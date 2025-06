El regreso de la saga de terror trae consigo no solo una nueva entrega, sino también historias desconcertantes del rodaje. Con un enfoque en el realismo y el uso de tecnología avanzada, el elenco enfrentó desafíos únicos, desde actuar frente a infectados desnudos hasta mantener la intensidad de la filmación bajo control. Alfie Williams y Jodie Comer compartieron sus experiencias tras las cámaras, justo antes del estreno de Exterminio: La evolución.

El regreso del horror en Exterminio: La evolución

En una reciente entrevista, Alfie Williams y Jodie Comer detallaron cómo enfrentaron los desafíos físicos y emocionales en el set. Según los actores, la búsqueda del realismo no dejó margen para errores y añadió una presión extra al elenco en cada toma. Junto con el regreso del director Danny Boyle tras una larga pausa, Exterminio: La evolución ofrece un vistazo al trasfondo tangible que desafía a los actores tanto física como mentalmente.

Alfie Williams, uno de los nuevos rostros en la saga, compartió momentos que van desde lo inquietante hasta lo sorprendente. Enfocado en la autenticidad del horror, el director Danny Boyle decidió filmar ciertas escenas con infectados completamente desnudos, lo que convirtió estas secuencias en una prueba para los actores. Williams explicó que todo comienza al enfrentar la presión del rodaje con personas completamente desnudas y maquilladas con prótesis, lo que los obliga a confrontar su propia vulnerabilidad al interpretar a sobrevivientes en un mundo devastado. "Es diferente, verlos hacer tareas cotidianas, pero en ese estado".

Jodie Comer, también reveló que los dobles de riesgo que interpretan a los infectados vivieron momento de tensión, ya que realmente fueron perseguidos a máxima velocidad. "Es agotador incluso después de una única toma; cada toma es como correr por tu vida", manifestó Comer.

Tecnología al servicio del terror.

La experiencia del rodaje de Exterminio: La evolución también se define por el uso innovador de tecnología en el proceso de filmación. Danny Boyle empleó iPhones para capturar el movimiento con agilidad. Esta elección transmite una sensación de autenticidad y cercanía que afecta no solo a quienes ven la película, sino también a los actores durante el rodaje. La técnica requerida demostró músculo junto a su enfoque de vanguardia, haciendo que Williams mencionara que las repeticiones frecuentes de escenas implicaban una considerable presión psicológica. "La velocidad es vertiginosa. No puedes equivocarte, toda la intensidad se siente, y si un actor falla, no solo se corta, sino que arruina el momento crucial".

La película, que llegó a los cines del mundo esta semana, es más que un regreso a la oscura saga, es una oportunidad para apreciar los avances en la producción cinematográfica de terror en términos de realismo, tecnología y humanidad puesta a prueba.