Cordero.