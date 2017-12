El papa Francisco sigue de cerca los debates sobre la reforma previsional en la Argentina y se muestra preocupado por las consecuencias sociales que puedan tener las medidas que está proyectando el Gobierno. Así lo consigna en su edición de la fecha el periódico italiano Vatican Insider, que se publica con el diario La Stampa, bajo el título "Al Papa le duelen jubilados". Se trata de una nota firmada por el periodista Andrés Beltramo Álvarez en la que comenta una entrevista privada que Jorge Bergoglio le concedió el sábado último al legislador Gustavo Vera, un hombre siempre cercano al actual pontífice católico.

Según lo consigna la publicación italiana especializada en temas de la Iglesia Católica en ese encuentro el Papa "se mostró preocupado, tras la escalada de violencia y la falta de diálogo" y respaldó los pronunciamientos que al respecto hizo la Conferencia Episcopal Argentina, encabezada por el obispo Oscar Ojea, y otras autoridades de la Iglesia Católica.

"Me duelen los jubilados" le habría dicho el Papa a Gustavo Vera, dirigente de la organización La Alameda. El propio Vera aseguró que Bergoglio está "minuciosamente" informado de todo lo que pasa en la Argentina. Y frente a lo que viene sucediendo en el país afirmó que “un pueblo que no cuida a sus abuelos no tiene futuro".

En declaraciones a la publicación italiana Vera aseguró que "hay que recordar que recientemente el Papa hizo un video sobre la necesidad de proteger a los niños y los adultos mayores que tomó estado público en momentos en que comenzaba a tratarse el proyecto del gobierno. Pero en Argentina los medios lo ignoraron totalmente, salvo Crónica TV”.

Vera viajó al Vaticano atendiendo a una invitación de la Pontificia Academia para las Ciencias Sociales para participar en el foro “Ética en acción”, una serie de reuniones periódicas de carácter consultivo y que convoca a expertos para abordar temas de impacto internacional. Durante su estadía el ex legislador se hospedó en la Casa Santa Marta, la misma residencia donde vive el Papa.