Tan rápido aprenden los chicos de la Generación Z, que en la primera oportunidad repiten lo que el maestro revela. En ocasiones, ese primer intento alcanza para que lo mejoren, como sucedió en la 7ma fecha del Turismo Carretera entre Agustín Canapino (Camaro) y Otto Fritzler (Camry). Luego de que el tetracampeón aplicara una maniobra impecable de sobrepaso, batallando por el mejor lugar, el alumno ejecutó una respuesta pulida para regresar a la cima y quedarse con una carrera alterada por finas gotas de lluvia en Posadas, Misiones.

El joven Otto Fritzler consiguió en la tierra colorada su segunda victoria dentro del TC, defendiendo y atacando por partes iguales, ante un aguerrido Agustín Canapino. El chico de 22 años, que se consagró campeón de TC Pista en el 2022 y llegó a la categoría mayor en la temporada siguiente, continúa cumpliendo las promesas que asomaban desde su campaña en el karting. El TC lo vio ganador en su año debut (2023, en Termas de Río Hondo) y manejó diferentes modelos de coches. Tuvo un Ford Falcon y un Dodge GTX antes de llegar a la nueva generación con el Dodge Challenger y, ahora, el Toyota Camry. Pasaron dos años y, por fin, se dio el gusto de repetir un halago que lo sube al décimo lugar del torneo para soñar con la Copa de Oro.

Fritzler le dio el primer triunfo al equipo Pradecon Racing | Prensa ACTC

Luego de conseguir el mejor tiempo el sábado y tras hacer los deberes en la serie clasificatoria para largar primera, casi se le escapa el triunfo en el final. "Cuando me pasó Agustín sentí que perdía la carrera", dijo el piloto de San Miguel, afónico luego de un llanto de desahogo en la vuelta de honor.

Un despiste obligó a neutralizar la prueba, para que el vehículo peligrosamente parado pudiera salir de allí, reanudando la competición con Canapino a la par de Fritzler. El multi campeón ejecutó un sobrepaso perfecto al transitar una delicada curva peraltada por el lado externo, poniendo su Chevrolet delante. Sin embargo, el volante de 35 años no contaba con que otra neutralización llegaría y el niño Otto probaría hacer lo mismo. Exactamente igual, entre las subidas y bajadas del circuito misionero, la curva en forma de "U" volvió a dar que hablar y Fritzler jugó su carta máxima para regresar a lo más alto. "Canapino es un gran piloto y siempre me respetó, nunca me cerró de más y lo pasé muy bien", resumió el gran ganador del domingo.

Además de Canapino, el podio lo completó Valentín Aguirre (Camaro) tras avanzar sobre Matías Rossi (Camry) cuando la pista se mojó con la lluvia. El de Del Viso cayó al 5° lugar porque también Germán Todino (Mustang) ganó un puesto en esa maniobra, para ser el 4° de la carrera. Facundo Chapur (Torino), Santiago Mangoni (Camaro), Marcelo Agrelo (Camry), Mauricio Lambiris (Mustang) y Nicolás Bonelli (Mustang) completaron las diez primeras posiciones. Gracias al par de muñecas de un joven que entre semana ayuda, como puede, en el negocio familiar (una panadería en Bella Vista, San Miguel) la marca nipona accede a su primera conquista desde que se renovaron las siluetas de los coches. Antes, había ganado con otro concepto de auto, gracias a Rossi (San Juan 2023) y Esteban Gini (Rafaela 2024).

Del podio al abandono

Dos protagonistas que habían peleado por el triunfo en Córdoba, la carrera anterior, se fueron de Posadas con sabor amargo. Tanto Julián Santero como Mariano Werner tuvieron complicaciones en sus respectivos Ford Mustang. El mendocino debió abandonar por un inconveniente en la transmisión. En tanto, el entrerriano rompió dos motores y se fue con una cosecha pobre: "Hemos cometido muchos errores en el año", sostuvo un complicado Werner, ahora 18° en la tabla. Cumplidas siete fechas, el uruguayo Lambiris alcanzó el 1° lugar del campeonato con 190 puntos, seguido por Santero (177,5) y Agrelo (172,5). Cayó al 4° puesto Juan Martín Trucco (Challenger) acumulando 158 unidades mientras que Canapino llegó a 150,5 puntos y es el nuevo 5° del torneo que seguirá con la 8va fecha del año, el 13 de julio en Concepción del Uruguay, Entre Ríos.

¿Flechas de plata en el TC?

En los últimos días concluyó el período de transición empresarial y la firma Prestige Auto Open Cars guía los destinos de Mercedes-Benz en Argentina. Asumió el cargo de Chief Executive Officer (CEO) Daniel Herrero, quien fuera pieza fundamental en las campañas deportivas de Toyota en sus 12 años a cargo de la filial. El empresario mostró su interés en que MB pudiera ligarse al ambiente deportivo del TC, pero debería tener el visto bueno de la comisión directiva de la ACTC para recibir la aprobación y poder presentar la sexta marca en la categoría.