Después del escándalo de la jueza Julieta Makintach y la anulación del juicio, el caso Maradona ya tiene nuevo tribunal: será el número 7 de San Isidro, seleccionado tras un sorteo que se desarrolló ante los representantes legales de los particulares damnificados, los fiscales y los defensores de los siete acusados.

El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°7 estará integrado por Roberto Gaig, Alejandro Lago y Alberto Ortolani.

Este último pertenece al TOC N°1, pero fue sorteado aparte debido a que la jueza María Coelho, titular del Tribunal Oral en lo Criminal 7, no integraba la nómina ya que preside el debate por jurados populares a la enfermera Dahiana Gisela Madrid, que comenzará en septiembre u octubre próximo.

“En primera instancia se procederá a sortear el órgano de juicio. En caso de que, el órgano designado sea el Tribunal en lo Criminal Nº 2, 6 o 7, se procederá a sortear un tercer magistrado que habrá de integrar dicho Tribunal”, explicaba el procedimiento antes de iniciarse el sorteo. Así sucedió, por lo cual hubo nuevo bolillero para completar la cámara.

Como era de prever, el sorteo de los jueces para el juicio de Maradona dejará distintas polémicas. Habrá que ver si los tres jueces sorteados aceptan el cargo o si presentan excusaciones. Por ejemplo, Lago está cerca de jubilarse.

Una cuestión curiosa es que se sorteó el juzgado, es decir que quedaron fuera de la cancha los secretarios que llevaron adelante el juicio hasta ahora. En los tribunales de San Isidro, algunos piensan que debieron sortearse tres jueces, pero manteniéndolos como subrogantes en el Tribunal Oral Nº3, que fue el sorteado originalmente, hace dos años. Eso permitía que siguieran actuando los secretarios que manejaron el expediente hasta ahora. Es probable que esto sea objetado por algunos defensores.

También desde las defensas se hicieron planteos de nulidad con el argumento de que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, algo que seguramente será rechazado en las instancias superiores, como la Casación y la Corte. Ninguno de los tres jueces que salieron en el bolillero tuvo carreras muy notorias y lo más probable es que la Cámara de Apelaciones se mantenga firme y no acepte excusaciones ni recusaciones.

Vadim Mischanchuk, abogado de la psiquiatra Agustina Cosachov, una de las imputadas por la muerte de Maradona, explicó que para el incio del nuevo juicio "no hay plazo, no hay posibilidades de que arranque este año. Se verá una vez que se confirme el tribunal, porque si bien se sorteó hay que esperar al plazo que tienen las partes para plantear una recusación. No creo que sea este año".

Mischanchuk es uno de los letrados que están evaluando elevar el reclamo por el hecho de que una persona no puede ser juzgada dos veces por el mismo delito. Mischanchuk considera que "el Estado ha estado cinco años persiguiendo a ocho personas y es por culpa del propio Estado, de un funcionario de ese propio Estado, que el juicio se cayó".

La realidad es que los abogados de los imputados buscan que el juicio nunca vuelva a empezar, lo que dejaría absueltos a sus defendidos. Su argumento será el principio "non bis in idem" que retoma el Código Procesal Penal: "Nadie podrá ser perseguido penalmente más de una vez por el mismo hecho". El artículo no habla de sentencias, puesto que no se llegó a ese punto en el primer juicio, por lo que ese argumento, en este caso, está sujeto a interpretación.

El debate previo se anuló como consecuencia del proyecto audiovisual que protagonizó la magistrada Julieta Makintach, quien está suspendida con una licencia obligada de 90 días y fue recusada del proceso.

Además, a partir del 24 de junio enfrentará un jury de enjuiciamiento tras las múltiples denuncias presentadas por el procurador general de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand; el abogado Fernando Burlando, el titular de la Fundación por La Paz y el Cambio Climático, Fernando Míguez; el exjefe de seguridad de Diego Maradona, Julio César Coria (que estuvo detenido por supuesto falso testimonio), y varios diputados bonaerenses.

Makintach designó defensor para el juicio político a Eduardo Coco Oderigo, abogado fundador del equipo carcelario de rugby Los Espartanos.

Por su patrte, el abogado de Verónica Ojeda y Diego Fernando --exmujer y uno de los hijos del exjugador--, Mario Baudry, afirmó que los particulares damnificados están “conformes” con el tribunal elegido porque “no observan ninguna inconveniencia” en el sorteo. “Lo que resta es que nos notifiquen la integración y ahí hay diez días corridos para presentar pruebas y alguna recusación a cualquiera de los magistrados. En mi caso no voy a presentar nada”, agregó el letrado.

En tanto, el representante legal de Ana, Rita y Estela, las tres hermanas del “Diez”, Pablo Jurado, sostuvo que “está de acuerdo con la intervención del TOC N°7”, pero resaltó que puede haber un “conflicto de interés” dado que este tribunal es el mismo que asume el juicio por jurados populares contra Madrid a pesar de que “ahora tiene otra integración”. “Esta situación habilita a que alguna de las partes realice un planteo en la audiencia del artículo 338 del Código Penal”, explicó Jurado.

El neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, el médico clínico Pedro Pablo Di Spagna, el enfermero Ricardo Almirón, su jefe, Mariano Perroni, y la médica coordinadora de Swiss Medical, Nancy Edith Forlini, son los siete acusados por el presunto homicidio simple con dolo eventual de Maradona, un delito que prevé una pena que oscila entre ocho y 25 años de prisión.