Seguí en vivo las cotizaciones de todos los tipos de dólar para este jueves.
Repliegue en terreno cambiario
El dólar mayorista anotó su cuarta caída consecutiva, cerrando este miércoles en 1333 pesos, lo que marca una baja acumulada de 42 pesos desde su pico de fines de julio (1374 pesos). El recorte, de más del 3 por ciento, sugiere un reacomodamiento tras la reciente volatilidad. El dólar minorista, en tanto, se ubicó en 1355,58 pesos para la venta en el promedio de entidades financieras que publica el Banco Central, mientras que en el Banco Nación cayó 5 pesos y cerró en 1345 pesos.
A cuánto cotiza el dólar hoy
El dólar oficial cotiza a $1295 para la compra y $1345 para la venta.
El dólar blue está a $1300 para la compra y a $1320 para la venta.