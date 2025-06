TEATRO

La moribunda

Escrita por Alejandro Urdapilleta y Humberto Tortonese, esta es una obra icónica del teatro under porteño, ahora revisitada en una puesta a cargo de la directora e iluminadora Malena Miramontes Boim. Con humor grotesco, absurdo pero también con ternura, la obra presenta a Kara y Karen, dos mujeres encerradas en un búnker mientras su hermana agoniza fuera de escena. En ese encierro inventan un mundo propio para no sucumbir al espanto. La estética camp –kitsch, glam, artificial– es el tono elegido para esa fuga: brillos sobre mugre, lentejuelas sobre ruinas, arias de Puccini en habitaciones sin luz. La obra se despliega como un gesto de resistencia, una celebración de lo artificial, lo queer, lo exagerado. Un homenaje, pero también una continuación viva de todo lo que La moribunda sigue diciendo hoy. Actúan Darío Serantes y Juan Rutkus.

Jueves a las 20.30 en Ítaca Complejo Teatral, Humahuaca 4027. Entrada: $15000.

Borges y yo

Con dirección de la legendaria actriz y cantante alemana Hanna Schygulla, Borges y yo: recuerdo de un amigo futuro propone un cruce entre literatura, música y teatro. Andrea Bonelli interpreta siete cuentos breves del gran escritor nacional, alternando palabra y canción, acompañada por Shino Ohnaga en piano y Cristina “Titi” Chiappero en violoncello. La puesta combina textos como Utopía de un hombre que está cansado, El enemigo y Borges y yo con tangos clásicos y música original, en un dispositivo escénico que prioriza el clima, la emoción y la presencia. El espectáculo, estrenado en 2023, vuelve desde hoy y por unas pocas funciones a la cartelera porteña, antes de continuar su gira internacional.

Hoy a las 20 en Hasta Trilce, Maza 177. Entrada: $25000.

MÚSICA

Remembering Now

Van Morrison está de regreso en plena forma y eso es algo para celebrar. Se trata de su primer disco con nuevas canciones desde What’s It’s Gonna Take (2022), que seguía en la ruta intrascendente de su producción desde la pandemia, que lo puso en modo gruñón y paranoico, antivacuna y, ejem, libertario. Pero después dos restorativos discos de covers como el autodefinido Movin on Skiffle (2023) y el explícito Accentuate The Positive (2023), además del seudo autohomenaje de New Arrangements and Duets (2024) –con invitados como Joss Stone, Willie Nelson y Kurt Elling–, Van The Man ha vuelto a encontrar su centro, y para los que se siguen preocupando en seguirle la pista, Remembering Now es un disco que está a la altura de su leyenda. Comenzando por la apertura con “Down to Joy”, originalmente grabado para la película Belfast (2021), de Kenneth Branagh, siguiendo con dos temas celebratoriamente autorreferenciales como “If It Wasn’t For Ray”, que ademas de sacarse el sombrero por el gran Ray Charles le hace un guiño a otro saludo de su catálogo como “Jackie Wilson Say”. Y después con “I Haven't Lost My Sense of Wonder”, cuyo bautismo recuerda el título de uno de sus discos olvidados de los ’80.

Roto por dentro

Se viene un nuevo disco solista de Nina Suárez, y este flamante primer simple será el primero de cuatro adelantos, dos planeados para este mes, y otros dos para el próximo. Anunciado para agosto, el sucesor del celebrado Algo para decirte (2023) fue grabado en los estudios Ion y Resto del Mundo por el mismo equipo de aquel disco: Felipe Quintans, Manolo Lamothe y Chicho Guisolfi. Según anuncian en su lanzamiento, con dos años de shows encima y la vida misma abriéndose paso, la banda profundiza en sus instrumentos y letras.

ONLINE

St. Denis Medical

Los dramas médicos tienen una extensa historia que llega hasta los años cincuenta, cuando la serie Medic debutó en la señal NBC en horario central. La última incursión en este auténtico género catódico está disponible en Universal+ y su formato está más cerca de la sitcom que de cualquier otro esquema narrativo o dramático. El espectador puede imaginar que el universo y los habitantes de esta saga creada por Justin Spitzer está cerca de The Office, aunque con quirófanos y guardias en lugar de pasillos y oficinas. Cada capítulo, de media hora de duración, sigue a los médicos, enfermeras y otros miembros del staff del St. Denis mientras atienden pacientes de urgencia e intentan sobrellevar (con humor, desde luego) las complicaciones y conflictos cotidianos. Allison Tolman (Fargo) encarna a la jefa de enfermería, constantemente atajando a los inquilinos más rebeldes, al tiempo que Wendi McLendon-Covey interpreta a la directora del nosocomio, con un pie en la medicina y otro en el marketing.

Océanos

Este largometraje documental, producido por National Geographic y disponible en Disney+, encuentra al legendario Sir David Attenborough, que el próximo año cumplirá un siglo de vida, presentando “posibles soluciones para la protección marina que pueden ayudar a revertir la dramática situación actual”. Así lo consigna la información oficial de este lanzamiento cuyo título completo es, justamente, Oceános con David Attenborough. “El documental se basa en investigaciones científicas y cuenta con el asesoramiento de un equipo de científicos especializados”, agrega la sinopsis, destacando el hecho de que las acciones de los seres humanos –entre ellas la pesca indiscriminada– están provocando un auténtico desastre en los océanos, los ecosistemas marítimos y las comunidades costeras.

CINE

Westerns de James Stewart

La Sala Leopoldo Lugones (Av. Corrientes 1530) termina hoy un extenso ciclo dedicado a las películas del Oeste protagonizadas por James Stewart, eminencia del cine del Hollywood clásico. A las 14.30 horas se exhibirá el gran western tardío y revisionista de John Ford, El ocaso de los cheyennes, con Richard Widmark, Carroll Baker y Stewart en el rol de Wyatt Earp, el famoso sheriff histórico y cinematográfico. Un relato crepuscular que revisa el rol del gobierno estadounidense en la expulsión de los aborígenes de esa tribu de sus tierras originarias. En la función de las 17.30, podrá verse otro film codirigido por Ford, Henry Hathaway y George Marshall, la superproducción rodada en sistema Cinerama La conquista del Oeste (foto), estrenada originalmente en 1962. En este film épico, de casi tres horas de duración y en pantalla súper ancha, la estrella encarna a un cazador y vendedor de pieles en los años de la primera oleada de pioneros que viajaban al Oeste en busca de una mejor vida.

Kabaddi

En la nueva película del realizador argentino Pablo José Mesa (Las Ineses, La vieja de atrás) un grupo de amigos y su profesora de teatro van a pasar unos días a una casita del Delta. Pero lo que comienza como un fin de semana de descanso, juegos, asado y vino con porro comienza a derivar en un festín de rencores y discusiones sin final a la vista. “El frío escenario hará que asuntos irresueltos emerjan, arrastrando a los amigos a una competencia uno contra el otro en un amargo juego de prejuicios e intolerancia que expondrá los auténticos pensamientos de los jugadores”, anuncia la sinopsis oficial. El “kabaddi” del título es un juego de origen asiático, pariente lejano de nuestra “mancha”.

TV

Viudas negras: p*tas y chorras

Pilar Gamboa y Malena Pichot son las encargadas de interpretar a las protagonistas de esta nueva serie con título autocensurado. A lo largo de ocho episodios, la historia encuentra a dos viejas amigas que, en sus años de juventud, supieron sobrevivir gracias a las artes de las así llamadas “viudas negras”. En el presente, Maru (Gamboa) pasa sus días en un country, viviendo una aparentemente perfecta existencia, hasta que la súbita aparición de Mica (Pichot) revive los años en los cuales seducían y drogaban a sus víctimas para robarles todas sus posesiones. ¿Acaso podrán volver al ruedo criminal luego de tanto tiempo? ¿Lograrán recuperar las artes de un oficio peligroso pero ciertamente rentable? Cada viernes, en horario central, se exhibirá un nuevo episodio de esta saga con aires de thriller y bastante humor, además de estar disponible en Flow. Acompañan en el reparto nombres como los de Fernanda Callejón, Monna Antonópulos, Alan Sabbagh y Georgina Barbarossa.

Viernes a las 22, por TNT.

La sombra de la tierra

Hay que remontarse a los años franquistas para encontrar los primeros ejemplos del melodrama rural hecho en España, del cual el realizador Manuel Mur Oti entregó verdaderos clásicos como Orgullo (1955). En esta nueva serie española que emite la señal A3Series dos familias se enfrentan por el control de un poblado de Castilla y León, a finales del siglo XIX. Las matriarcas Garibalda (Adelafa Calvo) y Atilana (María Morales) se odian desde tiempos inmemoriales, pero los nuevos tiempos de pobreza en la región no hacen más que atizar ese enfrentamiento hasta límites insospechados. Son apenas cuatro episodios, basados en la novela de la escritora Elvira Mínguez.

Domingos a las 23.30, por A3Series.