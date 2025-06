Tras más de un año de gobierno de La Libertad Avanza (LLA) la política económica aplicada desde la Casa Rosada provocó un doble efecto negativo en el mundo laboral: por un lado incrementó la desocupación -que en el Gran Rosario llegó al 7,1% en el primer trimestre del año, mientras que en el aglomerado Santa Fe bajó al 4,2%- y por el otro amplió el universo de personas que, aún teniendo empleo, buscan otro porque sus ingresos no alcanzan a cubrir sus necesidades, lo que suele describirse con la ingeniosa frase “me sobra mes al final del sueldo”. En este último conjunto, de acuerdo a los datos del último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), en la provincia hay casi 100 mil personas que procuran sumar horas de trabajo remunerado para hacer sus vidas menos infaustas.

La encuesta difundida por el organismo estadístico marca que a nivel nacional la desocupación fue del 7,9% en el primer trimestre del año, alcanzando a 1,1 millones de personas “sin ocupación que buscan trabajo activamente y están disponibles para trabajar”. Eso significa que se incrementó el desempleo respecto del último trimestre de 2024, cuando fue del 6,4%, y en relación a igual trimestre del año ese años, que se ubicó en el 7,7%.

No tener empleo no es suficiente para ser un desocupado desde el punto de vista estadístico. El Indec releva como desocupado a aquellas persona que además de no tener un trabajo remunerado, “lo buscan activamente”. El que se haya desesperanzado en ese camino, no cuenta como desempleado para el relevamiento oficial.

El informe sobre el mercado laboral reveló que en el Gran Rosario la desocupación ascendió a 7,1%, que implica un crecimiento en relación al mismo período de un año atrás, aunque se ubica por debajo de la media nacional.

La Población Económicamente Activa (PEA, aquellos que están en condiciones de trabajar) se ubicó según el último relevamiento, relativo al primer trimestre de 2025, en un 50,2%. Es decir que del 1,3 millones que persona que habian el aglomerado Rosario, 682.000 pueden aportar su fuerza laboral. Sin embargo, el Indec señaló que la desocupación ascendió al 7,1% de ese universo, lo cual implica que unas 48.000 personas buscan pero no consiguen trabajo remunerado.

En tanto, la categoría de “Ocupación demandante” -que incluye a aquellas personas con empleo pero que buscan más hora o un nuevo conchabo para mejorar sus ingresos- fue del 11,7% en el primer trimestre de este año, equivalente a 80.000 personas. Finalmente, el informe del Indec señala que la subocupación para el Gran Rosario se ubicó en el 8,2% de la PEA (56.000 personas). Se considera a los efectos estadísticos, dentro de esa categoría, a quienes trabajan menos de 35 horas semanales.

En Rosario la desocupación se incrementó respecto del último trimestre del año anterior, cuando según el Indec fue del 6%, es decir, 41.000 personas. En relación al mismo trimestre del año anterior también aumentó la tasa de desempleo ya que en ese período fue del 5,6% (37.000 hombres y mujeres).

En un proceso inverso al del aglomerado Rosario, el Gran Santa Fe mostró en el último relevamiento del mercado laboral una disminución de la tasa de desempleo. En las localidades alrededor de la capital provincial la PEA -personas en condiciones de desempeñar una tarea remunerada- era entre enero y marzo pasados del 43,2%, siete puntos menos que en Rosario. Se trata, de acuerdo al organismo estadísticos, de 239.000 personas que pueden tener un empleo.

De ese universo, un 4,2% (10.000 personas) estaban desocupadas en el primer trimestre de este año, mientra que “Ocupación demandante” alcanzaba al 8% de la PEA, por lo que comprende a unas 19.000 personas. La subocupación, por su parte, llegó en el aglomerado Santa Fe 9,1% (22.000) en el primer trimestre.

Así, la desocupación disminuyó respecto del cuatro trimestre de año 2024 que fue del 5,1%. (12.000 personas). También decreció respecto de igual trimestre del año anterior en el que la tasa de desempleo su ubicó en el 7,6%, equivalente a 19.000 personas.

A pesar de la reducción de la desocupación en el Gran Santa Fe, la suba en el aglomerado Rosario llevó la referencia provincial hacia arriba en relación a un año atrás, y también en comparación con el último trimestre de 2024. En cantidad de personas existen 5.000 desocupadas más en relación al último trimestre de 2024 y 2.000 más en comparación con el igual trimestre del año anterior.

Pero, como se dijo, no sólo el dato del desempleo habla del mundo de los trabajadores. Entre desocupados, subocupados y ocupados demandantes, en el Gran Rosario hay unas 170 mil personas con problemas de trabajo. En el aglomerado que tiene como eje a la capital provincial el problema afecta a más de 50 personas, de acuerdo al Indec. Y más de un 25% de la población económicamente activa de las principales ciudades de la provincia busca más horas de trabajo o directamente otro empleo para mejorar sus condiciones materiales de vida.