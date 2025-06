Desde Jujuy

La céntrica plaza Belgrano fue el lugar de concentración para organizar el espacio de una Asamblea Popular y donde se plantearon actividades concretas para visibilizar el repudio a la proscripción de Cristina Kirchner en San Salvador de Jujuy. Fue en una semana que para la provincia tiene especial importancia porque se conmemora el segundo año del Jujeñazo, la extensa protesta de 2023 en oposición a la reforma constitucional.

Dirigentes y personas autoconvocadas tomaron la palabra para expresar el día histórico que vivió ayer el país con el acompañamiento multitudinario a Cristina en Plaza de Mayo, de la que participó una delegación de jujeños provenientes de diferentes localidades de la provincia.

“Es alentador lo que vivimos con el pueblo en la calle, somos parte de la historia y la lucha. La política del gobierno es el ataque al pueblo, a los derechos de los trabajadores, a la discapacidad, a la salud. Con la organización en las calles y con todos los sectores es el camino”, expresó Fernando Acosta.

Patricia Bustamante, docente y militante, resaltó la confluencia de fuerzas a nivel nacional "en defensa de las libertades democráticas, de los derechos y de la democracia", denunció que "este gobierno específicamente" ataca "los derechos a la educación, la salud, y ahora le toca a uno que venimos defendiendo hace muchos años y es la democracia. La venimos reivindicando porque se han perdido muchas vidas en las peleas contra la dictadura", sostuvo antes de considerar que en este contexto es fundamental la participación activa en todo el país.

También se señaló que en las habituales reuniones de los miércoles pretenden continuar y sostener la lucha en las calles para denunciar los recortes en todos los ámbitos del Estado. “Es necesario seguir organizándonos. Hacer un frente que pueda enfrentar a lo que vivimos”, manifestó una jubilada.

"Somos gente del pueblo, más allá de nuestras ideologías políticas pertenecemos al sector popular porque todos los días trabajamos para llevar el pan a la mesa y hoy ya no nos alcanza con trabajar y la estamos pasando mal. La idea es organizarnos porque no solo vienen por Cristina y la proscripción de Cristina si no, vienen por todo. Ya intentaron con la Universidad, el Conicet, y otros organismos y cuando nos organizamos, resistimos y luchamos logramos que este gobierno dé un paso atrás. Ese es el camino seguir luchando para tener mejor condiciones para el pueblo y transformar todo eso que hoy nos está provocando sufrimiento”, expresó un docente.

Un estudiante planteó que “la batalla cultural la ganará el que mejor interprete la realidad, sin dispersar el objetivo con derechos para todos y que tenga proyección en los jóvenes”.

La presencia en las calles seguirá el jueves, día en que llegará una columna de comunidades indígenas que viene marchando desde el lunes en conmemoración del Jujeñazo, la lucha del Tercer Malón de la Paz en defensa de los territorios, el agua y la naturaleza. Las comunidades presentarán petitorios en los tres poderes del estado, reclamando justicia por la represión y los desalojos de habitantes indígenas.