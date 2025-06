Corría el año 2003 y Batman estaba en su momento más bajo. Después de que las dos películas de Tim Burton en 1989 y 1992 reinventaran con éxito al vigilante encapotado en la gran pantalla, algo parecía haberse torcido. Batman eternamente (1995), de Joel Schumacher, tuvo una producción difícil y fue vapuleada por la crítica. Batman y Robin, que elevó el cociente de estulticia a la máxima potencia, podría haber sido un futuro clásico camp, pero fue un desastre en el presente: los planes para una secuela titulada Batman desencadenado se habían congelado, al estilo de Mister Freeze.

Entonces llegó Christopher Nolan. El hombre que se convertiría rápidamente en el cineasta más taquillero del siglo XXI era, por aquel entonces, un desconocido, con sólo tres películas a sus espaldas: Following (1998), una película indie de micropresupuesto poco vista; Memento, un éxito de inventiva diabólica, realizado con un presupuesto de menos de 10 millones de dólares; e Insomnia, un malhumorado thriller de Al Pacino. Nolan aún no había dirigido un gran éxito de taquilla y, según admitió, "no era un experto en cómics". Sin embargo, consiguió convencerlo para dirigir la película que se convertiría en Batman inicia.

Cuando hoy, 20 años después de su estreno, recordamos Batman inicia, a menudo nos sentimos ofuscados por la sombra de su sucesora: El caballero oscuro, la secuela de Nolan de 2008 que llevó sus ideas radicales un paso más allá y añadió, con el Joker de Heath Ledger, un villano que estableció todo un arquetipo para el cine. Pero también es engullido por la magnitud de la carrera posterior de Nolan, la serie de superproducciones musculosas y de enorme éxito, desde Inception hasta Oppenheimer, que le convirtieron en el mayor autor populista desde Steven Spielberg. Sin embargo, mirar la película únicamente a través de este prisma es malinterpretar la importancia de su primer trabajo con Batman, una película que, tanto en lo bueno como en lo malo, cambió el curso mismo de Hollywood.

Batman inicia no fue la primera película de superhéroes de la década de 2000 en aplicar la visión de un artista a un género a menudo maltratado. Las dos películas de X-Men de Bryan Singer, y las dos primeras de Spider-Man de Sam Raimi, fueron muy importantes a la hora de dar un empujón al género hacia un lugar de credibilidad artística, mezclando elementos más tontos del cómic con la estética del mundo real. Spider-Man 2, en particular, infundió al género un patetismo sin precedentes, a través del villano de Alfred Molina, el Doctor Octopus. Pero Batman inicia llevó la idea un paso más allá.

"Desde el principio, mi interés fue abordar una historia de superhéroes pero basándola en la realidad, sin considerarla nunca como una película de cómics, sino más bien como cualquier otra película de acción y aventuras", declaró Nolan, citado en el libro The Art and Making of the Dark Knight Trilogy, de Jody Duncan Jesser y Janine Pourroy. "Me interesaba eliminar el marco del cómic, por así decirlo, la realidad bidimensional de cómo es un cómic". Este fue el argumento que convenció a Warner Bros para ficharlo, antes de que se hubiera escrito una sola palabra del guión.

Para coescribir la película, Nolan contrató a David S. Goyer, que por aquel entonces estaba ocupado dirigiendo la tercera película de Blade (por cierto, un ejemplo perfecto del tipo de adaptación de superhéroes anterior a Batman inicia que, sin saberlo, estaba a punto de cambiar radicalmente). Nolan y Goyer vieron en la película la oportunidad de explorar las "fascinantes lagunas de la mitología de Batman", es decir, sus descarnados orígenes (el primer vistazo a un Bruce Wayne adulto lo ve encerrado en una prisión de Bután, en una escena que Goyer compara con "algo salido de Expreso de medianoche. Ésta no es la película de Batman de tu padre", dijo).

Sin embargo, antes de idear la historia, Nolan y Goyer empezaron por imaginar el teaser trailer de la película: un Wayne preadolescente, recién huérfano, cayendo a un pozo. Se inspiraron en una famosa foto de John F. Kennedy junto a la tumba de su padre e imaginaron al joven Bruce como "el niño más solitario del mundo".

Para encarnar al Wayne adulto, eligieron al favorito inicial de Nolan, Christian Bale, recién salido del rodaje del thriller psicológico de 2004 El maquinista. Bale había adelgazado drásticamente para ese papel, y fue una agradable sorpresa cuando se presentó a las pruebas iniciales de Batman habiendo recuperado todo el peso perdido. Sin embargo, meterse en la piel de una unidad de lucha contra el crimen era una propuesta más complicada, y Bale recuerda que se presentó en el rodaje con el peso adecuado en los lugares equivocados. ("El equipo me miraba como diciendo, 'maldita sea Chris, ¿qué estamos haciendo aquí, Batman o Fatman?').

Fue un papel muy exigente físicamente para muchos de los actores, pero sobre todo para Bale, ya que su Batman tenía que realizar complejas acrobacias, trabajar con cables y dar espectáculos pirotécnicos. Fue el doble de Bale, el campeón mundial de jujitsu Buster Reeves, quien sugirió que Batman adoptara el método de lucha Keysi, una mezcla instintiva de diferentes estilos de lucha que requería un entrenamiento exhaustivo.

Quizá la influencia más duradera de Batman inicia en el género de superhéroes fue la decisión de asentarlo en una realidad en cierto modo reconocible. Atrás quedaban los extremos expresionistas de la Ciudad Gótica de Burton, una ciudad diseñada para parecer como si "el infierno irrumpiera en el pavimento y creciera". En su lugar había algo contemporáneamente urbano. ¿Y si Batman existiera realmente? parecía ser la fascinante pregunta central.

Esto coincidió con un alejamiento del enfoque de las anteriores películas de Batman sobre los villanos, que prestaba más atención (y, en ocasiones, mayor protagonismo) a los alocados malos que al propio Batman. Nolan abandonó este enfoque en Batman inicia (aunque Ledger acapararía el protagonismo tres años más tarde) y prefirió centrarse en la retorcida psicología de Bruce Wayne.

También se necesitaba un villano nuevo, ya que el Joker, el Pingüino, el Acertijo y la Hiedra Venenosa habían sido utilizados en el cine demasiado recientemente. Cuando se le preguntó "quién sobraba", Goyer sugirió primero al Hombre Calendario, que asesina a sus víctimas en torno a un tema navideño. El Sombrerero Loco, el Cocodrilo Asesino y Cara de Arcilla fueron descartados por ser igualmente absurdos. Así que se decidieron por los malos: Ra's al Ghul (Liam Neeson, jugando inteligentemente contra el tipo) y el científico desviado Espantapájaros (futuro preferido de Nolan, Cillian Murphy, entonces en gran parte desconocido para el público estadounidense).

Estos villanos distaban mucho de los coloridos payasos de la era Burton/Schumacher. Parte del reto de la trilogía de Nolan consistía en encontrar la forma de humanizar a unos villanos que, hasta entonces, sólo se habían representado con un capricho exagerado. Y no sólo a los villanos: Rachel Dawes (Katie Holmes), el posible interés amoroso de Wayne, y Alfred (Michael Caine), su diligente criado, también fueron dotados de realismo y peso emocional. En el rodaje, Caine comentó agradecido que nunca había tenido que decir la frase "la cena está servida". Tras finalizar el rodaje de El caballero de la noche asciende (2012), Nolan le envió un gong de mayordomo grabado con esa misma frase (¿Quién dice que no tiene sentido del humor?).

La sensación de tener los pies en la tierra se filtró a todas las ramas de la historia. El nuevo Batimóvil se diseñó para que fuera más funcional que llamativo (al principio, Nolan hizo un tosco modelo de arcilla que terminó siendo increíblemente parecido al diseño final). Puede que la película fuera casi demasiado realista: durante el rodaje de una escena de persecución en el centro de Chicago, un conductor supuestamente borracho chocó con el Batimóvil, habiendo "entrado tanto en pánico cuando vio el coche que pensó que estaban aterrizando extraterrestres", dijo Bale más tarde.

Parte de la razón por la que Batman inicia se mantiene tan bien -mejor, a leguas, que muchos de sus contemporáneos- fue la insistencia de Nolan en los efectos prácticos en cámara. Gran parte del acto final transcurre en los barrios bajos de Gotham, conocidos como The Narrows. Para estas secuencias, y para evitar una larga serie de agotadores rodajes nocturnos, el equipo construyó un elaborado decorado urbano dentro de un viejo hangar de dirigibles. El CGI sólo se utilizó como último recurso, por ejemplo, en la escena en la que un joven Bruce Wayne es asediado por murciélagos. Al principio intentaron utilizar los de verdad, pero les resultó imposible coreografiarlos. "Tendían a caerse al suelo por el impacto de estar en un estudio", recuerda el artista de efectos visuales Janek Sirrs. "También cagaban por todas partes, sin parar".

Cuando Batman inicia llegó a los cines, en el verano de 2005, fue un éxito sin paliativos, aunque hubo que esperar al fenómeno de El caballero de la noche para que el logro de Nolan calara hondo. Una crítica contemporánea de Anthony Quinn, de The Independent, señalaba que Batman inicia había "sacado a la franquicia del abismo de la autoparodia". En una conclusión bastante hilarante, se preguntaba si el talento de Nolan no se estaría "desperdiciando en la fórmula de las emociones de un género indigno (...) Contratar a Nolan para dirigir una superproducción se parece un poco a contratar a Raymond Chandler para componer una tarjeta Hallmark. Sabés que se hará de forma competente, pero también sabés que se están perdiendo oportunidades".

Esta afirmación es reveladora si se tiene en cuenta el entorno en el que nació Batman inicia. En aquel momento, las películas de superhéroes, y de hecho las superproducciones en general, eran consideradas por muchos críticos como un objetivo menor. Incluso diez años después, sería irrisorio sugerir que Nolan debería abandonar el mundo de las superproducciones por su propio bien.

En cierto modo, los últimos 20 años de cine de superhéroes se parecen muy poco a Batman inicia, una superproducción contenida y cuidada. Mientras que el Batman de Nolan se basaba en efectos prácticos y en un enfoque clásico del cine, franquicias como la multimillonaria Marvel han recurrido al CGI con glotonería. Pero Batman inicia marcó un antes y un después. Fue, más que ninguna otra, una película de superhéroes que exigía que se la tomara en serio, y el público ha seguido tomándosela en serio desde entonces.

Evitar a Ben Affleck

Han pasado veinte años desde la histórica superproducción Batman inicia, pero al celebrar su aniversario en el podcast Happy Sad Confused, David S. Goyer reveló que Christopher Nolan le dijo que no trabajara en las películas de Batman de Ben Affleck.

Goyer creó la historia de Batman inicia y coescribió el guión para el director de Interstellar antes de continuar su colaboración superheroica con El caballero de la noche (2008) y El caballero de la noche asciende (2012). Un año después, Warner Bros. intentó ampliar su producción de DC Comics con la historia del origen de Superman de Zack Snyder, El hombre de acero, protagonizada por Henry Cavill, que Goyer coescribió con Snyder.

En 2016 se estrenó una secuela llamada Batman vs. Superman: El amanecer de la justicia, con Affleck en el papel del justiciero de Ciudad Gótica . Sin embargo, Goyer ha revelado que Nolan le aconsejó explícitamente que no se involucrara en otro Batman a través de Ben Affleck. "Recuerdo que Chris me aconsejó que no trabajara en el Batman de Affleck", recuerda. "Simplemente porque es confuso. Hicimos uno y nos quedamos con eso".

Goyer finalmente ignoró el consejo del oscarizado director y procedió a escribir el guion de Batman vs. Superman, que recaudó más de 420 millones de dólares en la taquilla mundial durante su fin de semana de debut en 2016. El guionista también contó que Warner Bros. "no estaba contenta" con su decisión de presentar a Batman vestido con su icónico traje solo una hora después de empezar la película. "Sin faltar al respeto a los actores que interpretaron a Bruce Wayne antes de esto, y como cinéfilos, siempre nos quedábamos de brazos cruzados esperando a que el personaje se pusiera el traje y empezara la película. Pero, ¿por qué?"

Dispuesto a mantener intacto el argumento, Goyer dijo que estaban listos para "llevar el caso" ante Warner Bros. "Sabíamos desde el principio que necesitábamos que el público se enamorara de Bruce Wayne y que necesitábamos tener una secuencia de acción asombrosa, tan asombrosa como algo de Indiana Jones, que implicara a Bruce y no a Batman".

En lo que respecta a su trilogía de Blade, David S. Goyer declaró a ScreenRant a principios de este año que estaría interesado en escribir un reinicio para el Universo Cinematográfico Marvel, ya que "siempre ha amado al personaje" y se ha preguntado por qué se ha tardado tanto tiempo, afirmando que él mismo es un "gran fan de Marvel".